Решение на войну

Анализ действий руководства государств в вооруженных конфликтах XXI века

Анализ различных войн и конфликтов текущего столетия показывает, что решения военно-политическим руководством тех или иных государств принимались по геополитическим, политическим, военным и техническим целям, а также задачам и фазам боевых действий разные, но главное было одно – требовалось достичь внезапности нападения.

ВТОРАЯ ЛИВАНСКАЯ

Основную военно-политическую цель операции в Ливане израильское руководство обозначило как вытеснение с израильско-ливанской границы военных формирований "Хезболлы" и возвращение похищенного капрала Шалита. Также планировалось: усилить сдерживающее влияние нa "Хезболлу" и соседние страны; стремиться к умирoтвoрению Ливaнa нa oснoве эффективнoгo мехaнизмa кoнтрoля, используя вмешательство междунaрoднoгo сooбществa; удержать Сирию вне кaмпaнии. Процесс принятия и содержание решения о войне показывают, что израильская операция в Ливане была на пользу и личным политическим целям никогда не воевавших президента и министра обороны, что нарушало политические традиции Израиля. Блицкриг, как надеялись Эхуд Ольмерт и Амир Перец, мог поднять их авторитет и тем самым способствовать большей устойчивости действующего правительства.

Операцию можно разделить на фазы.

Первая фаза – блокирование Ливана с моря, воздуха и по суше, приграничные бои частей Северного военного округа ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля – АОИ) в Южном Ливане – длилась 11 дней (12–22 июля) и, казалось, должна была соответствовать заявленным целям: освободить своих военнопленных, а также вести боевые действия против боевиков "Хезболлы", но не против Ливана.

Вторая фаза – воздушно-морская – продолжалась три недели (22 июля – 10 августа). В это время АОИ удалось вытеснить боевиков из Южной части Ливана, но вместе с ними началось массовое бегство мирного ливанского населения. Вся территория Ливана подверглась массированным ракетно-бомбовым ударам ВВС и ВМС, была продолжена блокада воздушного пространства и морского побережья, осуществлены рейдовые действия частей специальных и сухопутных войск для зачистки южной части Ливана от структур "Хезболлы". Для зачистки использовалась группировка из трех бригад ("Голани", "Нахаль", парашютно-десантная).

Третья фаза – полномасштабная воздушно-наземная операция, проведенная накануне принятия СБ ООН резолюции о прекращении огня (с 11 августа до 14.00 14 августа). Наблюдатели отметили, что активность военных действий в Ливане в момент принятия резолюции СБ ООН не только не снизилась, но, наоборот, резко возросла. Утром 12 августа части ЦАХАЛ перешли в наступление практически по всему фронту от Средиземного моря до сирийской границы. Действия армейских подразделений были направлены на ликвидацию позиций "Хезболлы" в Южном Ливане, долине Бекаа и проведение зачистки южных территорий Ливана, включая лагеря палестинских беженцев вдоль северной границы Израиля.

Четвертая фаза – прекращение воздушно-морской блокады и вывод израильских войск (14 августа – 1 октября), сопровождавшиеся нарушениями перемирия и совместными ударами ВВС и ВМС Израиля по позициям "Хезболлы". Этот эпизод войны правильнее было бы охарактеризовать как частичное перемирие, в ходе которого осуществлялся вывод войск израильской армии с территории Ливана и передача освобожденной территории ливанской армии и миротворцам ООН.

ДЕЙСТВИЯ РОССИЙСКОГО ГЕНШТАБА В 2008 ГОДУ

Стороны грузино-югоосетинского конфликта практически синхронно и в открытую готовились к возможному вооруженному столкновению. Министр обороны РФ Анатолий Сердюков, не обращая внимания на Совбез и Госдуму (которые еще только готовили Концепцию национальной безопасности и военную доктрину), несомненно, не на свой страх и риск, а заранее заручившись устным или, возможно, письменным согласием руководства, начал 8 августа 2008 года решительно реформировать армию. Настораживает тот факт, что начало реформы совпало с днем начала грузинской агрессии.

Можно предположить, что грузинской разведке было известно, что, выполняя директиву министра обороны Анатолия Сердюкова, Главное оперативное управление (ГОУ) и Главное организационно-мобилизационное управление (ГОМУ) Генштаба, осуществляя реорганизацию, временно перестали использовать те средства связи, которые были в их распоряжении на Арбате. Лучшего момента для нападения Грузии на Южную Осетию придумать невозможно.

Если наше предположение верно, то грузинское руководство ждало не открытия пекинской Олимпиады, а нарушения системы управления войсками Главного оперативного управления МО РФ. Бесперебойно функционировавшая более 60 лет система оповещения была демонтирована решением заместителя министра обороны по связи. Ситуация 8 августа напомнила события лета 1941 года. Реформа, начатая министром обороны Сердюковым, застала ГОУ и ГОМУ "на чемоданах". Большего позора для Генштаба, постоянно кичившегося двойным и даже тройным резервированием системы управления, представить трудно. В итоге в самый критический момент цхинвальской драмы Генштаб, в частности, ГОУ и ГОМУ, почти потеряли управление войсками.

Основная цель грузинской операции "Чистое поле" заключалась в следующем: "наведение конституционного порядка" на территории Южной Осетии и присоединение территории, входящей в земли Шида-Картли, без изменения Конституции. Также планировалось навести "конституционный порядок" в Абхазии и показать "вероломство России" как участника грузино-осетинского конфликта.

Геополитическая цель: уменьшить влияние России на государства Южного Кавказа; предоставить аэродромы подскока для авиации США и НАТО для возможных боевых действий против Ирака. В свою очередь, политическая цель заключалась в следующем: вытеснить с территории Южной Осетии людей, отказывающихся входить в состав Грузии; немедленно начать переговоры о вступлении Грузии в НАТО и вернуть грузинских беженцев в Осетию.

Военная цель: разгромить "сепаратистские силы" Южной Осетии и одновременно нейтрализовать миротворческие силы России, в последующем прекратить их движение по Рокскому туннелю; проверить эффективность концепции США и НАТО, касающейся ведения боевых действий в горных условиях. Была и техническая цель: провести масштабные испытания в реальных боевых условиях модернизированного вооружения; практически испытать "центры организации огня", созданные с помощью израильских военных.

План операции по захвату Южной Осетии был разработан Пентагоном еще 13 лет назад и впервые обкатан в непризнанной республике Сербская Краина (РСК), существовавшей на территории нынешней Хорватии с 1991 по 1995 год. В результате происшедших тогда событий погибли тысячи мирных жителей. Операция "Чистое поле" против Южной Осетии была разработана Грузией совместно с сотрудниками компании Military Professional Resources Incorporated (MPRI) – именно той, которая, заключив контракт с администрацией Саакашвили, занималась все эти годы подготовкой военных операций и переподготовкой личного состава грузинских ВС.

Самолеты из состава авиакрыла французского атомного авианосца "Шарль де Голль" принимали активное участие в операции против Ливии. Фото Reuters

Грузинская армия была создана исключительно для наступления (блицкрига). Все учения последних лет – "Огненный кулак", "Броня" – это отработка задачи по захвату Южной Осетии и Абхазии. Окончательная тренировка трех грузинских бригад, проведенная заместителем министра обороны Баку Кутелия 24 апреля 2008 года, была репетицией предстоящего наступления. Именно на той тренировке планировалось создать шесть войсковых групп для нанесения удара. Территория Южной Осетии хорошо подходила для "блицкрига". Шансы на успех у Грузии были очень велики. Южная Осетия отдалена от России Двалетским хребтом. Поставка вооружения из России возможна только через Рокский тоннель. Военный потенциал Грузии и Южной Осетии был несопоставим – грузинская армия хорошо оснащена техникой (танками, тяжелой артиллерией, РСЗО) и прошла подготовку у американских инструкторов, тогда как осетинские вооруженные силы представляли собой, по сути дела, ополчение. Кроме того, местоположение Цхинвала, окруженного высотами, контролируемыми грузинскими войсками, не способствовало долговременной обороне.

За основу проведения операции "Чистое поле" были взяты уроки ближневосточных войн Израиля, опыт афганской и иракской войн. В основу плана военной операции против Южной Осетии было положено одновременное нанесение двух сходящихся ударов по Цхинвалу. Главный удар намечалось нанести на Горийском направлении – с глубоким полуохватом Цхинвала с востока в направлении Авневи–Хетагурово с целью рассечь оборону армии Южной Осетии, с выходом в район Тамарашени. Другой удар – с Карельского направления – с полуохватом Цхинвала с северо-запада в направлении Эредви–Тлиакана и с внутренним охватом границ Цхинвала со всех сторон. Окруженную Цхинвальскую группировку планировалось удержать ударами авиации и РСЗО. Артиллерийские удары, по замыслу грузинского руководства, должны были максимально ее ослабить, дезорганизовать и вынудить Цхинвал к сдаче.

В целом на югоосетинском направлении находилось до 15 тыс. военнослужащих Минобороны, до 5 тыс. человек личного состава МВД и до 30 тыс. резервистов. Основная ставка в стратегии грузинской армии против югоосетинской и российской армий была сделана на достижение максимального огня за короткий промежуток времени. С 16.00 до 17.00 артиллерия занимает боевые позиции у населенного пункта Тирдзниси. Планировалось, что за 72 часа армия Грузии овладеет Цхинвалом, Джавой и захватит Рокский туннель. За четыре-пять дней возьмет под контроль 75% территории Южной Осетии. Затем армия перейдет на Абхазское направление, одновременно высадит морской и воздушный десанты в Горском районе Абхазии и, наращивая силы, захватит к исходу первых суток Сухум.

Однако политическое руководство не согласилось с планами военных. Вариант обхода Цхинвала был отвергнут, от военных потребовали планировать атаку в направлении Цхинвала. Главной целью грузинского руководства было восстановление власти Санакоева над Цхинвалом. Это и стало главной стратегической ошибкой грузинского президента. Вместо того чтобы продвигаться к Джаве и Рокскому туннелю, обходя узлы сопротивления, грузины увязли в населенных пунктах на второстепенном направлении. Подтвердилась неоднократно повторяющаяся история: когда политики вмешиваются в планирование военной операции – жди беды. Так и получилось.

В свою очередь, детальный план нападения на Абхазию у Грузии был готов еще в 2004 году. Предполагались одновременные действия с Кодорского и Гальского направлений, с моря и через горы. Главный удар рассчитывали нанести там, где можно было применить коллективное оружие – танки, артиллерию, морские силы. На одном из направлений намечалось создать значительное превосходство, на другом – незначительное, а на третьем противоборствующие стороны должны будут вступать в бой примерно в равных соотношениях сил.

Планировался мощный авиаудар с последующей высадкой первого эшелона морского десанта в количестве 800 человек, затем – наступательная операция вдоль побережья. Также предполагалось нанести удары артиллерией и РСЗО по абхазскому горнострелковому батальону и российским блокпостам. Затем грузинская группировка должна была спуститься к Сухуму.

3-я бригада, дислоцированная в Кутаиси, также перебрасывалась в Сухум, затем из Сенаки должна была выдвигаться 2-я бригада. Обе бригады были почти целиком укомплектованы грузинами, проживавшими в Абхазии. На операцию по захвату Абхазии отводилось 24 часа. В ней предполагалось задействовать до 300 единиц бронетехники и до 200 стволов артиллерии. Диверсионные группы и спецназ должны были уничтожить весь руководящий состав и всю систему управления. После этого должно было последовать полное вытеснение жителей из всех населенных пунктов.

ИНТЕРВЕНЦИЯ В ЛИВИИ

Планирование операции протии Ливии проводилось штабом Объединенного командования ВС США в зоне Африки во главе с генералом Картером Хэмом. В штаб руководства операции для координации совместных действий были направлены офицеры ВС Великобритании, Франции и других стран коалиции. Впоследствии планирование операции было передано под натовское руководство. Главной задачей, по-видимому, было не блокирование воздушного пространства Ливии, не уничтожение или разгром ливийских ВС, как в ходе операции в Югославии и Ираке, а уничтожение высшего руководства Ливии. Операция была призвана поддержать выполнение резолюций № 1970 и 1973 СБ ООН в части обеспечения гуманитарной помощи и защиты гражданского населения Ливии. На самом деле США и НАТО в ходе операции "Одиссея. Рассвет" проводили в Средиземном море четыре операции: Великобритания – "Эллами", Франция – "Харматтан", Канада – "Мобайл", НАТО – "Союзный защитник".

Руководство ЕС одобрило план, предусматривающий возможность проведения ЕС военной операции для оказания гуманитарной помощи населению Ливии. К четырем операциям НАТО была добавлена пятая – EUFOR Libya. Предусматривалось, что ЕС в случае запроса от Управления по координации гуманитарных вопросов ООН "проведет военную операцию в рамках общей политики безопасности и обороны (ЕС), с тем чтобы поддержать оказание гуманитарной помощи в регионе". В частности, операция EUFOR Libya должна была содействовать обеспечению безопасности и эвакуации перемещенных лиц, а также оказывать поддержку гуманитарным агентствам посредством "определенных возможностей". Операция была призвана поддержать выполнение резолюций № 1970 и 1973 СБ ООН в части обеспечения гуманитарной помощи и защиты гражданского населения Ливии. Командовал операцией итальянский контр-адмирал Клаудио Гаудиози, а штаб командования операцией находился в Риме. Операция проводилась по всей Ливии вплоть до южных границ с Суданом, Чадом и Нигером. Под наблюдением военнослужащих ЕС были и районы на границе с Египтом, Тунисом и Алжиром.

Основные базы коалиции располагались в пяти странах: Франции, Греции, Италии, Испании и Великобритании. Размещение в прилегающей к ливийской территории зоне кораблей 2-го и 6-го флотов США позволило относительно легко запретить плавание в открытом море надводных кораблей Ливии. Наиболее крупную и мощную группировку сил и средств выделили США. По состоянию на 19 марта она была представлена 42 истребителями F-15C Block 50, F-15Е и F-16Е. Также в состав американской авиационной группировки входили самолеты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) RC-135, EC-130Y, EC-130J и EA-18G, самолеты электронной разведки ЕР-3Е, самолеты базовой патрульной авиации Р-3 "Орион" и самолеты-заправщики КС-135Р и КС-10А. ВМС США были представлены атомной подводной лодкой с крылатыми ракетами "Флорида", двумя атомными подводными лодками (АПЛ) типа "Лос-Анджелес", двумя эсминцами УРО типа "Арли Берк", кораблем управления "Маунт Уитни", универсальным десантным кораблем "Кирсардж", транспортом-доком типа "Остин". Многие американские боевые корабли несли крылатые ракеты (КР) "Томагавк".

В состав британской группировки вошли истребители-бомбардировщики GR.4 "Торнадо" (20), новейшие истребители "Еврофайтер Тайфун" (10), самолеты ДРЛОиУ типа E-3D и "Сентинел" R.1, самолеты-разведчики типа "Нимрод" R.1 и самолеты-заправщики VC-10. В Средиземном море находилась британская АПЛ "Триумф" типа "Трафальгар", оснащенная КР "Томагавк" и два фрегата.

Франция выделила для военной операции против Ливии свои новейшие истребители "Рафаль" (8), а также истребители "Мираж" 2000-5 (2) и "Мираж" 2000D (2), самолет ДРЛОиУ Е-3F, самолет С-160 "Трансаль". К берегам Ливии был направлен авианосец "Шарль де Голль", на борту которого находились восемь истребителей "Рафаль-М" и 12 штурмовиков "Супер Этандар", два самолета ДРЛОиУ Е-2С "Хокай", вертолеты ЕС-275 и SA-330. Также командование ВМС Франции выделило для участия в ливийской операции два фрегата. Из состава итальянских ВМС командование задействовало легкий авианосец "Джузеппе Гарибальди" со штурмовиками AV-8В "Харриер II" на борту, два эсминца типа "Андреа Дориа" и десантный корабль "Сан Джоржио". Норвегия направила в район боевых действий шесть истребителей F-16, Дания – четыре истребителя F-16, Катар – четыре истребителя "Мираж" 2000-5. Катарские самолеты прибыли в район проведения операции "Одиссея. Рассвет" 22 марта. Их присутствие рассматривалось натовцами как демонстрация "арабского флага" в ливийской кампании.

УКРАИНСКАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

Основная цель операции, проводившейся украинским военно-политическим руководством, заключалась в следующем: "наведение конституционного порядка" на территории Луганска и Донецка.

Геополитическая цель: уменьшить влияние России на Украину и ЕС; разместить систему ПРО для США и НАТО; создать совместно с НАТО бригаду (польско-украинско-литовскую). Политическая цель: изгнать русское население, не желающее разговаривать на украинском языке; реально начать переселение украинских семей с Запада Украины на земли Донбасса. Были другие цели: отказаться от сотрудничества регионов Украины с Россией; "Энергоатом" Украины откажется от "Российской топливной компании" и подпишет контракт на поставку ядерного топлива для своих АЭС с американской компанией Westinghouse и др.

Военная же цель операции заключалась в том, чтобы разгромить "сепаратистские силы" Донбасса, в последующем – закрыть границу с Россией; проверить концепцию НАТО и американский опыт ведения противоповстанческих боевых действий в Афганистане и Ираке на украинской территории; проверить практику использования ВВС США в Ираке и Афганистане (вариации американских "килл-боксов"). Военно-техническая же цель операции состояла в том, чтобы в короткие сроки организовать производство на украинских предприятиях новой техники и вооружения; отказаться от ВТС с Россией; реально начать ВТС со странами НАТО. И, наконец, была еще и религиозная цель операции.

Операция против Донбасса была разработана Генеральным штабом ВСУ совместно с американскими советниками и в русле видения тогдашнего секретаря СНБО Украины Андрея Парубия. За основу проведения операции были взяты уроки и опыт афганской и иракской войн. Стремление украинских войск в июне-июле 2014 года взять Донбасс и Луганск в огромные клещи вдоль российско-украинской границы было связано с желанием прервать снабжение ополченцев из РФ и выделить необходимые силы для внутреннего круга отвержения.

Однако политическое руководство не согласилось с военными, нужен был быстрый результат: перекрытие государственной границы с Россией. Подтвердилась неоднократно повторяющаяся история: когда политики вмешиваются в планирование военной операции – жди беды. Так и получилось. Ее результатом стало двойное окружение украинских войск вдоль границ с Россией и образование так называемого Южного котла в районе Амвросиевки. Тем самым украинцы летом 2014 года повторили ошибку грузин в августе 2008 года, когда военная целесообразность обхода Цхинвала и стремительного прорыва грузинских войск на север с целью блокады Рокского туннеля были принесены в жертву политическим соображениям и желаниям Михаила Саакашвили быстрее водрузить грузинский флаг в центре столицы Южной Осетии.

ВОЙНА В СИРИИ

Россия обдумывала возможность вмешаться в сирийский конфликт как минимум с 2013 года, когда она впервые предложила заменить австрийских миротворцев на Голанских высотах российскими. С 2013-го Москва сыграла значительную роль в изъятии у Сирии химического оружия – тогда же начались первые серьезные переговоры с Дамаском по вопросу о борьбе с радикальными исламистами. Параллельно с этим Россия вела стратегический военный диалог с Ираком, результатом которого стали подписание с Багдадом 4,2-миллиардной сделки на поставки оружия в 2012 году и поставка самолетов Су-25 в 2014-м. В июле 2015 года РФ договаривается с Ираном об участии в борьбе Сирии против террористов. С того момента вопрос был уже не "если", а "когда" и "как". И украинский кризис не изменил планов Москвы, а лишь отсрочил их реализацию.

Непосредственно перед началом российской операции в Багдаде были созданы четырехсторонний координационный центр, ответственный за сбор и анализ текущей военной информации, и даже, по всей видимости, совместное оперативное планирование. Кампания российских ВС в Сирии беспрецедентна как по масштабам, так и по методам технической реализации. Впервые за более чем полвека мы имеем дело с комбинированным (военно-морским и военно-воздушным) проецированием российской военной мощи за тысячи километров от наших границ. Эта демонстрация имеет стратегическую ценность. Практически Генеральный штаб ВС РФ скрытно повторил операцию "Анадырь" советского Генштаба по перегруппировке на Кубу ракетных установок во время Карибского кризиса. И это в условиях активных помех, мощной космической, воздушной радиоразведки, пеленгации со стороны США, НАТО и Израиля.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

По результатам Второй Ливанской войны можно рекомендовать исключить концентрацию непропорционального количества специалистов одной воинской специальности в высшем руководстве армии. Накануне войны в Ливане большинство ключевых постов заняли летчики. В бытность министра обороны Павла Грачева в руководстве армии доминировали десантники, и крен был сделан в пользу подготовки десантных частей и соединений. При первом министре обороны СНГ маршале авиации Евгении Шапошникове усилия направлялись в основном на развитие авиации и ПВО. Маршал Игорь Сергеев приоритетными считал Ракетные войска стратегического назначения. До 2006 года в руководстве ВС РФ имелось непропорционально много разведчиков и контрразведчиков, поэтому упор делался на борьбу с диверсионными и террористическими угрозами. При министре Анатолии Сердюкове главную роль играли финансисты-налоговики, видимо, поэтому реформы армии не были просчитаны, не были выверены.

При анализе боевых действий грузинской армии российское Минобороны сделало удивительные выводы: пятидневная война с Грузией показала, что крупные танковые соединения неповоротливы, управление ими затруднено. Ссылались при этом и на войну в Югославии, где танки практически оказались без дела, при этом забывая, что там была война особая – элементарный расстрел противника с воздуха. Переход с четырехзвенной системы управления (полк–дивизия–армия–округ) на трехзвенную систему управления (бригада–группировка войск–округ) был неоправданным и в целом ошибочным решением.

Главные уроки ливийской кампании для строительства ВС России: требует коренного пересмотра теория использования современных ВВС, флота и сил специальных, информационно-психологических, киберопераций в будущих вооруженных конфликтах; следует учитывать мнение западных экспертов о том, что комбинированное применение ВВС и ограниченного контингента спецназовцев станет основой ведения военных действий на ближайшие 10 лет.

Особо следует отметить, что, учитывая итоги рассмотренных войн и конфликтов, в Российской армии, видимо, необходимо создать специальные организационно-управленческие и аналитические структуры для противодействия информационной агрессии.

Анатолий Цыганок

Анатолий Дмитриевич Цыганок – полковник в отставке, кандидат военных наук, член-корреспондент Академии военных наук, лауреат Премии имени А.А. Свечина.