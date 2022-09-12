Войти
ТАСС

Ведущие политики правящей в ФРГ коалиции выступили за дальнейшую военную поддержку Украины

540
0
0
Германский бундестаг в Берлине
Германский бундестаг в Берлине.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Председатель комитета по внешней политике Бундестага Михаэль Рот заявил, что поставки современного западного оружия являются решающим средством "приблизить окончание войны"

БЕРЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Ведущие политики правящей в Германии коалиции "Светофор", состоящей из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), "зеленых" и Свободной демократической партии (СвДП), выступили за оказание дальнейшей поддержки Украине, в том числе поставками вооружений.

"Германия должна немедленно внести свой вклад в успехи Украины и поставить защищенные машины, боевые машины пехоты Marder и боевые танки Leopard 2", - заявила в воскресенье агентству DPA председатель комитета по обороне Бундестага (парламент ФРГ) Мари-Агнес Штрак-Циммерман (СвДП). ФРГ, по ее словам, стоит на стороне украинского народа и берет на себя "ведущую роль в Европе в борьбе за демократию в условиях мира и свободы". При этом Штрак-Циммерман призвала не терять время. "И сейчас, конечно, не время для медлительности и колебаний", - подчеркнула она.

Председатель комитета по внешней политике Бундестага Михаэль Рот (СДПГ) также высказался за скорейшую поддержку Украины новым оружием. "На этом новом этапе войны Украине необходимо оружие", - сказал он медиагруппе Funke. "Запад, особенно США, Германия, Франция и Польша, должны быстро тесно координировать свои действия здесь и адаптировать свои поставки к новой ситуации", - указал Рот. Поставки современного западного оружия, по его утверждению, являются решающим средством "приблизить окончание войны".

Представитель партии "зеленых" Агнешка Бруггер также высказалась за увеличение поставок вооружений Киеву. "Особенно касательно противовоздушной обороны, защищенного транспорта, артиллерии и средств защиты мы должны сделать все возможное", - заявила она медиагруппе Funke. "Все варианты должны быть снова проверены без каких-либо запретов на размышления, потому что это решающие месяцы для народа Украины и для порядка на нашем континенте", - констатировала Бруггер.

Внешнеполитический эксперт оппозиционного ХДС Родерих Кизеветтер также выступил за дальнейшую военную помощь Киеву. "Германия могла бы немедленно поставить [БМП] Marder и Leopard, [бронетранспортеры] Fuchs и Dingo и быстро дать указание промышленности возобновить производство", - сказал он медиагруппе Funke. В этой связи Кизеветтер призвал канцлера Олафа Шольца и министра обороны Кристине Ламбрехт отказаться от их осторожного подхода к поставкам на Украину танков западного производства.

Шольц 23 августа сообщил о намерении ФРГ поставить на Украину три дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T, 10 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, 20 ракетных установок, высокоточные боеприпасы и системы защиты от беспилотников. Оружие будет передано в 2023 году, а некоторые виды техники, возможно, раньше. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
США
Украина
Франция
Продукция
Dingo
Leopard-2
Проекты
БПЛА
Похожие новости
11.08.2021
Анкара и ее амбиции
18.09.2019
The National Interest (США): не только F-35: у Польши большие планы по подготовке к войне с Россией
05.08.2019
Отказ от ДРСМД – веление времени или исправление ошибки?
04.04.2017
Патриотизм по-польски: Варшава потратит годовой военный бюджет на американские ЗРК
31.08.2016
Чудо на Висле
29.01.2013
Армии XXI века: звон мечей и стон булата
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.09 00:38
  • 31793
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.09 00:29
  • 4
В США рассказали о прорыве в производстве Су-57
  • 12.09 23:33
  • 1
Военная реакция: чем Россия может ответить на дальнобойное оружие из США
  • 12.09 18:53
  • 1
Белоруссия представила модернизированную «Печору»
  • 12.09 17:40
  • 9
Российский авиапром бросил вызов успеху СССР
  • 12.09 16:51
  • 2
Нужна ли танку 152-мм пушка
  • 12.09 16:30
  • 9
ВСУ взяли на себя ответственность за взрывы на аэродроме Саки в Крыму
  • 12.09 15:38
  • 1
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 12.09 13:57
  • 2
Россия произведет партию истребителей Су-75
  • 12.09 12:23
  • 0
Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-армии Дмитрий Булгаков открыл памятник танку Т34 в Ленинградской области
  • 12.09 11:24
  • 1
Российские танки получат КАЗ «Арена-М» в процессе модернизации
  • 12.09 10:08
  • 1
Первая партия многофункциональных истребителей Су-35С поступила в астраханский центр ВКС России
  • 12.09 09:37
  • 1
Песков: традиционная серия совещаний Путина с военными будет, но позже
  • 12.09 06:23
  • 1
В России раскрыли характеристики динамической защиты для БМП-3
  • 12.09 05:17
  • 1
Минобороны РФ показало работу огнеметных систем «Солнцепек»