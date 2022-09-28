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Военное обозрение

Франция приступит к обучению украинских военных, не дожидаясь старта тренировочной миссии под эгидой Евросоюза

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Источник изображения: topwar.ru

Франция не будет дожидаться запуска европейской тренировочной миссии по подготовке украинских военных и начнет готовить ВСУ собственными силами. Как сообщается, тренировочный лагерь французы планируют открыть на территории Польши.

Анонсированная главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем программа подготовки украинских военнослужащих все никак не запустится, ее обсуждение запланировано на октябрь, но ряд стран Европы не стал дожидаться официального старта и открыл собственные тренировочные лагеря. Речь идет об Испании и Дании, теперь к ним хочет присоединиться и Франция.

Французы украинцев на свою территорию, в отличие от тех же испанцев, везти не собираются, подготовительный лагерь будет располагаться на территории Польши. Сроки открытия пока точно не называются, но произойдет все до конца этого года. Украинские военные будут проходить пятинедельные курсы, чему будут учить их французские военные инструкторы, не сообщается.

(...) министерство обороны решило поддержать миссию по подготовке украинских солдат, согласованную этим летом Евросоюзом, и выработала основные принципы своего участия в ней. Французские военные будут базироваться в Польше, где проведут пятинедельные учения в специализированных военных лагерях

- пишет французская пресса со ссылкой на военное ведомство.

Как отмечается, у французов имеется опыт обучения украинских военных. Ранее они подготовили расчеты 155-мм самоходных гаубиц Caesar, переданных Макроном Зеленскому. Всего через обучение прошли 150 украинских артиллеристов, причем часть военных инструкторов работала в Киеве, а часть в военном лагере на территории Франции.

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Страны
Дания
Испания
Польша
Украина
Франция
Проекты
Военные учения
Евросоюз
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