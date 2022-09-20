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ТАСС

Минобороны ФРГ подтвердило, что поставит Украине еще 2 РСЗО Mars II и 50 бронемашин Dingo

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MARS II
MARS II.
Источник изображения: Global Look Press

При этом указывается, что обучение украинских военных в Германии начнется с конца сентября

БЕРЛИН, 19 сентября. /ТАСС/. Германия сдержит свое обещание и поставит Украине еще две реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars II и 50 бронемашин Dingo. Об этом в понедельник заявило Минобороны ФРГ на своей странице в Twitter.

"Мы держим свое обещание! На Украину будет поставлено еще две реактивные системы залпового огня Mars II и 50 [бронемашин] Dingo", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что обучение украинских военных в Германии начнется с конца сентября.

О намерении поставить РСЗО Mars II Киеву заявила 15 сентября министр обороны Германии Кристине Ламбрехт.

 В свою очередь газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что ФРГ планирует поставить на Украину еще четыре самоходных гаубицы.

15 сентября Ламбрехт объявила, что Киеву также будут доставлены 200 зарядов для РСЗО. Украина хочет получить от Германии наступательное вооружение, но Берлин пока отказывается от таких поставок. Канцлер ФРГ Олаф Шольц говорил, что не будет действовать в одиночку по этому вопросу.

Согласно представленному ранее докладу Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ, Германия уже поставила Украине военных товаров на сумму 686 млн евро. Таким образом, Украина стала важнейшим получателем германского оружия среди государств, не входящих в НАТО и не являющихся партнерами альянса. 

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Страны
Германия
Украина
Продукция
Dingo
Проекты
NATO
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