Эр-Рияд расписался в бессилии

Хоуситы нанесли удар по Саудовской нефти и американскому оружию

При многочисленности средств противовоздушной обороны военные Саудовской Аравии не позаботились о своевременном создании системы ПВО таких важных для экономики страны объектов, как НПЗ, находящихся вблизи зоны боевых действий. Один этот факт говорит о том, что уровень оперативной подготовки командного состава вооруженных сил КСА весьма низок.

Это подтверждается и неудачами в борьбе против хоуситов. Их успешный удар по одному из крупнейших нефтедобывающих предприятий Саудовской Аравии основательно тряхнул весь мировой рынок черного золота. Возникли сомнения в дееспособности не только вооруженных сил КСА, но и американских систем ПВО, таких как "Пэтриот" и "Усовершенствованный Хок". При этом российские аналоги демонстрируют исключительную эффективность, отражая многочисленные систематические атаки беспилотников на авиабазу "Хмеймим", а средства ПВО нашего (в том числе еще советского) производства эффективно отражали даже массированные налеты "непобедимых" американских "Томагавков", сбивая более 70 процентов атакующих целей.

Так что вопрос телеканала CBS министру обороны КСА и наследному принцу Мухаммеду бен Салману Аль Сауду, почему королевские ПВО не отразили удар на нефтяные вышки страны, был вполне естественен. Но ответ поражает. Сославшись на размеры своего государства, якобы занимающего почти континент и в разы превосходящего Западную Европу, принц заявил: "Существуют угрозы со всех сторон. Трудно охватить все полностью". Далее он, сославшись на оснащение системы ПВО страны комплексами "Пэтриот" и "Усовершенствованный Хок", справедливо объявил, что американские ЗРК неспособны уничтожать дроны, а потому средства ПВО не были задействованы при нападении на нефтяные вышки.

“ Возникли сомнения в дееспособности не только вооруженных сил Саудовской Аравии, но и американских систем ПВО ”

Но неужели в Саудовской Аравии нет малокалиберной зенитной артиллерии, которая успешно противодействует таким целям, как беспилотники? А если хоуситы применяли еще и крылатые ракеты, то как раз ЗРК "Пэтриот" и "Усовершенствованный Хок", судя по их тактико-техническим данным, должны эффективно бороться против таких целей при наличии надлежащего низковысотного радиолокационного поля. Может, нет возможности создать его?

Недееспособность системы ПВО Саудовской Аравии, занимающей третье место в мире по военным расходам, вызывает недоумение. Однако открытые источники его отчасти развеивают – средств противовоздушной обороны у саудитов достаточно, чтобы обеспечить надежное прикрытие всех важных объектов инфраструктуры и экономики. Ведь в отличие от плотно заселенной территории Западной Европы основную часть территории королевства составляют пустыни, прикрывать которые нет необходимости.

На сегодня войска ПВО Саудовской Аравии имеют на вооружении 144 ПУ ЗРК "Пэтриот", 128 ПУ ЗРК MIM-23В "Усовершенствованный Хок", 141 самоходную ПУ ЗРК "Шахин" и 40 СПУ "Кроталь", а также 270 зенитных орудий и установок: 128 35-мм ЗУ "Эрликон", 50 30-мм ЗСУ АМХ-30SA, 92 20-мм ЗСУ М163 "Вулкан". Кроме того, на складах находится 70 40-мм зенитных пушек L-70. А для контроля воздушного пространства, в том числе на малых высотах, саудиты располагают пятью самолетами AWACS Е-3И.

Как видим, арсенал вполне достаточный для отражения любых средств воздушного нападения – от примитивных беспилотников до массированных ракетно-авиационных ударов самых передовых армий. С хоуситскими БЛА вполне успешно справились бы и "Эрликоны", и АМХ-30SA, даже 20-мм "Вулканы". Нужно было только надлежащим образом организовать систему ПВО. А с этим, похоже, у Саудовской Аравии проблемы.

На этом фоне заявление наследного принца, что удар по НПЗ – глупость, поскольку только полный дурак будет пытаться помешать экспорту нефти, выглядит как попытка оправдать очевидный провал ВС КСА и признание того, что подобное наверняка повторится. Поскольку именно нанесение экономического ущерба Эр-Рияду – главная цель, которую преследуют хоуситы, ведя войну против КСА и ставленников королевства в Йемене.

Константин Сивков, заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 39 (802) за 8 октября 2019 года