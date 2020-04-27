Новый День Победы

Как был развязан дальневосточный узел

14 апреля Государственная дума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны на 3 сентября. Согласно опубликованному документу, в России устанавливается день воинской славы «3 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и упраздняется памятная дата «2 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год)».

Историческая правда

Аргументы сторонников переноса даты окончания Второй мировой войны достаточно убедительны. В СССР еще в 1945 году 3 сентября был объявлен Днем победы над Японией и стал нерабочим днем. Однако в 1947 году из-за сложности экономического положения – страна занималась восстановлением разрушенного войной хозяйства, создавала ракетно-ядерный щит и т.д. – 3 сентября стал рабочим днем, хотя и по-прежнему оставался праздничным.

Но во времена Ельцина о празднике 3 сентября забыли, а датой окончания Второй мировой войны начали официально считать 2 сентября. Дело в том, что 2 сентября 1945 года около 9 часов утра по токийскому времени (3 часа ночи по московскому) на борту американского линкора «Миссури» японские представители подписали акт о капитуляции. Подписи на этом документе поставили представители США, СССР, Китая, Великобритании, Франции, Нидерландов, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

А когда же отмечают День окончания Второй мировой войны в других странах? В США – 2 сентября, но официально этот день является праздничным только в штате Род-Айленд: многие уроженцы его погибли в войне с Японией. В Великобритании и ее бывших колониях день победы над Японией отмечается 15 августа.

В КНР «День победы китайского народа в войне сопротивления Японии» отмечается ежегодно и с большой помпой 3 сентября. Тут следует отметить, что Китай непрерывно находился в состоянии войны с Японией с 1937 по 1945 год. Людские потери Китая во Второй мировой войне по разным источникам составили от 16 до 50 миллионов человек.

На мой взгляд, перенос Госдумой Дня окончания Второй мировой войны вполне обоснован. Однако в формулировке, как мне кажется, следовало бы добавить фразу о победе советского народа над Японией.

Противоестественный союз

В мае 1945 года произошел уникальный случай совместных действий врагов: британских и германских войск против общего противника. Рано утром 8 мая 1945 года в районе порта Ретимнон на севере острова Крит высадилась английская морская пехота. Однако она сразу была окружена противником. В непонятной ситуации командир английских десантников по радио запросил помощи у соседней части. Пикантность ситуации была в том, что сопротивление оказали партизаны ЭЛАС (Народно-освободительной армии Греции), а помощь британцы запросили у немецкого гарнизона. Поначалу немцы отказались, но после угрозы расстрела на помощь англичанам выдвинулись

французские танки «Сомуа» 35S и «Гочкис» 38H, а за ними грузовики с пехотой. Партизаны разбежались. Дело в том, что основная часть немецких войск ушла из Греции еще в октябре 1944 года, а 2,5-тысячный гарнизон Крита просто забыли. Большую часть острова тогда захватили партизаны ЭЛАС. А немцы сидели тихо, как мышь за веником, ни с кем не желая воевать. И вот 8 мая англичане, оказавшись в критическом положении, потребовали от германских офицеров начать боевые действия против греков.

Дальневосточная угроза

На Дальнем Востоке подобная практика у союзников стала нормой. Но начну с разгрома Квантунской армии советскими войсками.

2 сентября 1945 года Сталин обратился к гражданам СССР: «Поражение русских войск в 1904 году в период русско-японской войны оставило в сознании народа тяжелые воспоминания. Оно легло на нашу страну черным пятном. Наш народ верил и ждал, что наступит день, когда Япония будет разбита и пятно будет ликвидировано. Сорок лет ждали мы, люди старшего поколения, этого дня. И вот этот день наступил. Сегодня Япония признала себя побежденной и подписала акт безоговорочной капитуляции. Это означает, что Южный Сахалин и Курильские острова отойдут к Советскому Союзу, и отныне они будут служить не средством отрыва Советского Союза от океана и базой японского нападения на наш Дальний Восток, а средством прямой связи Советского Союза с океаном и базой обороны нашей страны от японской агрессии».

Можно по-разному относиться к личности Сталина, но не приходится сомневаться в том, что в сентябре 1945 года с этими его словами были согласны 99,9% русских людей внутри страны и подавляющее большинство русских людей, находившихся в эмиграции.

Тем не менее в наше время нашлись люди, сомневающиеся в целесообразности вступления 8 августа 1945 года Советского Союза в войну с Японией. Предположим, что СССР остался бы в августе 1945 года сторонним наблюдателем.

Не буду фантазировать, когда закончилась бы Вторая мировая война в этом случае. Но принимать капитуляцию миллионной Квантунской армии (вместе с войсками Маньчжоу-Го) явились бы американские части, а позже подтянулась бы и гоминдановская армия. В итоге СССР получил бы на восточной 7500-километровой границе армии США и гоминдановского Китая. Мало того, на островах Курильской гряды разместились бы американские авиационные и морские базы. Вспомним, что еще 18 августа 1945 года президент Трумэн предложил Сталину предоставить американским ВВС базу на одном из Курильских островов. Сталин ответил, что согласен при условии создания советской базы на одном из островов Алеутской гряды. Больше вопрос о базах на Курилах американская сторона не поднимала.

Армия Мао Цзэдуна скорее всего была бы разгромлена войсками Чан Кайши. И в итоге СССР получил бы на востоке еще одно «НАТО» в составе США, Китая, Кореи и Японии.

Именно Красная армия, а не американские ядерные бомбы заставила капитулировать Японию. Американские и британские штабы готовились к долгой войне и составляли планы десантных операций в регионе на 1946 и даже на 1947 год. Поэтому в августе 1945-го все американцы приветствовали вступление СССР в войну. Сенатор Томас Коннэли, узнав о заявлении советского правительства 8 августа 1945 года, воскликнул: «Благодарение богу! Война уже почти окончена». Американский генерал К. Ченнолт, командовавший тогда военно-воздушными силами США в Китае, заявил корреспонденту «Нью-Йорк Таймс»: «Вступление Советского Союза в войну против Японии явилось решающим фактором, ускорившим окончание войны на Тихом океане, что произошло бы даже в том случае, если бы не были применены атомные бомбы. Быстрый удар, нанесенный Красной армией по Японии, завершил окружение, приведшее к тому, что Япония оказалась поставленной на колени».

Что же касается двух ядерных бомб мощностью в 20 килотонн, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки, то они привели к уничтожению лишь нескольких десятков тысяч мирных граждан, военный же ущерб от бомбежек был близок к нулю. Существуют расчеты, что взрыв 20-килотонной бомбы над позициями полевых войск привел бы к уничтожению максимум одного батальона. А оппонентов я отправляю к уставам и наставлениям американских войск по применению ядерного оружия, а также к отчетам по действию американских ядерных бомб по кораблям на острове Бикини и советских – на Новой Земле.

По расчетам советских кораблестроителей взрыв в 1 мегатонну, то есть в 50 Хиросим, на расстоянии в 700 м от крейсера проекта 68-бис не мешал ему немедленно применить орудия главного калибра.

Разгром японских войск в Маньчжурии достался Красной армии сравнительно малой кровью. За весь период боев Забайкальский фронт потерял убитыми 2228 человек, ранеными и заболевшими 6155 человек. Для 2-го Дальневосточного фронта эти цифры составили 2449 и 5583 человека, а для 1-го Дальневосточного фронта – 6324 и 1.765 человек. Итого вместе с Тихоокеанским флотом и Амурской военной флотилией убито было 1.031 человек, а ранено и заболело 2.425 человек. Небольшие потери понесли и пограничники. Самые большие потери были в Приморском пограничном округе – 78 человек убито и пропало без вести, 176 человек ранено. Наши союзники – войска Монгольской Народной Республики – потеряли 72 человека убитыми и 125 человек ранеными.

Потери же японских войск составили свыше 700 тыс. солдат и офицеров, из них около 84 тыс. убитыми и более 640 тыс. пленными, из которых 609,5 тыс. – японцы. В это число не вошли пропавшие без вести и дезертиры. Только в Маньчжурии сдалось в плен 148 генералов японской императорской армии.

Тихоокеанские коллизии

А вот ситуация в остальных частях Японской империи была совсем иная.

Сейчас США приписывают себе исключительную роль в разгроме Японии, забывая о вкладе других государств. Что же произошло на самом деле с декабря 1941 года по август 1945 года на Тихоокеанском театре военных действий?

Безусловно, США нанесли большой урон японской авиации и флоту. Американцам удалось существенно потеснить японцев на островах Тихого океана. Так, американские войска в 1943 году освободили захваченные японцами Западные Алеутские острова. Большую известность получила высадка американцев и канадцев на остров Кыска.

В течение месяца бомбардировщики Б-17 и Б-2.11-й воздушной армии США утюжили небольшой остров (35 км в длину и 2,5–10 км в ширину), сбросив свыше 4 тыс. бомб. По американским данным было потеряно 225 самолетов, из них 41 – от воздействия японцев (?), а 184 – эксплуатационные потери. Американские линкоры и крейсера две недели вели огонь по острову из 406–203-мм орудий.

В итоге 15 августа 1943 года армада из 100 кораблей США высадила на Кыску 35-тысячный десант. На захват острова потребовалось два дня. Потери составили 313 человек. И только к концу десантной операции американское командование с ужасом поняло, что остров безлюден! Японцы еще за три недели до этого вывезли оттуда весь свой гарнизон. Ну а 313 американцев и канадцев стали жертвами мин и «дружественного огня». Ну, как говорится, без комментариев.

Помимо Западных Алеутских островов американцам до 15 августа 1945 года удалось захватить большую часть Филиппинского архипелага, северо-восточное побережье (узкую полосу) острова Новая Гвинея, часть Соломоновых и Маршалловых островов, а также острова Иводзима и Окинава. Вот и все! Это не сравнить с походом Красной армии от Сталинграда до Берлина!

Успехи же британского союзника свелись к захвату большей части Бирмы со столицей Рангун.

Чтобы понять важность вступления СССР в войну с Японией, надо знать, что союзникам противостояла огромная японская армия. К 15 августа 1945 года собственно в Японии численность сухопутных войск составляла 2,4 млн человек, а ВМФ – 1,3 млн.

На заморских территориях Японской империи находилось 2,25 млн сухопутных войск и 410 тыс. моряков. Из них в Китае – 1113 тыс. и еще 175 тыс. на Тайване. В Центральном Китае японские войска и их китайские союзники держали фронт от Калгана (восточнее Пекина), через Юньчэн, Ичан и до Кантона. То есть почти все морское побережье Китая.

На Филиппинах с американцами вели упорные бои японские войска 14-го фронта (133 тыс. человек), на Новой Гвинее – 2-я армия (120 тыс. человек). А в Бирме против англичан сражался 13-й базовый отряд (71,7 тыс. человек). Во Вьетнаме находилось 100 тыс. японских солдат, в Таиланде – 109 тыс., в Малайе – 134 тыс., в Индонезии – 177 тыс. В глубоком тылу американцев на сотнях тихоокеанских островов – Огасавара, Маркус, Уэйк, Марианских, Каролинских и т.д. – находилось 223 тыс. японских пехотинцев, летчиков и моряков. Судя по тому, как сопротивлялись японцы на островах Иводзима и Окинава, война без участия Советского Союза длилась бы очень долго.

Три, пять, даже 15 американских ядерных бомб мало бы повлияли на ход боевых действий. Помимо всего прочего 8 августа 1945 года рухнули все надежды японских военных и политиков на конфликт между СССР и США, который, по их мнению, спас бы императорскую Японию.

Важно отметить разницу в отношении населения оккупированных территорий к германским и японским оккупантам. Если в Европе немцы захватили суверенные государства – Францию, Польшу, Норвегию и др., то японцы, кроме Китая и Кореи, занимали лишь британские, французские и голландские колонии. Население колоний не испытывало ненависти к японской оккупационной администрации, в целом отношение к японцам было на порядок лучше, чем к европейским колонизаторам.

В захваченных колониях японцы организовали или признали национальные вооруженные силы, дали определенную автономию, а в августе 1945 года предоставили ряду стран, включая Индонезию и Вьетнам, государственную независимость. Так, 6 августа 1945 года японский маршал Хисаито Тэраути предоставил независимость Индонезии. Президентом страны стал Сукарно. Уже к 3 октября 1943 года японцы сформировали в Индонезии 81 территориальный батальон «Пета» численностью 600–800 бойцов в каждом. Они-то и стали позже ядром индонезийской армии.

После капитуляции Японии британское командование под угрозой расстрела потребовало от японских офицеров начать боевые действия против войск Республики Индонезия и ни в коем случае не сдавать им оружие. Как видим, в Индонезии англичане решили повторить «критский опыт». Позже они и в Индокитае потребовали от японских войск вести боевые действия против вьетнамских коммунистов и националистов. Какая-то часть японцев подчинилась британскому ультиматуму.

Итак, капитуляция японских войск на заморских территориях затянулась на долгие месяцы, а репатриация их велась до 1947 года.

Но Советский Союз к этому времени уже давно разгромил Японию.

Александр Широкорад

Александр Борисович Широкорад – историк, писатель.