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ТАСС

Мельник заявил о разочаровании украинцев из-за того, что ФРГ не поставляет тяжелое оружие

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Украинский дипломат Андрей Мельник
Украинский дипломат Андрей Мельник.
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0 / Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen

Посол Украины в Германии отметил, что страна хочет получить наступательное вооружение, в частности танки Leopard, но в Берлине пока не соглашаются на это

БЕРЛИН, 16 сентября. /ТАСС/. Посол Украины в Германии Андрей Мельник, которого в этой должности скоро заменит другой дипломат, вновь подверг критике Берлин за нежелание отправлять тяжелое вооружение и счел аргументы германской стороны несостоятельными.

"Такая политика отказа резко контрастирует с недавним заявлением о том, что Германия должна играть роль лидера, - сказал Мельник в опубликованном в пятницу интервью в газетах группы Funke. - Я призываю федеральное правительство покончить с этой неопределенностью".

От Германии Украина хочет получить наступательное вооружение, в частности танки Leopard, но в Берлине пока не соглашаются на это.

"Украинцы очень разочарованы тем, что коалиция до сих пор блокирует поставки", - добавил он. Аргумент, что Вооруженные силы Германии якобы не могут себе позволить поставить дополнительное вооружение из своих резервов, Мельник назвал притянутым за уши.

Согласно представленному ранее докладу Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ, Германия уже поставила Украине военные товары на €686 млн. Таким образом, Украина стала важнейшим получателем германского оружия среди государств, не входящих в НАТО и не являющихся партнерами альянса.

В четверг стало известно, что ФРГ направит властям Украины еще 50 бронемашин Dingo и две реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars. 

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Страны
Германия
Украина
Продукция
Dingo
Проекты
NATO
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