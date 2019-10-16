Век беспилотника от"Ястреба" до "Охотника"

У Су-57 появился напарник

14 сентября десять дронов, запущенных хоуситами, атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии, заставив содрогнуться весь мир ("Эр-Рияд расписался в бессилии"). Это можно сравнить с потоплением 22 сентября 1914 года подводной лодкой U-9 трех тяжелых британских крейсеров: "Хог", "Абукир" и "Креси".

Старая субмарина с керосиновым двигателем потопила три корабля общим водоизмещением 36 тысяч тонн. С 1850 по 1914 год в Европе было изготовлено свыше сотни подлодок. Только в русской армии в конце XIX века их числилось 50 штук. Однако большинство военно-морских теоретиков до 22 сентября 1914 года их всерьез не рассматривали. Дроны (телеуправляемые летательные аппараты) существуют сто лет, но массовое применение началось лишь в XXI веке.

Снаряды от Туполева

Знаменитые дальние бомбардировщики ТБ-1 и ТБ-3 Андрей Туполев конструировал по заказу "Остехбюро" как беспилотники ("Сталинские беспилотники"). Самолет РД (рекорд дальности), на котором Чкалов летал в Америку, первоначально тоже создавался как стратегический дрон, способный доставить на расстояние пять-шесть тысяч километров 500 килограммов тротила.

Следующая история, хотя и не такая грандиозная, имела место в правление Хрущева. В начале 1957-го ОКБ-156, возглавляемое Туполевым, приступило к проектированию самолета-снаряда "С" (изделия 121, Ту-121) с дальностью четыре тысячи километров. Официально постановление Совмина СССР по изделию 121 вышло 23 сентября 1957 года. Беспилотник не мог достать до США, но в радиусе действия (при стрельбе с территории СССР) находились вся Западная Европа, Северная Африка и Азия за исключением Малайского полуострова. Уничтожение ракеты "С" в полете даже в 70-х было делом достаточно сложным, а в 1960-м – нереальным.

“ Уничтожение самолета-снаряда "С" даже в 70-х было делом достаточно сложным, а в 1960-м – нереальным ”

Первый пуск Ту-121 состоялся 25 августа 1959 года в присутствии самого Андрея Николаевича. Затем последовало еще четыре. Параллельно в ОКБ-156 разрабатывалась ракета "СД" (изделие 133) – вариант с увеличенным запасом топлива во внутренних баках и в сбрасываемых подвесных. В результате дальность стрельбы увеличилась до шести тысяч километров. Однако в 1960 году вышло постановление Совмина СССР о прекращении работ по ракете Ту-121.

Но тогда же, 16 августа, принято решение о создании системы дальней беспилотной разведки – ДБР-1 ("Ястреб") с "самолетом 123" (Ту-123). Логика тут необъяснима. Изделия "С" были существенно дешевле и проще в производстве, чем их аналоги – баллистические ракеты Р-14, принятые на вооружение в апреле 1961 года (стартовый вес – 86,3 т). На земле мобильная пусковая установка СТ-10 была на порядок менее уязвимой, чем стационарная ПУ ракет Р-14. Единственным аргументом в пользу Р-14 являлась гораздо большая вероятность преодоления средств ПВО противника.

Имея уже почти законченную ракету Ту-121, ОКБ-156 легко переделало ее в Ту-123 (основные трудности стали достоянием предприятий-смежников). Стартовый вес дрона составлял 35,6 тонны.

Ту-123 мог вести фоторазведку полосы местности (маршрута) шириной 60–80 километров и длиной 2700 километров в масштабе 1 километр в 1 сантиметре и полосы шириной 40 километров и длиной 1400 километров в масштабе 200 метров в 1 сантиметре, а также радиотехническую разведку с боковым обзором на глубину до 300 километров.

Совместные летные испытания Ту-123 прошли с сентября 1961 по декабрь 1963-го. Постановлением Совмина СССР от 23 мая 1964 года система ДБР-1 была принята на вооружение ВВС. Серийное производство Ту-123 велось на заводе № 64 (Воронежском авиационном). Всего с 1964 по 1972 год выпущены 52 экземпляра Ту-123.

Система ДБР-1 состояла на вооружении в западных ВО до 1979 года. Был ли Ту-123 в деле, то есть совершал ли полеты над чужой территорией? Ведь стратегические беспилотники США регулярно летали над СССР, КНР и другими странами.

По следам "Черной кошки"

В 1966 году в США начались летные испытания беспилотного летательного аппарата одноразового использования "Локхид" D-21. Выполненный по схеме "бесхвостка" с лобовым воздухозаборником и прямоточным ВРД фирмы "Маркуардт" RJ43, D-21 был рассчитан на полет со скоростью М = 4. В конструкции разведчика широко использовались радиопрозрачные, радиопоглощающие материалы и другие средства, снижающие его радиолокационную заметность. Запуск D-21 осуществлялся с самолета-носителя SR-71 или В-52.

В 1969 году в Средней Азии был найден беспилотный разведчик D-21, совершивший удачную посадку после выработки топлива. Он получил у нас прозвище "Черная кошка", видимо, за цвет покрытия.

Беспилотный разведчик Ту-123 "Ястреб". Фото: А. Широкорад

После изучения захваченного D-21 наши военные решили создать аналог. Решением комиссии ВПК № 57 от 19 марта 1971 года была начата разработка дальнего беспилотного сверхзвукового самолета-разведчика (шифр "Ворон"). В том же году появился аванпроект, подтвердивший реальность создания в СССР аппарата типа американского D-21 с более широкими техническими возможностями как по летно-техническим данным, так и по составу разведоборудования. Кроме панорамной фотокамеры, на борту нашей машины устанавливалась аппаратура радиотехнической разведки с широким диапазоном захвата и регистрации всех радиоизлучающих средств военного назначения.

Обеспечивая ведение воздушной разведки в любой точке земного шара с высокой эффективностью, "Ворон" в то же время имел ряд особенностей, ограничивавших его возможности.

Пуск должен был производиться с самолетов Ту-95К или Ту-160. Стартовый вес "Ворона" составлял 6,3 тонны, высота полета – 23–26,4 километра, скорость полета – 3500–3800 километров в час. Проект не был реализован из-за создания новых, более совершенных разведывательных космических аппаратов. Таково официальное объяснение.

Беспилотник для американской "Гидры"

Впервые дроны были массово применены в ходе вьетнамской войны. В конце 60-х отряд AQM-34 100-го разведывательного авиационного крыла был развернут на авиабазе "Биенхоа". Дроны стартовали с самолетов-маток в воздушное пространство ДРВ и возвращались обратно в район авиабазы "Дананг", где их подхватывали в воздухе вертолеты. Для сбора необходимой информации были задействованы в первую очередь беспилотники AN/BQM-34, оснащенные средствами радиотехнической разведки. Действовали они над ДРВ днем сначала на большой высоте, достигавшей 12 километров, а затем только на малой, не превышавшей 500 метров. Уже по окончании войны министр ВВС США Джон Маклукас на страницах журнала "Эр форс" заявил, что в Индокитае БЛА сделали 2500 боевых вылетов и могут с успехом выполнять задачи в крупных вооруженных конфликтах.

В 1959 году поднялся в небо первый беспилотный вертолет QH-50 (Dash), созданный фирмой "Гиродин" по заказу ВМС США. Вертолет разрабатывался как корабельный разведчик и ударный противолодочный БЛА. Однако в сентябре 1967 года американская морская пехота начала использовать его в качестве тактического разведчика в Южном Вьетнаме.

К концу войны QH-50 применялся как ударный дрон в двух вариантах. В первом он имел два блока неуправляемых ракет Hydra-70. Во втором под брюхо QH-50 подвешивалась турель типа M5 с автоматическим 40-мм гранатометом XM129.

Крылатые "Хищники"

В XXI веке широкую известность получили американские ударные БЛА MQ-1 Predator ("Хищник") и MQ-9 Reaper ("Жнец"). Они вели и ведут боевые действия в десятках стран.

Первый полет БЛА MQ-1, которому американцы в рекламных целях дали имя "Хищник", состоялся в 1994 году. В феврале 2001-го на авиабазе "Неллис" (ВВС США) впервые были выполнены испытательные пуски противотанковых ракет AGM-114 "Хеллфайр" с этого БЛА. Беспилотник вооружался двумя ПТУР (под каждым крылом по ракете). Для наведения использовался штатный лазерный целеуказатель. Размах крыла MQ-1 составляет 14, 84 метра, вес пустого аппарата – 512 килограммов, а максимальный взлетный – 1020 килограммов. Винтовой двигатель мощностью 105 лошадиных сил позволяет развивать максимальную скорость 217 километров в час, крейсерская скорость – 110–130 километров в час. Дальность полета – 740 километров, продолжительность – от 20 до 40 часов. Потолок – восемь километров.

Советские пионеры готовят дрон к полету

Советские пионеры готовят дрон к полету3 марта 2011 года ВВС США получили последний MQ-1 Predator из заказанных. К этому времени было выпущено 360 БЛА (75 MQ-1 и 285 RQ-1). По данным командования ВВС США, к 16 марта 2009 года было потеряно 70 MQ-1/RQ-1 Predator, причем четыре сбиты, 11 утрачены в боевых действиях по иным причинам, 55 – в результате ошибки пилота, отказа оборудования и т. п.

Заменой MQ-1 стал БЛА MQ-9 Reaper. Имя "Жнец" взято из кельтской мифологии, там так зовут бога смерти. MQ-9 Reaper впервые поднялся в воздух в феврале 2001 года.

Вес пустого MQ-9 – 2223 килограмма, максимальный взлетный вес – 4760 килограммов. Максимальная скорость – 482 километра в час, крейсерская – около 300 километров в час. Дальность полета – до 5800—5900 километров. Практический потолок – до 15 километров, рабочий – 7,5 километра. С полной нагрузкой БЛА может выполнять свою работу около 14 часов. Всего же MQ-9 способен держаться в воздухе до 28–30 часов.

Он имеет шесть точек подвески, общий объем полезной нагрузки – до 1723 килограммов, так что против двух AGM-114 Hellfire на "Хищнике" может взять до 14 управляемых ракет.

26 февраля 1998 года совершил первый полет RQ-4 Global Hawk – американский стратегический разведывательный БЛА. Он в состоянии патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 000 метров. Аппарат разработан американской компанией Teledyne Ryan Aeronautical, дочерним предприятием "Нортроп Грумман". Длина БЛА – 13,3 метра, размах крыльев – примерно 35 метров (для сравнения у "Локхид" U-2 – 31 м), взлетный вес приближается к 15 тоннам. Аппарат оснащен двигателем "Аллисон Роллс-Ройс" AE3007H с тягой 31,4 килоньютона и способен нести до 900 килограммов полезной нагрузки.

С января 2015 года американские разведывательные беспилотники RQ-4А "Глобал Хоук" с базы "Сигонелла" в Сицилии по 10 и более часов летают чуть западнее линии соприкосновения ВСУ и ополченцев в Донбассе. Причем 21 июля 2017-го "Хоук" пролетел чуть восточнее Мариуполя. Замечу, что "Хоуки" держат под контролем не столько ДНР и ЛНР, сколько территорию РФ на глубину 250–300 километров.

В Интернете появился материал, что в начале 2018 года PQ-4 пролетел над Донбассом и Азовским морем, а затем пересек восточное побережье Крыма над поселками Каменское, Яркое и озером Качик. Замечу, что рядом находится полигон ПВО, с которого в ходе учений в 2001 году была запущена ракета С-200, сбившая пассажирский Ту-154. В зоне пролета оказался и дивизион С-400 "Триумф".

Официальные российские источники не подтвердили и не опровергли факта пролета PQ-4 над восточным Крымом. Украинский военный историк Михаил Жирохов утверждает, что в 2015–2019 годах российским истребителям не удавалось даже близко подлететь к PQ-4, находившимся около берегов Крыма. Он связывает это с тем, что рабочий потолок Су-30 на 700 метров меньше, чем у PQ-4.

Игрушки военного назначения

РФ на несколько лет отстает от США, Израиля и Китая в создании дронов. Одной из причин этого является уверенность конструкторов и военных в том, что главный элемент в дроне – летательный аппарат, а не электроника и матобеспечение. С 1993 года на МАКСах в Жуковском демонстрировались десятки дронов. И где они сейчас?

В Интернете дроны продаются как игрушки. Предлагаются десятки моделей с размахом крыла два метра и более, с бензиновым мотором в четыре лошадиные силы и более. Продажа свободная. Для превращения этой игрушки в ударный дрон достаточно десятиклассного образования.

Именно так и поступают обе стороны в Донбассе. Сейчас большинство минометных и артиллерийских обстрелов корректируются с помощью дронов. А самодельные ударные дроны сбрасывают мини-бомбы, гранаты, противопехотные мины ПОМ-2 "Отек" и прочую всячину.

В дрон легко обратить любой самолет гражданской авиации. Так, например, 16 октября 2018 года в Китае совершил первый полет БЛА "Фейхонг-98" (FH-98), созданный на базе "кукурузника" Ан-2. Максимальный взлетный вес – 5,25 тонны, полезная нагрузка – 1,5 тонны, дальность полета – 1200 километров. При этом длина разбега – всего 235 метров.

Не надо смеяться над антикварным бипланом. В ходе нескольких угонов Ан-2 из СССР в Турцию ракеты с инфракрасными ГСН, выпущенные советскими истребителями, стабильно шли мимо цели. А во время войны в Югославии по одному "кукурузнику" было выпущено восемь (!) ракет из ПЗРК, и все мимо. Ан-2 – маневренная машина, а тепловое излучение двигателя весьма мало.

Таким образом, если бы ополченцы ЛНР и ДНР решили создать дроны на базе легких спортивных самолетов и Ан-2, они бы могли задешево нанести неприемлемый ущерб экономике Украины. Впрочем, генералы ВСУ и так утверждают, что как минимум пять взрывов складов боеприпасов, произошедших в 2015–2018 годах, вызваны атаками дронов.

30 января этого года Русское агентство новостей заявило: "Россия постепенно становится лидером и по ударным БЛА… Сейчас на финальной стадии разработки/испытаний находятся сразу шесть новых ударных беспилотников самолетного типа и три ударных беспилотника вертолетного типа".

Наиболее интересен российский тяжелый ударный БЛА С-70 "Охотник". Разработчик – компания "Сухой". Открытые данные весьма сумбурны: взлетный вес – 20–25 тонн, полезная нагрузка – 2,8–8 тонн, максимальная скорость может быть и сверхзвуковая...

3 августа 2019 года "Охотник" совершил первый полет, продолжавшийся более 20 минут. Под управлением оператора аппарат выполнил несколько облетов аэродрома на высоте около 600 метров и совершил посадку.

27 сентября Минобороны сообщило о первом совместном полете "Охотника" и Су-57, продолжавшемся более 30 минут. Беспилотник действовал в автоматизированном режиме, отрабатывалось взаимодействие между "Охотником" и самолетом-лидером по расширению радиолокационного поля истребителя и целеуказанию для применения авиационных средств поражения большой дальности без захода Су-57 в зону условного противодействия ПВО.

Китайская серия

В КНР сейчас созданы аналоги американских MQ-1 и MQ-9. Многоцелевой беспилотник СН-4 имеет толкающий винт. Это достаточно крупный аппарат с размахом крыльев 18 метров и длиной 9 метров. Взлетный вес – около 1300 килограммов. Максимальная скорость – 230 километров в час, крейсерская – 180 километров в час. Дальность полета – 3000 километров, продолжительность – более 30 часов.

Разведывательный вариант получил обозначение СН-4А, а ударный известен как СН-4В. Последний оснащен управляемыми ракетами и корректируемыми бомбами общим весом до 345 килограммов.

С 2014 года БЛА СН-4 поставляются на экспорт. При цене одного беспилотника около четырех миллионов долларов покупателями СН-4А/В стали Алжир, Иордания, Ирак, Пакистан, Туркменистан, Мьянма, ОАЭ, Саудовская Аравия.

СН-4В достаточно эффективно действуют в Ираке. По сообщению представителя военного ведомства страны, с января 2015 года они выполнили более 300 боевых вылетов, почти все оказались успешными. БЛА китайского производства, принадлежащие ОАЭ и Саудовской Аравии, использовались в Йемене. Беспилотники действовали с авиабаз "Шарура" и "Джизан".

В ноябре 2016 года на авиасалоне в Чжухае был продемонстрирован СН-5, который многие наблюдатели назвали аналогом американского MQ-9 "Рипер". Однако первая серийная модификация была снабжена поршневым мотором мощностью 300 лошадиных сил, что ограничивает максимальную скорость полета 310 километров в час. Размах крыльев – 21 метр, длина планера – 11 метров. Взлетный вес – 3300 килограммов. Полезная нагрузка – 1200 килограммов. Максимальная высота – 7000 метров.

Дрон может находиться в воздухе более 36 часов. При работе с наземной станцией по радиоканалу дальность действия – 250 километров. Могут использоваться те же наземные станции, что и для БЛА СН-3 и СН-4. Со спутниковой аппаратурой управления (SATCOM) дальность увеличивается до 2000 километров.

Согласно китайским данным СН-5 принят на вооружение и выпускается серийно. Экспортная стоимость – около 11 миллионов долларов, что в полтора раза дешевле американского MQ-9.

Заголовок печатной версии – От "Ястреба" до "Охотника".

Александр Широкорад

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 40 (803) за 15 октября 2019 года