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Военное обозрение

В Пентагоне не приняли решения о поставке на Украину БПЛА MQ-1C Gray Eagle, несмотря на призывы Конгресса США

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Источник изображения: topwar.ru

Конгресс США обратился к Пентагону с призывом как можно скорее поставить на Украину ударные беспилотники MQ-1C Gray Eagle или MQ-9A Reaper. Американские конгрессмены считают, что с помощью ударных беспилотников украинская армия сможет противостоять российским ракетам, т.е. сбивать их. Письмо на имя Остина Ллойда подписала группа членов Конгресса.

Украина еще в апреле этого года запросила у США поставку или продажу разведывательно-ударных беспилотников MQ-1C Gray Eagle, которые в перспективе должны были заменить турецкие "Байрактары", не оправдавшие надежды ВСУ. В июне появилась информация, что американские военные не приняли окончательного решения, так как американское законодательство запрещает передачу сторонним странам американских военных технологий, к которым, безусловно, относятся и беспилотники такого типа. Кроме того, существуют очень большие опасения, что эти беспилотники попадут в руки российских военных и Россия сможет использовать американские технологии.

Вот и сейчас, когда в Пентагон ушло письмо с призывом ускорить поставку беспилотников, военные могут отказать в передаче дронов Украине. Накануне пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер заявил, что окончательного решения в отношении отправки MQ-1C Gray Eagle Киеву до сих пор не приняли.

Мы знаем, что украинцы просили Gray Eagle, заинтересованы в Gray Eagle. Никаких решений относительно этого принято не было

- заявил он.

Беспилотник MQ-1C Gray Eagle может находиться в воздухе до 30 часов, развивая при этом скорость до 280 км/час. Беспилотник предназначен, в первую очередь, для ведения разведки, но может выполнять функции ударного дрона. Для этого он может нести четыре ракеты AGM-114 Hellfire и четыре управляемые авиабомбы GBU-44/B Viper Strike.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
AGM-114
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Проекты
БПЛА
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