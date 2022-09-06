«Байрактар» пока не продается

Турецкая фирма против поставок в Россию, но все решает политика

На фронте дроны – как деньги, их всегда не хватает. Поступив в войска, очередная партия быстро тает от огневого воздействия противника и его средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), технических неполадок и расходования ресурса.

О дефиците беспилотных летательных аппаратов (БЛА) вопиют и украинские, и российские военные вместе с ополченцами Донбасса. Несмотря на заявления больших чиновников по обе стороны конфликта (включая вице-премьера правительства РФ Дениса Мантурова) о срочных мерах по увеличению выпуска дронов.

В ходе форума «Армия-2022» (15–21 августа) ряд отечественных производителей заявили о новых поставках – в том числе подразделениям, действующим в зоне специальной военной операции (СВО). Среди них – те, кто до недавнего времени не был замечен в связях с силовыми ведомствами. Сообщается о переводе на трехсменный режим работы вновь построенного завода в Дубне, где выпускаются БЛА типа «Орион»: единственный серийный тип отечественного ударного беспилотника типа MALE (medium high altitude long endurance – «средневысотный, большой продолжительности полета»).

На этом фоне примечательным событием была повторная (после пары лет забвения) демонстрация в Кубинке БЛА «Корсар» – участника Парада Победы на Красной площади в 2018 году. Это говорит о том, что на фоне острого дефицита дронов в районе спецоперации приходится возобновлять программы ранее закрытые либо приостановленные.

Одновременно наблюдается охлаждение Минобороны РФ к ряду тем, что еще год назад шли ускоренным порядком. Например, к конкурсу на легкий учебный самолет (ЛУС) между Як-152 компании «Иркут» и УТС-800 Уральского завода гражданской авиации (УЗГА). Как следует из обновленного каталога выпускаемой продукции, ЛУС пропал из списка проектов УЗГА. Напомним: на «Армии-2021» дебютировал первый летный образец УТС-800, а его главный конструктор охотно беседовал с журналистами, называя срок первого полета – «не позже декабря-января».

Среди причин охлаждения к теме учебных самолетов угадывается желание военных использовать все имеющиеся у промышленности турбовинтовые двигатели малой размерности (до 1000 л.с.) в интересах беспилотной авиации. Со стороны и России, и Украины к работе над БЛА привлекается все больше фирм, включая малые: они легче на подъем и инициативнее гигантов индустрии. Поэтому неудивительна недавняя просьба военного ведомства Украины к местным СМИ «не светить» названия организаций, занимающихся производством и поставкой техники для ВСУ.

Просьба не имеет практического смысла по отношению к гигантам – они и так хорошо известны вместе с расположением их промышленных площадок, а последние, если речь об Украине, регулярно подвергаются авианалетам и ракетным ударам.

На брифинге МО РФ 28 августа о ходе спецоперации прозвучало, что ВКС России нанесли повторный удар по единственному на Украине производителю авиационных двигателей. «Высокоточным оружием ВКС России в городе Запорожье на территории завода «Мотор Сич» поражены производственные цеха, в которых осуществлялся ремонт вертолетов Воздушных сил Украины», – говорится в сообщении ведомства.

Несколькими днями ранее обстрелу подверглись производственные помещения завода «Искра», где по заданию ВСУ ремонтировали радиолокаторы противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбы. Российская армия также уничтожила заводские корпуса авиаремонтного предприятия «МиГремонт», где восстанавливали украинскую технику.

«Мотор Сич» представляет собой огромное многопрофильное предприятие, но основные его мощности задействованы на выпуске авиадвигателей различной размерности. Среди прочей продукции в производственной линейке есть и моторы для перспективного БЛА Akinci («Акинчи», в турецкой огласовке «Акынджы») турецкой фирмы «Байкар» (Baykar). Первый удар по сборочному цеху «Мотор-Сич» российские ВКС нанесли 25 мая, через неделю после первой заграничной демонстрации «Акинчи» на выставке в столице Азербайджана. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков тогда сказал, что огневое поражение «Мотор Сич» нанесено в связи с тем, что завод выпускал военную продукцию для ВСУ, в том числе – БЛА и силовые установки к ним. Это был сигнал турецким «партнерам»: хорошо подумайте перед отправкой ВСУ очередной партии БЛА «Байрактар ТБ2». ВКС по силам сровнять «Мотор Сич» с землей, лишив «Байкар» необходимых авиадвигателей в классе мощности 500–1000 л.с., дефицитных на мировом рынке.

Силовая установка «Байрактар ТБ2» включает поршневой двигатель Rotax 910 либо аналогичный ему в классе мощности 100–110 л.с. Такие моторы довольно широко распространены, предлагаются различными производителями, больших проблем с их приобретением нет. А вот более тяжелый «Акинчи» проектировался в расчете на пару турбовинтовых двигателей АИ-450МС разработки ГП «Ивченко-Прогресс» и сборки завода «Мотор Сич». Оба предприятия, расположенные в Запорожье, недавно пострадали от российских ракетных ударов. Найти им замену на мировом рынке непросто из-за недостаточного предложения со стороны производителей.

Итак, Россия сделала предупреждение, но оно услышано не было. В интервью британской телевещательной корпорации BBC Халук Байрактар (гендиректор «Байкара» и зять турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана) заявил, что его фирма «полностью на стороне Украины» и «ничто не затмит сотрудничество с Украиной», независимо от того, какая сумма будет предложена российской стороной за поставки БЛА. Турецкий предприниматель утверждает: «Деньги не являются для нас приоритетом. Деньги и материальные ресурсы никогда не были целью в нашем бизнесе. С Украиной наша дружба и сотрудничество длятся уже много лет. Поэтому сколько бы денег нам ни предлагали, честно говоря, не может быть и речи о подобной сделке».

А ведь речь о частной фирме, сама цель существования которой – приносить прибыль акционерам. Снижение курса лиры и темпов развития национальной экономики должно подталкивать «Байкар» к расширению клиентской базы, особенно за счет крупных зарубежных покупателей. Тем более что Россия может помочь с реализацией программы «Акинчи» путем встречных поставок новейших авиадвигателей ВК-650 и ВК-800 в нужном классе мощности.

«Байкар» в прошлом году опередил все другие оборонные и авиастроительные предприятия Турции по продажам с результатом 664 млн долл., причем 80% этой суммы пришли от экспортных сделок. Дрон «Байрактар ТБ2» присутствует на рынке почти десятилетие, успел повоевать в Сирии, Ираке, Ливии и на Украине. Серийные изделия стоят на вооружении Азербайджана, Катара, Польши и Украины, а всего заявки на их приобретение прислали 22 государства мира.

На «Акинчи» подписаны предварительные соглашения с четырьмя странами. Это перспективная разработка, находящаяся на этапе государственных испытаний. К настоящему времени по заказу Вооруженных сил Турции собрано шесть экземпляров. Первый летный образец, еще не прошедший всю программу испытаний, был передан главному заказчику в августе 2021 года.

«Байкар» – фирма, конечно, частная, но она пользуется огромной поддержкой Анкары, в том числе кредитами и дотациями на расширение производственных мощностей (за средства госбюджета возведен новый завод под Стамбулом). Поэтому вопросы об экспорте будут решаться на уровне более высоком, чем менеджмент фирмы. Как сказал президент Эрдоган, они обсуждались в ходе личной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита в Тегеране.

Путин имел прекрасную возможность обсудить тему и с принимающей стороной. Хоть Тегеран пока и отнекивается, он будет только рад удовлетворить просьбу большого северного соседа насчет экспортных поставок иранской высокотехнологичной продукции. А рассуждения, что она не попадет Российской армии, могут оказаться верными. Дроны-ракетоносцы типа «Мохаджер-6», «Каррар», «Шахед-129» и другие очень пригодятся народной милиции республик Донбасса, которая пока применяет главным образом легкие разведывательные БЛА коммерческого типа, доступные на мировом рынке.

Согласно подсчетам Минобороны РФ, с начала спецоперации ВСУ потеряли около 2 тыс. БЛА. На вооружении остаются штучные образцы «Байрактар ТБ2» типа MALE, советских Ту-141 «Стриж» и Ту-143 «Рейс». Страны НАТО продолжают поставки малоразмерных разведывательных и ударных БЛА, а также дронов-камикадзе типа Switchblade. Но львиная доля поступлений приходится на коммерческие беспилотники китайского производства. Они хороши там, где не применяются средства РЭБ.

Украинские военные констатируют, что Российская армия – высокотехнологичный противник, у нее имеются средства обнаружения и поражения малоразмерных воздушных целей, станции РЭБ, другая продвинутая аппаратура. Российские войска легко расправляются с коммерческими дронами. Так, использование незащищенных каналов связи приводит к тому, что российские военные устанавливают координаты места, откуда ведется управление БЛА, и через пару минут обстреливают из гаубиц или реактивных систем залпового огня. Активно ведется и радиоэлектронная борьба. Технические средства позволяют обнаружить вражеский БЛА, перехватить или нарушить его управление, обмануть бортовую навигационную систему путем искажения сигнала GPS. Согласно исследованию британского агентства RUSI, средняя продолжительность жизни украинского дрона на линии фронта не превышает недели.

Поэтому ВСУ постоянно испытывают недостаток в средствах воздушной разведки и наблюдения. По подсчетам местных экспертов, общее количество дронов в арсеналах ВСУ на начало года составляло 6 тыс. единиц, в основном с коммерческого рынка. Китайская гражданская продукция привлекает низкой стоимостью. Специально созданные для армии аппараты – например, «Фурия», выпускаемая заводом «Атлон Авиа», – обходятся на порядок дороже: 25 тыс. долл. за штуку. По словам директора предприятия, около 70% из 200 закупленных с 2014 года ВСУ аппаратов этого типа уже сбиты.

Восполнить потери призвана объявленная на Украине инициатива «Армия дронов» по сбору с населения пожертвований на приобретение 200 новых БЛА. Между тем потребности ВСУ оцениваются в 2 тыс. единиц. Президент Украины просит у Запада тысячу беспилотников, выполненных по стандартам НАТО. Владимир Зеленский конкретизирует: нужны БЛА, способные устойчиво работать в условиях электронного подавления.

Улучшить ситуацию могут поставки с Тайваня. Речь скорее всего идет о модели Revolver 860. Это небольшой квадрокоптер, предназначенный для поиска целей на линии фронта и атаки путем сброса гранат. Дрон оснащен установкой револьверного типа, позволяющей осуществлять сброс 6–8 боеприпасов калибра 60 мм, общий вес полезной нагрузки – до 42 кг. Время полета – от 20 до 40 минут в зависимости от нагрузки и погодных условий. Иностранная пресса сообщает о планах отправить на Украину более 800 подобных БЛА. Поставки планируется вести через Польшу. Тайвань не скрывает факт продажи такой продукции, но не Украине, а Польше.

Владимир Карнозов