Кристин Ламбрехт в ходе визита в Одессу анонсировала новые поставки немецких вооружений Киеву

ЦАМТО, 3 октября. Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт нанесла необъявленный визит в Одессу, где анонсировала новые поставки немецкого вооружения Киеву, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на газету Die Welt.

"Министр обороны Кристин Ламбрехт пообещала Украине поставку первого из обещанных зенитного ракетного комплекса IRIS-T SLM", – говорится в сообщении.

Комплекс должен прибыть уже в ближайшие несколько дней.

На прошлой неделе стало известно, что Берлин предоставит Украине две РСЗО MARS II и 50 бронемашин Dingo, а также четыре самоходные гаубицы, доведя их общее количество до 14 ед., отмечает агентство.