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ТАСС

Глава МИД Украины счел "загадкой" отсутствие поставок танков из ФРГ

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Источник изображения: © AP Photo / Leah Millis/Pool via AP

Как отметил Дмитрий Кулеба, Киев "просит танки Leopard или Marder, а Германия поставляет бронемашины Dingo"

БЕРЛИН, 17 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Германию за осуществленные поставки вооружений, но вновь заявил, что Киеву нужны танки. С соответствующим заявлением он выступил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, которое опубликовано в субботу.

"Для нас является загадкой: сейчас мы просим танки Leopard или Marder, а Германия поставляет бронемашины Dingo. Это тоже полезно, и мы благодарны за это. Но это не то, что нам больше всего нужно в бою. В чем проблема? Почему мы не можем получить то, что нам нужно, и то, что есть у Германии?", - сказал Кулеба.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее говорил, что в вопросе поставок оружия Украине не будет делать одиночных шагов, их следует обсуждать вместе с партнерами по НАТО и ЕС.

Согласно представленному ранее докладу Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ, Германия уже поставила Украине военные товары на €686 млн. Таким образом, Украина стала важнейшим получателем германского оружия среди государств, не входящих в НАТО и не являющихся партнерами альянса.

В четверг стало известно, что ФРГ направит властям Украины еще 50 бронемашин Dingo и две реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars. 

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Страны
Германия
Украина
Продукция
Dingo
Проекты
NATO
Евросоюз
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