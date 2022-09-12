Ведущие политики правящей в ФРГ коалиции выступили за дальнейшую военную поддержку Украины

Председатель комитета по внешней политике Бундестага Михаэль Рот заявил, что поставки современного западного оружия являются решающим средством "приблизить окончание войны"

БЕРЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Ведущие политики правящей в Германии коалиции "Светофор", состоящей из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), "зеленых" и Свободной демократической партии (СвДП), выступили за оказание дальнейшей поддержки Украине, в том числе поставками вооружений.

"Германия должна немедленно внести свой вклад в успехи Украины и поставить защищенные машины, боевые машины пехоты Marder и боевые танки Leopard 2", - заявила в воскресенье агентству DPA председатель комитета по обороне Бундестага (парламент ФРГ) Мари-Агнес Штрак-Циммерман (СвДП). ФРГ, по ее словам, стоит на стороне украинского народа и берет на себя "ведущую роль в Европе в борьбе за демократию в условиях мира и свободы". При этом Штрак-Циммерман призвала не терять время. "И сейчас, конечно, не время для медлительности и колебаний", - подчеркнула она.

Председатель комитета по внешней политике Бундестага Михаэль Рот (СДПГ) также высказался за скорейшую поддержку Украины новым оружием. "На этом новом этапе войны Украине необходимо оружие", - сказал он медиагруппе Funke. "Запад, особенно США, Германия, Франция и Польша, должны быстро тесно координировать свои действия здесь и адаптировать свои поставки к новой ситуации", - указал Рот. Поставки современного западного оружия, по его утверждению, являются решающим средством "приблизить окончание войны".

Представитель партии "зеленых" Агнешка Бруггер также высказалась за увеличение поставок вооружений Киеву. "Особенно касательно противовоздушной обороны, защищенного транспорта, артиллерии и средств защиты мы должны сделать все возможное", - заявила она медиагруппе Funke. "Все варианты должны быть снова проверены без каких-либо запретов на размышления, потому что это решающие месяцы для народа Украины и для порядка на нашем континенте", - констатировала Бруггер.

Внешнеполитический эксперт оппозиционного ХДС Родерих Кизеветтер также выступил за дальнейшую военную помощь Киеву. "Германия могла бы немедленно поставить [БМП] Marder и Leopard, [бронетранспортеры] Fuchs и Dingo и быстро дать указание промышленности возобновить производство", - сказал он медиагруппе Funke. В этой связи Кизеветтер призвал канцлера Олафа Шольца и министра обороны Кристине Ламбрехт отказаться от их осторожного подхода к поставкам на Украину танков западного производства.

Шольц 23 августа сообщил о намерении ФРГ поставить на Украину три дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T, 10 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, 20 ракетных установок, высокоточные боеприпасы и системы защиты от беспилотников. Оружие будет передано в 2023 году, а некоторые виды техники, возможно, раньше.