Германия поставит на Украину дополнительное количество РСЗО MARS-II и боеприпасы к ним

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Германия поставит на Украину дополнительные реактивные системы залпового огня MARS-II, боеприпасы к ним и бронеавтомобили, тяжелая техника передаваться не будет. Такое заявление сделала министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

Согласно опубликованной немецкой прессой информации, Киев получит две дополнительные РСЗО MARS-II из наличия Бундесвера, 200 ракет к установкам, а также 50 бронеавтомобилей Dingo, разработанных немецкой компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW) в начале 2000-х годов. Причем Dingo передаются Киеву вместо бронетранспортеров TPz 1 Fuchs. Как заявили в Минобороны Германии, такая замена предусматривалась еще в конце июля.

Ранее немцы уже поставили на Украину три РСЗО MARS-II, являющихся немецким вариантом американского комплекса M270 MLRS. Об использовании данных РСЗО пока не сообщалось, возможно их оставили для обороны того же Киева.

Sisu XA-180/185 на Украине Источник изображения: topwar.ru

Между тем на вооружении ВСУ замечены финские бронетранспортеры Sisu XA-180/185, сведений о поставке которых на Украину не было. Видимо данные БТР были поставлены в одном из пакетов военной помощи от Европы. БТР SISU XA-180, он же XA-180 Pasi, создавался для замены на вооружении устаревших советских БТР-60 в начале 80-х годов прошлого века. Вмещает от 10 до 16 человек с экипировкой в зависимости от модификации. Судя по фото, на Украину поставлены первые версии бронетранспортера, уже снятые с вооружения финской армии.