Войти
ТАСС

Германия направит Украине 50 бронемашин Dingo и две РСЗО Mars

172
0
0
Бронеавтомобиль "Динго 2"
Бронеавтомобиль "Динго 2".
Источник изображения: invoen.ru

Также Киеву поставят 200 зарядов для реактивных систем залпового огня

БЕРЛИН, 15 сентября. /ТАСС/. ФРГ направит властям Украины 50 бронемашин Dingo и две реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars. Об этом сообщила в четверг в Берлине министр обороны Германии Кристине Ламбрехт, не уточнив сроков.

"Обучение украинских солдат применению Mars начнется уже в сентябре", - сказала она. Также Киеву будут поставлены 200 зарядов для РСЗО, добавила она. "Эти поставки не ослабят нас, мы можем продолжать выполнять свои обязательства", - подчеркнула министр.

Украина хочет получить от Германии наступательное вооружение, но Берлин пока отказывается от таких поставок.

Согласно представленному ранее докладу Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ, Германия уже поставила Украине военных товаров на сумму €686 млн. Таким образом, Украина стала важнейшим получателем германского оружия среди государств, не входящих в НАТО и не являющихся партнерами альянса. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Продукция
Dingo
Проекты
NATO
Похожие новости
31.03.2022
Американцы признали провал антироссийских санкций
28.03.2022
Американская разведка захотела прочитать мысли Путина, но оконфузилась
24.03.2022
Байден делает Америку державой-защитницей
22.03.2022
Путин предупредил Запад "Кинжалом"
21.03.2022
Брифинг начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ
26.04.2017
Равнение на Швейка
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.09 05:17
  • 2
Многоцелевая управляемая ракета «Изделие 305» принята на вооружение
  • 16.09 04:21
  • 36
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 16.09 03:54
  • 1
В России приняли на вооружение «Изделие 305»
  • 16.09 01:53
  • 32152
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.09 00:05
  • 5
Армия США выпустила запрос на производство еще до 480 ракетных систем HIMARS
  • 15.09 19:54
  • 3
В Китае разработают сверхзвуковую ракету-амфибию
  • 15.09 19:15
  • 6
Источник: модернизированный Ка-52М сможет взаимодействовать с беспилотниками и самолетами
  • 15.09 18:52
  • 15
Соединенные Штаты передали Украине противорадиолокационные ракеты HARM
  • 15.09 16:31
  • 18
Источник заявил о фактической ликвидации ВКС и ПВО РФ состава бывших воздушных сил Украины
  • 15.09 14:08
  • 1
Замгенпрокурора РФ сообщил о росте количества нарушений прав военнослужащих
  • 15.09 12:05
  • 1
Российскому МС-21 не страшен успех китайского конкурента
  • 15.09 11:15
  • 12
Россия проявила готовность к жестким мерам против Украины
  • 15.09 09:27
  • 3
Как сломать план наступления ВСУ в Запорожской области
  • 15.09 09:23
  • 1
"Взяли и вывалили..." Примаков о киевском "проекте гарантий"
  • 15.09 03:18
  • 4
Реформа ВДВ и частей Спецназа