Клин сошелся на Австралии

В ближайшие годы на верфях в Аделаиде Австралия будет строить не дизельные, а атомные подлодки. Фото с сайта www.navy.gov.au.

Американский плацдарм размером с континент

Созданный недавно военный союз AUKUS породил массу версий причин его появления. Давайте попробуем разобраться, что за этим стоит.

Цель – Антарктида?

Одной из самых фантастических версий является захват Антарктиды, которая в настоящее время не принадлежит никакой из стран. Якобы мировые элиты выбрали этот континент для того, чтобы создать там убежище на случай глобальной войны. По свидетельству ученых, там есть пещеры, где отмечена плюсовая температура. Однако эта версия мне не кажется реальной. Слишком уж затратный проект.

Кроме того, согласно международным договорам, Антарктика является демилитаризованной зоной. Это определяет договор об Антарктике, который в Вашингтоне 1 декабря 1959 года подписали Аргентина, Австралия, Бельгия, Чили, Франция, Япония, Новая Зеландия, Норвегия, Южно-Африканский Союз, Советский Союз, Великобритания и США, которые вели в Антарктике научные исследования.

В настоящее время участниками договора являются 48 государств. Из них 28 консультативных сторон и 20 неконсультативных, которые могут участвовать в совещаниях, но решения не принимают. В числе консультативных сторон все официальные ядерные державы: США, Великобритания, Франция, Китай и Россия.

В соответствии с положениями договора в Антарктиде запрещаются любые мероприятия военного характера, такие как создание военных баз и укреплений, проведение военных маневров, испытания любых видов оружия, а также захоронение радиоактивных материалов. Контроль за выполнением этих положений осуществляют наземные и воздушные инспекции. Документ разрешает проведение научных исследований, которые не ставят под угрозу флору и фауну континента.

Протоколом об охране окружающей среды к Договору, подписанном в октябре 1991 года в Мадриде, предусматривается запрет на всякие разработки и добычу минеральных ресурсов в Антарктиде в течение 50 лет.

Однако ряд стран, включая Великобританию, Норвегию, Чили, Аргентину, Австралию и Новую Зеландию, уже заявляли о своих претензиях на часть территории Антарктиды. Подобные намеки звучали и со стороны США. По словам экспертов, недра материка богаты полезными ископаемыми, а ледники содержат более 90% мировых запасов питьевой воды.

Действие договора по Антарктике заканчивается в 2048 году. Учитывая, что в море Росса могут находиться крупнейшие залежи нефти, уступающие по объемам только Саудовской Аравии, уже сейчас начинает возникать напряженность. В Австралии не скрывают, что будущее национальной безопасности страны зависит от перспективы использования Антарктики. Поэтому нельзя исключить вероятность, что новый англо-саксонский союз в перспективе попытается запустить свои лапы в мировую кладовую.

Тем не менее я не думаю, что AUKUS был создан именно с этой целью. Ведь до 2048 года еще больше четверти века. За этот срок или падишах помрет, или ишак сдохнет.

Для чего вооружают Австралию

Поэтому надо смотреть на более близкие цели. И они вполне понятны.

Австралия как нельзя лучше подходит на роль плацдарма для сдерживания мощного развития Китая и завоевания господства в Мировом океане.

Поэтому и будет Австралия строить не дизельные, а атомные подлодки на своих верфях в Аделаиде. В ближайшие полтора года США должны передать Австралии технологии их строительства. Планируется построить восемь лодок. Первые будут спущены на воду в 2036 году. Таким образом, Австралия демонстрирует самые серьезные намерения войти в элитный клуб стран, обладающих собственными АПЛ. Сейчас это только США, Россия, Великобритания, Франция, Китай и Индия.

Кроме подлодок австралийцы получат доступ к американскими ракетным технологиям. А еще крылатые ракеты Tomahawk для эсминцев типа Hobart, а также JASSM и LRASM для самолетов F/A-18 и F-35.

Сухопутные силы Австралии получат новые оперативно-тактические ракеты, дальность поражения цели которых более 400 км. Предположительно это будут PrSM. Кроме того, Австралия планирует потратить 1 млрд австралийских долл. (более 0,7 млрд долл. США) на разработку гиперзвуковых ракет для систем ПВО и высокоточных средств поражения наземных целей.

Великобритания, США и Австралия договорились о сотрудничестве в создании искусственного интеллекта, квантовых технологий и в области кибернетики.

Удар в спину

При этом стоит обратить внимание на скандал, который разразился после того, как Австралия разорвала крупнейший оборонный контракт в своей истории на сумму 40 млрд долл. с Францией, которая должна была строить для нее 12 неатомных подлодок. Такой демонстративный шаг говорит о многом.

И прежде всего о том, что в НАТО не все благополучно, поскольку с союзниками так не поступают. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал разрыв контракта с Австралией по подводным лодкам «фактически ударом в спину».

После скандального ухода из Афганистана, куда американцы затащили своих партнеров из Североатлантического блока, а потом, по сути, бросили там, авторитет их в глазах европейцев сильно пошатнулся. И теперь вряд ли их удастся склонить к совместным действиям против Китая. Поэтому для нового союза подобрали исключительно англосаксов.

Не только кенгуру

Кто-то скажет: зачем это надо Австралии? Или, как высказался один коллега: «Что мы знаем про Австралию? Аборигены, кенгуру, коалы». Однако следует заметить, что эта страна принимала участие в обеих мировых войнах и последующих военных конфликтах ХХ и ХХI века, выступая союзником США и Великобритании. В 1989 году Австралия была признана основным союзником США вне НАТО. Так что ничего необычного в этом альянсе нет. Да и не новая эта тема.

В свое время для борьбы с коммунистической экспансией, прежде всего в Азии, американцы создавали такие блоки, как SEATO (Southeast Asian Treaty Organization), CENTO (Central Treaty Organization), ANZUS (Australia–New Zeeland–USA). А британцы – ANZUK (Australia–New Zeeland–United Kingdom).

Правда, из них сохранился только ANZUS, и то частично. В 1985 году Новая Зеландия отказалась принять корабль ВМС США с ядерным вооружением, что в Вашингтоне было расценено как предательство. Америка приостановила выполнение своих обязательств в отношении Новой Зеландии. В 1987 году Новая Зеландия объявила свою территорию зоной, свободной от ядерного оружия. Но военный союз между США и Австралией сохраняется до сих пор.

По той же причине развалился ANZUK. Поэтому предположение о возможном вступлении в новый блок Новой Зеландии не выдерживает критики. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн уже предупредила, что австралийские атомные подлодки не смогут входить в новозеландские воды в силу безъядерного статуса ее страны.

Теоретически можно предположить, что к союзу захотят присоединиться Филиппины, Япония и Южная Корея, у которых есть территориальные споры с Китаем. Мощь Пекина стремительно растет, особенно военно-морская мощь. И понятно, что все эти страны, к которым Китай предъявляет территориальные претензии, начинают оглядываться в поисках того, кто бы мог помочь.

Таким образом, AUKUS может стать неким гарантом безопасности для этих стран. Ведь действия Китая по созданию искусственных островов и расширению экономической зоны не позволяют сомневаться в его истинных целях. И рассматриваются эти действия как угроза, поскольку на этих островах может находиться база, откуда будет организовано постоянное патрулирование. А спустя какое-то время спорные территории Китай объявит своими и захватит их.

Но пока ни Южная Корея, ни Япония не демонстрируют желания вступить в какой-либо военный блок. Маловероятно, что и Индия, несмотря на противоречия с Китаем, пожелает присоединиться к этому союзу. Поскольку весьма дорожит своей самостоятельностью и давними дружескими отношениями с Москвой.

Скрытая угроза

Понимая, что новый блок создан специально против Китая, в КНР предупредили, что создание AUKUS усугубит гонку вооружений. И призвали участников объединения отказаться от «ментальности эпохи холодной войны» и «узколобых геополитических концепций».

В МИД Китая уже заявили, что передача Австралии технологий строительства атомных подлодок вредит режиму нераспространения ядерного оружия и «усугубляет гонку вооружений». США и Великобритания, по мнению Пекина, «применяют двойные стандарты, что крайне безответственно».

Президент США Байден заявил, что передача технологий строительства АПЛ не предполагает передачу ядерного оружия Австралии. Однако сделка включает передачу высокообогащенного урана оружейного качества и других чувствительных ядерных материалов, а также связанных с этим технологий и оборудования.

Китайские специалисты указали на то, что в системе гарантий МАГАТЭ есть пробелы, которые не могут помешать Австралии использовать полученные ядерные материалы для производства ядерного оружия. И это вынуждает Пекин защищать авторитет и эффективность международной системы нераспространения ядерных технологий.

Пример Австралии способен побудить другие государства региона обзавестись атомными подлодками. Что подорвет Договор о безъядерной зоне южной части Тихого океана и усилия стран АСЕАН по созданию в Юго-Восточной Азии зоны, свободной от ядерного оружия.

Сергей Козлов

Сергей Владиславович Козлов – военный историк.