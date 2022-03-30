Снаряд и ракета в одном флаконе

Почему удар «Краснополем» не оставляет противнику шансов

13 марта текущего года в результате точечного удара артиллерии ВС РФ был уничтожен замаскированный полевой командный пункт ВСУ в Киевской области. И что же в этом сенсационного? Только то, что по информации пресс-службы оборонного ведомства России, в ходе реализации боевой операции был использован особенный боеприпас – корректируемый осколочно-фугасный снаряд 3ОФ39 «Краснополь». Этот артиллерийский боеприпас, являющийся по сути симбиозом снаряда с ракетой, предназначен для эффективного поражения военных объектов и бронированной техники противника одним-единственным выстрелом.

Жесткий привет из 70-х

Несмотря на то, что работы по созданию снаряда стартовали в далекие 70-е прошлого столетия, на вооружение «Краснополь» был принят лишь в 1995 году. Максимально эффективной дальностью поражения целей (стационарных, подвижных и малоразмерных) производитель заявляет дистанцию 16 километров, хотя даже на расстоянии 25 километров противник не может чувствовать себя в безопасности, зная, что против него могут применить 3ОФ39. Ключевым достоинством боеприпаса следует считать ювелирную точность попадания, что обеспечивается наличием лазерной полуактивной ГСН, реагирующей на отраженный от цели сигнал целеуказателя-дальномера.

“Ключевой целью создания осколочно-фугасного снаряда являлась необходимость поражения цели единственным выстрелом. «Краснополь» продемонстрировал уникальные показатели точности стрельбы. А отсутствие необходимости производства пристрелочных выстрелов решает две извечные артиллерийские проблемы: лишение цели возможности смены позиции и ведение огня с закрытых позиций”

По утверждению представителей российского Министерства обороны, использование «Краснополя» в качестве штатного боеприпаса возможно любой из отечественных 152-мм гаубиц и САУ: буксируемой пушки-гаубицы Д20, дивизионной самоходной гаубицы 2С3М «Акация», буксируемой 2А65 «Мста-Б», самоходной гаубицы 2С19 «Мста-С» и даже межвидового артиллерийского комплекса 2С35 «Коалиция-СВ» на базе основного боевого танка Сухопутных войск Вооруженных сил РФ Т-90.

Для поражения цели осколочно-фугасным снарядом 3ОФ39 «Краснополь» не нужна пристрелка, а процент попаданий составляет недосягаемые для аналогов 95 процентов. Столь высокая точность обеспечивается конструктивными особенностями боеприпаса – возможностью коррекции конечного участка траектории полета посредством аэродинамических рулей.

3ОФ39 «Краснополь» состоит из двух отсеков, стыковка которых выполняется непосредственно перед стрельбой. В состав первого (снарядного) отсека входят боевая часть, разгонный двигатель и блок стабилизаторов. В отсек управления включены головка самонаведения, автопилотный и носовой блоки. Его модернизированная версия – «Краснополь-М» (3ОФ39М) – выполнена в виде моноблока. Такая компоновка стала возможной благодаря замене разгонного двигателя донным газогенератором, что благоприятно сказалось на массогабаритных характеристиках изделия. Кроме того, модернизированная версия имеет более пологую траекторию полета, обеспечивающую снижение критической границы облачности и как следствие рост благоприятного времени боевого применения.

Другая модификация корректируемого артиллерийского боеприпаса – КМ-2 «Краснополь-М2» (К155М) – отличается калибром 155 миллиметров, соответствующим стандартам НАТО. По линии военно-технического сотрудничества поставлялся в Китай и Индию. К цели следует по взлетно-пикирующей траектории, которую поражает с верхней полусферы. В настоящее время ведутся опытно-конструкторские работы по созданию модификации «Краснополь-Д», отличающейся увеличенной дальностью стрельбы и возможностью использования спутниковых навигационных систем наведения.

Боеприпас одного выстрела

Ключевую роль в поражении цели снарядом «Краснополь» играет переносная система управления огнем «Малахит», состоящая из пульта командира, тепловизионного лазерного целеуказателя-дальномера и цифровых средств связи, что позволяет ей определять и передавать артиллерийским расчетам координаты объекта вне зависимости от времени суток. Корректировщики огня размещаются на удалении в нескольких километрах от намеченной цели. Примечательно, что расстояние двадцать километров боеприпас покрывает за время, не превышающее одну минуту, переходя на финальном отрезке полета в режим самонаведения. В перспективе ожидается использование беспилотных летательных аппаратов в качестве средств корректировки огня. Например, при использовании 3ОФ39 перспективными САУ «Коалиция-СВ».

В ходе полигонных испытаний было установлено, что «Краснополь» эффективно уничтожает малоподвижные и статические цели, но испытывает некоторые сложности при поражении объектов, движущихся со скоростью более 25 километров в час. Что, в общем-то, логично, так как быстро движущаяся бронированная техника принадлежит к категории целей, для уничтожения которых используются переносные ракетные комплексы, гранатометы, танки.

Ключевой целью создания этого осколочно-фугасного снаряда являлась необходимость поражения цели единственным выстрелом. Действительно, «Краснополь» продемонстрировал уникальные показатели точности стрельбы. Кроме того, отсутствие пристрелочных выстрелов решает две извечные артиллерийские проблемы: лишение цели возможности смены позиции и ведение огня с закрытых позиций.

Боевой путь

Сегодня некоторые, прямо скажем, не очень авторитетные источники публикуют информацию о практическом применении корректируемых осколочно-фугасных артиллерийских боеприпасов «Краснополь» в ходе операции по восстановлению конституционного порядка в Чечне и даже в период советско-афганского конфликта 1979–1989 годов. Однако факты, достоверно подтверждающие эти сведения, отсутствуют. Поэтому началом боевого использования 3ОФ39 следует считать военную операцию российских Вооруженных сил на территории Сирийской Арабской Республики.

В январе 2018 года пресс-служба оборонного ведомства России сообщила об уничтожении склада беспилотных летательных аппаратов террористических формирований в ходе ликвидации бандгруппы, атаковавшей российскую авиационную базу «Хмеймим». Артиллерийский удар был нанесен посредством боеприпасов «Краснополь». В настоящее время снаряд 3ОФ39 используется артиллерийскими подразделениями российских ВС в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

Что же касается географии распространения самого точного отечественного боеприпаса, то его успешно применяют в армиях Китайской Народной Республики и Республики Индия. В качестве потенциальных эксплуатантов российского корректируемого снаряда выступают Венесуэла и Франция. Модификации, по своим характеристикам отвечающие стандартам НАТО (К155, К155М), полностью адаптированы к артиллерийским комплексам, стоящим на вооружении стран – участниц этого военно-политического блока. Таких, как FH77B (Швеция), G6 Rhino (ЮАР), TRF1 (Франция) или М109А2/А6 (США).

Что скажет НАТО

Некоторые источники утверждают, что боеприпасами с характеристиками, аналогичными ключевым параметрам российского «Краснополя», не обладает ни одна из стран коллективного Запада. Рассмотрим, насколько это утверждение соответствует действительности. По схожему принципу функционируют шведско-американский M982 Excalibur и американский Copperhead, применявшиеся контингентом НАТО в Ираке и Афганистане. Однако успешными их не смогли назвать даже самые ангажированные эксперты и аналитики.

Реально продемонстрированные, а не заявленные производителем дальность и точность поражения, считающиеся ключевыми характеристиками любого артиллерийского боеприпаса, мягко говоря, не впечатляют. Система наведения отличается капризностью, что в условиях реального боя можно считать синонимом ненадежности – на ее работоспособность оказывает значительное влияние малейшее ухудшение видимости и формирующих ее погодных условий. Кстати, по информации канадцев, американские военные в боевых операциях против талибов предпочитали использовать именно российский боеприпас, отдавая должное его эффективности и сравнительно низкой стоимости.

Однако вернемся к фактам. Практически подтвержденную дальность поражения цели даже модернизированным «Краснополем-М» 20 километров не следует позиционировать в качестве очень большого достижения. Непродолжительная работа донного газогенератора в сочетании с небольшой массой твердотопливного заряда – основные причины, не позволяющие обеспечить рост такого показателя, как дальность полета снаряда. А отсутствие интегрированного в архитектуру инерциально-навигационной системы стоящих на вооружении модификаций «Краснополя» коррекционного GPS-модуля не позволяет формировать оптимальную траекторию его полета, гарантирующую точность выхода в заданный район, что также негативно сказывается на дальности поражения цели.

Что же касается его зарубежных конкурентов, в частности американского УАС M982 Block IA-2 Excalibur, используемого буксируемой гаубицей M777A2 (155 мм) и САУ семейства «Паладин» (M109A5, M109A6 и M109A7), то заявленная производителем максимальная дальность его полета составляет 55 километров. Поэтому работы над проектом «Краснополь-Д», получившим не только долгожданный спутниковый канал радиокоррекции, но и гарантирующую высокий уровень эффективности управления ИНС высокопроизводительную БЦВМ (бортовую цифровую вычислительную машину), следует считать одним из обязательных условий роста показателя дальности поражения.

Вторым условием для достижения паритета, а может быть, и превосходства в этой ключевой характеристике будет замена самого артиллерийского орудия. Даже используя боеприпас модификации «Краснополь-Д», САУ 2А79 «Мста-С» неспособна отправить снаряд далее 43 километров. Решение данной проблемы уже найдено и заключается в быстром старте крупносерийного производства и оперативных поставок в строевые части перспективной САУ 2С35 «Коалиция-СВ». Предполагается, что оснащенная орудием 2А88 (калибром 152 миллиметра) «Коалиция-СВ» будет способна поражать стационарные и малоподвижные цели на дальностях до 60 километров, что как минимум не ниже аналогичной характеристики УАС M982 Block IA-2 Excalibur.

Виталий Орлов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 11 (924) за 29 марта 2022 года