Германия направит Украине 50 бронемашин Dingo и две РСЗО Mars

Также Киеву поставят 200 зарядов для реактивных систем залпового огня

БЕРЛИН, 15 сентября. /ТАСС/. ФРГ направит властям Украины 50 бронемашин Dingo и две реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars. Об этом сообщила в четверг в Берлине министр обороны Германии Кристине Ламбрехт, не уточнив сроков.

"Обучение украинских солдат применению Mars начнется уже в сентябре", - сказала она. Также Киеву будут поставлены 200 зарядов для РСЗО, добавила она. "Эти поставки не ослабят нас, мы можем продолжать выполнять свои обязательства", - подчеркнула министр.

Украина хочет получить от Германии наступательное вооружение, но Берлин пока отказывается от таких поставок.

Согласно представленному ранее докладу Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ, Германия уже поставила Украине военных товаров на сумму €686 млн. Таким образом, Украина стала важнейшим получателем германского оружия среди государств, не входящих в НАТО и не являющихся партнерами альянса.