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ТАСС

В Минобороны РФ сообщили о сбитом БЛА Bayraktar, направлявшемся к Запорожской АЭС

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Сбитый на Украине ударный беспилотник Bayraktar-TB2
Сбитый на Украине ударный беспилотник Bayraktar-TB2.
Источник изображения: topwar.ru

Российские средства ПВО сбили его над Каховским водохранилищем

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российские средства ПВО над Каховским водохранилищем сбили беспилотный летательный аппарат (БЛА) Bayraktar, следовавший в направлении Запорожской АЭС. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Киевский режим продолжает провокации в районе Запорожской атомной электростанции. Российскими средствами ПВО над Каховским водохранилищем был сбит беспилотный летательный аппарат Bayraktar ТБ-2 следовавший из района Никополя в направлении Запорожской АЭС", - сказал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

Bayraktar TB-2 - ударно-разведывательный средневысотный БЛА большой продолжительности полета турецкой компании Baykar Makina. Его максимальная скорость может достигать 222 км/ч, в воздухе аппарат может находиться до 24 часов, а практический потолок БЛА составляет 8,2 тыс. м. Вооружение БЛА составляют две управляемые противотанковые ракеты UMTAS с лазерным наведением и дальностью полета от 0,5 до 8 км, либо четыре корректируемые планирующие высокоточные авиабомбы Bozok, MAM-C или MAM-L турецкой фирмы Roketsan, способные поражать неподвижные и движущиеся объекты на расстоянии до 8 км.

На данный момент БЛА Bayraktar TB-2 имеются на вооружении армий Азербайджана, Катара, Ливии, Марокко, Польши и Украины, а также Пограничной службы Киргизии. Беспилотники этого типа применялись в боевых действиях в Нагорном Карабахе, Сирии и Ливии. 

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