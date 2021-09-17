США создали военный блок против Китая, унизив Францию

Решение США, Британии и Австралии создать новый оборонный альянс обернулось скандалом. Париж счел последовавший разрыв 66-миллиардного контракта на постройку подлодок для ВМС Австралии в пользу американцев «ударом в спину» (кара за «Мистрали»). ЕС и вовсе ничего не знал о договоренностях партнеров по НАТО, а Китай увидел в новом блоке угрозу всему Азиатско-Тихоокеанскому региону. Зачем был создан AUKUS и почему России его создание отчасти выгодно?

В четверг США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового оборонного альянса под названием AUKUS. В ходе презентации лидеры трех стран Джо Байден, Борис Джонсон и Скотт Моррисон сообщили, что первым проектом партнерства станет оснащение Австралии атомными подлодками.

"Как вы знаете, единственной страной, с которой США традиционно делились технологиями ядерных силовых установок такого рода, является Великобритания. И эта договоренность уходит корнями в 1958 год. Мы добавляем Австралию к этому партнерству", – заявил представитель американской администрации.

"Хочу подчеркнуть, что речь идет о фундаментальном решении, фундаментальном. Которое решительно привязывает Австралию к Соединенным Штатам и Великобритании на поколения", – подчеркнул чиновник. Позже Байден пояснил, что австралийские подлодки хотя и будут оснащены ядерными силовыми установками, но разместят на них обычные вооружения.

Что касается других целей альянса, то Вашингтон, Лондон и Канберра, "признавая общие традиции морских демократий", намерены вместе противостоять "вызовам XXI века", "обеспечить мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе в долгосрочной перспективе", а также усилить сотрудничество в сфере кибертехнологий и искусственного интеллекта, говорится в заявлении Белого дома.

Также известно, что к 2036 году Австралия примет на вооружение восемь атомных субмарин, а для их строительства будет использована военно-морская верфь в Аделаиде, где ранее предполагалось строительство дизельных подлодок по соглашению с Францией. Примечательно, что из-за создания AUKUS Канберре пришлось разорвать соглашение с компанией Naval Group стоимостью 66 млрд долларов, что вызвало гневную реакцию в Париже.

"Это действительно удар в спину.

Мы установили с Австралией доверительные отношения. Это доверие подорвано. И сегодня я в гневе, с большим чувством горечи в связи с разрывом этого контракта. Так не поступают союзники", – заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. "Это грубое, непрогнозируемое решение очень похоже на то, что делал господин Трамп", – добавил министр.

В свою очередь глава Минобороны Британии Бен Уоллес сообщил, что Лондон не намерен каким-либо образом провоцировать враждебность с Францией. "Австралия приняла это решение... Мы не намерены делать что-либо, чтобы вызывать враждебную реакцию со стороны Франции, Франция является одним из наших ближайших союзников в военной сфере в Европе", – сказал британский министр. Позже премьер Джонсон также отметил, что "партнерство AUKUS не задумывалось в целях противостояния какой-либо другой стране", а лишь "свидетельствует о том, насколько тесны наши связи с Австралией и США".

В то же время Новая Зеландия, с 1984 года проводящая политику "безъядерной зоны", не намерена снимать запрет на заход атомных подлодок на свою территорию. Об этом сообщила премьер Джасинда Ардерн. По ее словам, новозеландцы хорошо осознают, почему Новая Зеландия "не хотела бы быть частью проекта". "У Новой Зеландии собственная внешняя политика, которая базируется на стабильности и на порядке, основанном на правилах в Тихоокеанском регионе", – добавила она.

Между тем Пекин, понимая против кого направлено создание нового альянса, заявил, что такой шаг угрожает миру и стабильности в регионе, а также провоцирует гонку вооружений. Кроме того, Китай обвинил Вашингтон, Лондон и Канберру в "блоком мышлении" и идеологических предрассудках.

Что касается возможной реакции Пекина на создание оборонного альянса, то китайско-австралийские отношения с 2020 года и так находятся в глубочайшем кризисе после того, как Канберра поддержала призывы США и Британии расследовать обстоятельства возникновения коронавируса, напомнил политолог-китаист, эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин.

Затем Китай ввел против Канберры большое количество санкций, ограничив австралийский экспорт, и тем самым нанес экономике Австралии серьезный удар. Сейчас, вероятно, санкционное давление на Австралию будет усилено, что будет иметь позитивные последствия для России.

"Австралия – наш конкурент на китайском рынке и крупный экспортер энергоносителей, горнорудной, лесной и продовольственной продукции. А это как раз те рынки, где мы пытаемся закрепиться. Поэтому в ситуации, когда китайцы ограничивают торговлю с Австралией, для нас открывается дополнительное окно экспортных возможностей", – пояснил собеседник.

По мнению политолога, у нового оборонного союза пока нет перспективы превращения в прообраз азиатского НАТО. "Их задача – поднять взаимодействие на более высокий уровень и усилить Австралию в военном отношении, потому что ранее участие этой страны в совместных с США военных миссиях не было удачным. В этом смысле другие союзники США в регионе – Япония и Южная Корея – более самостоятельны, придерживаются собственной линии и не хотят ссориться с Китаем. А Филиппины и Таиланд уже перешли к многовекторной политике, кроме того, Китай оказывает на них очень серьезное влияние", – рассказал Кашин.

Эксперты также обратили внимание на то, что сразу после заявления о создании нового альянса в зарубежной прессе появились данные о намерении Австралии приобрести американские крылатые ракеты, "готовности австралийского кулака дотянуться до берегов Китая" и большие надежды Канберры на "прочное влияние США в Азии".

Таким образом, Австралия оказалась очень надежным партнером США и Британии. "Китайцы пытались влиять на их политику методами экономического давления и исходили из того, что зависимость уже очень велика. Но несмотря на это, у них не получилось привязать к себе Канберру", – отметил собеседник.

При этом главный ущерб от создания AUKUS понесли Европа, которая ничего не знала о переговорах, и Франция.

"Париж очень рассчитывал на тесное сотрудничество с Австралией в военно-технической области", – считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. По его словам, "программа строительства подводных лодок вызывала оптимизм в политических кругах страны".

"Во-первых, это очень дорогостоящий контракт, во-вторых, эта программа значительно усиливала позиции Франции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, учитывая, что современный центр экономической и политической активности перемещается именно туда", – пояснил он.

"То, что австралийцы оказались верны своим англосаксонским корням, лишний раз доказывает наличие разлада в коллективном Западе, – уверен Федоров. – Также переориентация Австралии демонстрирует, насколько главный гегемон Запада – США – учитывает интересы своих партнеров, которым является Франция. По сути, это еще один звоночек к вопросу, должна ли объединенная Европа стать самостоятельной в политическом плане".

Кроме того, "для Парижа такой шаг Канберры сродни политическому унижению". "Также есть мнение, что таким образом Францию настигла своеобразная кара за расторжение ею контракта с Россией на поставку военных кораблей типа "Мистраль". Может быть, это не совсем корректная параллель, сейчас многие об этом говорят", – добавил эксперт.

"Поэтому в ближайшей перспективе Париж наверняка скорректирует свой внешнеполитический курс, вернувшись к принципам Шарля де Голля, когда Франция опиралась лишь на свои силы, особенно в вопросах производства вооружений и укрепления оборонной самодостаточности. У Франции есть для этого необходимый потенциал, так как она одна из немногих стран Европы, которая не только входит в ядерный клуб, но и самостоятельно разрабатывает практически все средства доставки ядерного оружия".

При этом появление у Австралии восьми атомных подлодок к 2036 году хоть и окажет влияние на баланс сил в Азии, но существенно изменить военно-политическую обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе не сможет, уверен доктор военных наук Константин Сивков.

"Возможно, австралийские субмарины будут соответствовать американским подлодкам класса "Лос-Анджелес", но они не смогут справиться с новейшими атомоходами России и Китая. Кроме того, Москва и Пекин к 2036 году также существенно усилят свой флот в этом регионе", – пояснил эксперт.

В целом же России вряд ли стоит ожидать каких-то серьезных проблем и военно-политических последствий из-за создания нового альянса, соглашается Кашин. "С военной точки зрения это проблема для китайцев. Во-первых, из-за потенциального усиления Австралии, а во-вторых – из-за увеличения военных мероприятий в регионе с участием США и Британии", – резюмировал эксперт.

Елена Лексина