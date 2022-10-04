Войти
ЦАМТО

Кристин Ламбрехт в ходе визита в Одессу анонсировала новые поставки немецких вооружений Киеву

379
0
0
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт.
Источник изображения: © REUTERS, Annegret Hilse

ЦАМТО, 3 октября. Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт нанесла необъявленный визит в Одессу, где анонсировала новые поставки немецкого вооружения Киеву, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на газету Die Welt.

"Министр обороны Кристин Ламбрехт пообещала Украине поставку первого из обещанных зенитного ракетного комплекса IRIS-T SLM", – говорится в сообщении.

Комплекс должен прибыть уже в ближайшие несколько дней.

На прошлой неделе стало известно, что Берлин предоставит Украине две РСЗО MARS II и 50 бронемашин Dingo, а также четыре самоходные гаубицы, доведя их общее количество до 14 ед., отмечает агентство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Продукция
Dingo
Похожие новости
20.09.2022
Минобороны ФРГ подтвердило, что поставит Украине еще 2 РСЗО Mars II и 50 бронемашин Dingo
19.09.2022
Мельник заявил о разочаровании украинцев из-за того, что ФРГ не поставляет тяжелое оружие
19.09.2022
Глава МИД Украины счел "загадкой" отсутствие поставок танков из ФРГ
16.09.2022
Германия поставит на Украину дополнительное количество РСЗО MARS-II и боеприпасы к ним
16.09.2022
Германия направит Украине 50 бронемашин Dingo и две РСЗО Mars
20.06.2022
Импортный бронеавтомобиль на Украине – не роскошь
26.04.2017
Равнение на Швейка
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.10 11:40
  • 34139
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.10 11:05
  • 17
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 04.10 08:46
  • 4
А. Иноземцев – о перспективах двигателей для самолётов от Ту-214 до МС-21-400
  • 04.10 08:45
  • 4
Минпромторг импотент? Да!
  • 03.10 20:53
  • 21
Минобороны РФ: "Бук-М3" регулярно сбивают американские ракеты HIMARS в ходе спецоперации
  • 03.10 15:50
  • 1
Олег Салюков: все имеющиеся образцы, состоящие на вооружении Сухопутных войск, прошли проверку в боевых условиях
  • 03.10 14:59
  • 1
Мобилизованных учат применять гранатометы НАТО
  • 03.10 14:55
  • 1
Назван лучший истребитель в Южной Азии
  • 03.10 00:20
  • 2
Украине не стоит ждать новой военной помощи от Запада. Ему не до того
  • 01.10 15:00
  • 12
Российская снайперская винтовка ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac впервые поразила цель на дальности 5117 метров
  • 01.10 02:59
  • 2
Глава правительства Армении обвинил союзников в отсутствии военно-технической поддержки
  • 30.09 13:45
  • 2
ВСУ готовят наступление в Донбассе на нескольких направлениях
  • 30.09 07:18
  • 7
В США рассказали о последствиях ядерного удара России
  • 30.09 03:56
  • 3
Песков заявил, что США все ближе к тому, чтобы стать стороной конфликта на Украине
  • 29.09 18:28
  • 1
Представители министерств обороны РФ и Белоруссии обсудили планы военного сотрудничества