«Байрактар» уходит в тень

События на Украине грозят сорвать массовый выпуск турецких беспилотных аппаратов

Большие инвестиции, вложенные Турцией в программы беспилотных летательных аппаратов (БЛА), грозят не окупиться, если в ближайшее время не будут изысканы пути по замене критически важных иностранных комплектующих, а также способы дезавуировать низкую эффективность применения турецких дронов против российских войск и ополченцев Донбасса.

Пару лет назад правительство в Анкаре дало зеленый свет инвестиционному проекту по возведению огромного авиазавода в районе Эсеньюрт (Esenyurt) г. Стамбул для серийного выпуска БЛА типа Bayraktar TB2 (далее – «Байрактар») и Akıncı («Акынджы», на английский манер – «Акинчи»). На его реализацию по линии Министерства промышленности и технологий отведено 600 млн турецких лир, на тот момент это составляло 104 млн долл.

Согласно бизнес-плану, срок окупаемости – восемь лет. Необходимое условие – крупные зарубежные заказы, без них не покрыть стоимость закупленных на Западе дорогостоящих станков и другого производственного оборудования.

В качестве основной продукции завода выбраны БЛА, спроектированные частной турецкой фирмой Baykar («Байкар»). В прошлом году она опередила все другие оборонные и авиастроительные предприятия страны по продажам с результатом 664 млн долл., причем 80% этой суммы пришли от экспортных сделок.

«Байрактар» присутствует на рынке с 2015 года, успел повоевать в Сирии, Ираке, Ливии, Нагорном Карабахе и на Украине. Серийные изделия стоят на вооружении Азербайджана, Катара, Польши и Украины, а всего заявки на их приобретение прислали 22 государства мира.

На «Акинчи» подписаны предварительные соглашения с Украиной, Катаром, Азербайджаном и Малайзией. Это перспективная разработка, находящаяся на этапе совместных государственных испытаний. Местная пресса пишет о предварительных заказах на поставку 36 Akıncı и 46 ВTB2 плюс необходимого числа наземных станций связи и управления, из расчета одна станция на три БЛА.

К настоящему времени собрано три экспериментальных прототипа Akıncı и шесть машин установочной партии для начальной эксплуатации в составе Вооруженных сил Турции. Главный заказчик получил первый образец, еще не прошедший весь спектр испытаний, почти год тому назад. Вместе с несколькими другими однотипными БЛА он привлекался к выполнению боевых задач весной этого года в ходе контртеррористической операции против курдских формирований на севере Ирака.

Изделия фирмы «Байкар» показали себя с лучшей стороны, когда действовали против слабого противника – банд радикальных исламистов и курдских отрядов самообороны. Однако всякий раз когда «байрактары» шли в бой с регулярной армией, они несли серьезные потери от огня средств ПВО. Так было в Ливии, Сирии и в последние месяцы на Украине.

Закономерно падает интерес со стороны зарубежных заказчиков, а некоторые даже уходят к альтернативным поставщикам. Таджикистан стал первой страной мира, решившейся на контракт с Тегераном по лицензионному производству БЛА иранской разработки. Соответствующий документ был подписан во время визита начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана бригадного генерала Мохамеда Багери (Mohammad Hossein Bagheri). Таджикистан выбрал аппарат легкого класса «Абабил-2», способный за полтора часа полетного времени преодолеть расстояние 200 км и поразить цель авиабомбами.

Конструктивно «Абабил-2» проще турецких БЛА и уступает им по характеристикам, но зарекомендовал себя более надежным и менее затратным при покупке и на эксплуатации. А главное, Иран вошел во вкус и стал активнее предлагать свою продукцию соседним странам, включая тех, кого рассчитывает заполучить в клиенты Турция.

Ранее персы передали некоторое количество БЛА различных типов ливанцам, палестинцам, йеменцам и сирийцам, с их помощью протестировали технику в условиях реальных боевых действий.

Еще более серьезным конкурентом выступает Китай, поставивший арабским странам, а также Пакистану несколько типов БЛА, включая тяжелые ударные семейства Wing Loon, которые порой весьма результативно применялись на поле боя.

Россия тоже активно работает на данном рынке, предлагая БЛА «Орион-Э» в разведывательном и ударном вариантах, проверенных в Сирии и на Украине. Словом, в последнее время у турецкой продукции появились сильные конкуренты, что снижает ее шансы выйти на окупаемость за счет экспорта.

Стремясь повысить свои шансы, турецкие военные и промышленность отрабатывают новую тактику боевого применения БЛА, суть которой сводится к работе пары аппаратов различного типа и назначения.

Так, высотный двухдвигательный Akıncı выступает в качестве носителя высокотехнологичной сенсорной аппаратуры и управляемого оружия, а составляющий ему пару более легкий одномоторный «Байрактар» подсвечивает цель при помощи оптического квантового генератора. Тем самым обеспечивается повышенная точность попадания корректируемых боеприпасов, выпущенных «старшим братом», который при этом держится вне зоны эффективного огня вражеской ПВО.

От «Байрактара» его последователь перенял управляемые боеприпасы семейства Smart Micro Munitions. Однако они – облегченного типа (масса ограничена 23 кг); для полного раскрытия заложенного конструкторами потенциала «Акинчи» нужны более тяжелые и дальнобойные средства поражения.

Этим летом продолжилась серия огневых испытаний с полетами на северо-востоке Турции. В начале июля «Акинчи» с высоты 9150 м сбросил корректируемую авиабомбу LGK-82 разработки концерна Aselsan. Она точно поразила цель, подсвеченную действующим ближе к земле напарником в лице «Байрактара».

Несколькими днями ранее с борта «Акинчи» успешно завершились огневые испытания KGK-SIHA-82, представляющей обычную свободнопадающую авиабомбу, дополнительно оснащенную головкой самонаведения и аэродинамическими поверхностями. Боеприпас массой 340 кг поразил цель на удалении 30 км. Боевая часть KGK-SIHA-82 разработана Научно-исследовательским институтом SAGE при Организации оборонной промышленности Турции TÜBITAK.

Институт также ведет работу по ракетам класса «воздух–воздух» типа Gökdoğan и Bozdoğan, которые также примеряются к «Акинчи». Для поиска целей будет применяться бортовой радиолокатор с активной антенной решеткой и электронным сканированием луча. Он способен разглядеть объекты в воздухе и на земле, разрешение – достаточное для классификации типа цели и выдачи указания на головки самонаведения бомб и ракет.

Генеральный директор SAGE господин Gürcan Okumuş сказал журналистам: «Создавая собственные ракеты, мы преследуем цель обеспечить себе огневое преимущество. Так, чтобы видеть противника и при этом оставаться вне его поля зрения, поражать его с дальней дистанции. Лучше всего эту задачу решать при помощи ракет собственной разработки и производства. Страны мира неохотно делятся высокими технологиями, а то и вовсе хранят их в тайне. Существующая практика «технологического трансфера» не всегда позволяет стране-импортеру добиться желаемого результата. Вот почему создание очередного изделия нашими собственными силами представляется большим достижением».

В одном из испытательных полетов весной «Акинчи» забрался на высоту 6100 м и оттуда сбросил бомбу, точно поразившую плавучий объект. Роль средства поражения выполнял корректируемый боеприпас TEBER MK-82 фирмы Roketsan, а наводчика – «Байрактар».

Сегодня «Акинчи» представляет самый крупный из существующих турецких БЛА, размах крыла – 20 м (против 12 у «Байрактара»), взлетный вес – 5500 кг (против 650). При этом он выгодно отличается высотой и продолжительностью полета. Летом этого года опытный прототип варианта «B» в ходе полета продолжительностью 20 час. 23 мин. набрал высоту 13 716 м (для «Байрактара» рекорд – 8240 м). Эта машина отличается двигателями повышенной мощности: 750 л.с. против 450 л.с. на ранних образцах (вариант «А»), практический потолок которых ограничен отметкой 11 600 м.

Изначально «Акинчи» проектировался в расчете на пару турбовинтовых двигателей АИ-450МС разработки ГП «Ивченко-Прогресс» и сборки завода «Мотор Сич». Оба предприятия, расположенные в Запорожье, недавно пострадали от российских ракетных ударов. Официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков сказал, что огневое поражение «Мотор Сич» нанесено в связи с тем, что завод выпускал военную продукцию для Вооруженных сил Украины, в том числе – БЛА и силовые установки к ним.

Подобное развитие событий подвигло турецкую фирму-разработчика на поиск альтернативного поставщика силовой установки. Однако найти прямую замену весьма технологичному украинскому агрегату оказалось сложно. По всей видимости, «Байкар» решил пойти по пути установки более дорогого, но мощного мотора на усиленный планер так, чтобы добиться роста полезной нагрузки.

Повышенная мощность позволит «Акинчи» брать больше тяжелых боеприпасов, в частности – крылатых ракет SOM дальностью полета до 240 км. Опытные образцы БЛА с подвешенными под них ракетами данного типа выставлялись на выставках оборонных технологий: майской «Технофест» в Анкаре и июньской в Баку.

Возможен сценарий, при котором турки продолжат сотрудничество с запорожскими моторостроителями, в случае если те окажутся в состоянии наладить выпуск форсированных вариантов базового двигателя.

Ранее представители «Ивченко-Прогресс» и «Мотор Сич» заявляли о наличии технической возможности создать на базе АИ-450 широкое семейство двигателей мощностью до 1000 л.с. Один из путей – установка дополнительной (второй) ступени центробежного компрессора. Кроме того, начиная с 2018 года ведется доводка другого двигателя – МС-500 заявленной мощностью более 700 л.с. Главный вопрос сейчас – смогут ли запорожцы восстановить поврежденные в ходе боевых действий производственные мощности и изыскать способы поставки своей продукции за рубеж.

Технически для «Акинчи» варианта «B» подойдут моторы популярного семейства РТ6 в классе мощности 750–1250 л.с., выпускаемые канадским отделением американской фирмы Pratt & Whitney. Кроме прочего они установлены на опытные прототипы турецкого учебного самолета Hürkuş.

Однако отношения между Торонто и Анкарой испортились из-за продаж третьим странам турецкой военной техники с канадскими компонентами без соответствующего разрешения и использования «байрактаров» азербайджанскими военными в Нагорном Карабахе. В 2019 году Канада приостанавливала, а спустя пару лет и вовсе запретила экспорт в Турцию двигателей (в частности, типа Rotax-912) и тепловизоров (Wescam MX-15D).

Пришлось срочно искать замену. Начиная с осени 2020 года на «байрактары» устанавливают электрооптические прицелы CATS (Common Aperture Targeting System) турецкой фирмы Aselsan. Поскольку та изначально разрабатывала CATS для вертолетов, он не оптимален для БЛА. Но иного не дано: пришлось срочно увеличивать ежегодный темп выпуска прицелов до 72, в перспективе стоит задача поднять цифру до 120.

Тема силовой установки оказалась более сложной. Турция предпринимает попытки замещения импорта путем оказания государственной поддержки местному производителю TUSAŞ Engine Industries (TEI). Для Hürkuş разработан двигатель TS1400, с 2020 года идут стендовые испытания. На основе TS1400 можно создать мотор для «Акинчи», но, как и в предыдущем случае, он не будет оптимальным. На «Байрактар» же пытаются приспособить авиационный вариант V-образного дизеля местной сборки, разработанного на основе силового агрегата автомобилей Mercedes Benz.

Возможная потеря Украины не только как поставщика авиадвигателей, но и заказчика готовой продукции серьезно беспокоит руководство «Байкар». Согласно турецкой прессе, на момент начала специальной военной операции Российской армии, украинские военные обладали 20 «байрактарами», а в марте пришла очередная партия из 16. Помимо готовой продукции Украина закупает в Турции сборочные комплекты (до 48), а тепловизоры и другие комплектующие получает напрямую из Канады.

Большие потери БЛА вынуждают правительство в Киеве просить своих сторонников о сборе средств на поддержку армии. За время спецоперации на Украине и в странах Прибалтики удалось собрать с простых жителей и бизнес-структур сумму, достаточную на приобретение нескольких «байрактаров». Только в Литве на эти цели аккумулировали более 6 млн долл. Но фирмачи демонстративно отказались принимать «народные пожертвования» и вместо того заявили о готовности бесплатно поставить три БЛА за свой счет. Однако есть сомнения в искренности их намерений: с Украины приходят неутешительные новости на тему низкой боевой эффективности турецкой авиатехники и высоких ее потерь от огня российских систем ПВО.

Владимир Карнозов