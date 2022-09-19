Зеленский: Нацистское прошлое мешает немцам поставлять нам танки

Источник изображения: topwar.ru

Президент страны, открыто вставшей на путь реставрации нацизма, Владимир Зеленский напомнил Германии о её «нацистском прошлом», говоря о нежелании Берлина поставлять Киеву танки и другое необходимое вооружение.

Зеленский отметил, что властям Германии мешают психологические «нацистские отголоски» «добросовестно» выполнять свои обязательства по поставкам Украине всего того, что она ждёт.

Зеленский также подчеркнул, что данное вооружение жизненно необходимо для Украины.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил недоумение и назвал «загадкой» отказ Берлина передавать Киеву танки.

В то же время, по словам главы бундесвера, Германия и так уже передала максимум вооружения, которое могла себе позволить. Дальнейшая передача оружия может поставить под угрозу безопасность самой Германии.

При этом 15 сентября глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт анонсировала передачу Киеву РСЗО MARS II и бронеавтомобилей Dingo.

Что касается отказа от поставки танков, то данное решение является коллективным решением стран НАТО. По словам сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларса Клингбайля, западные союзники приняли решение не поставлять Киеву основные боевые танки западного образца.

Интересно, как воспримет Берлин заявление Зеленского о «нацистском прошлом» Германии, или для обиженной ливерной колбасы этот оскорбительный тон киевского режима становится в порядке вещей?..