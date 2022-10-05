США планируют заработать на строительстве АПЛ для Австралии на своих верфях в рамках оборонного соглашения AUKUS

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В сентябре исполнился год с момента подписания оборонного соглашения между Австралией, США и Великобританией (AUKUS). Последнее направлено на создание атомного подводного флота для Австралии, а также якобы призвано способствовать сотрудничеству между странами в других областях обороны, таких как искусственный интеллект и дроны.

Впрочем, участники нового блока не скрывают, что его деятельность в первую очередь направлена на сдерживание Китая. Все три страны дали ясно понять, что помимо разработки проекта АПЛ для Австралии и обмена опытом в других областях обороны, они намерены принимать в AUKUS других союзников в регионе, таких как Новая Зеландия, Япония и Филиппины. Это будет рассматриваться как соглашение о безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Касательно создания австралийского подводного флота, на него большие планы не только у Канберры, но и у Вашингтона. Так, за счет оборонного соглашения с Австралией в рамках AUKUS, США планируют обеспечить заказами свою судостроительную отрасль.

Было много разговоров о том, что верфи Гротона (города в штате Коннектикут) станут центром реализации проекта новейшей АПЛ для Австралии. Нет никаких сомнений в том, что знания и опыт южной части Новой Англии в этой области являются лучшими в мире

- заявил член палаты представителей Джо Кортни.

Проект строительства новых подводных лодок для Австралии должен быть готов уже к марту следующего года. При этом политик уверен, что данный проект будет не последним.

У них в стране проживает менее 30 миллионов человек, и нет промышленной базы для ядерной энергетики, будь то гражданское или военное использование

- подчеркнул Кортни, говоря об Австралии.

Поэтому в США будет проделана существенная работа по реализации проекта, и, очевидно, у Гротона в этом самый большой опыт

- добавил политик.

Очевидно, что США планируют хорошо заработать на строительстве подлодок для Австралии.

Напомним, что в городе Гротон, расположенном в округе Нью-Лондон (штат Коннектикут) располагается предприятие General Dynamics Electric Boat, которое является основным подрядчиком подводных работ для ВМС США.