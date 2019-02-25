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25.02.2019
Lenta.ru

Российская "Автобаза" приземлила американский "Жнец"

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БЛА MQ-9B
БЛА MQ-9B.
Источник изображения: ЦАМТО/ga-asi.com

Иранские военные перехватили видео, передаваемое американским ударно-разведывательным беспилотником MQ-9 Reaper, после чего посадили дрон на территории Ирака. Американские военные, заметив перехват, уничтожили беспилотник другим MQ-9 Reaper, видео с которого также перехватили иранцы. Соответствующий ролик Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в Twitter опубликовал военный аналитик из Мальты Бабак Тагвей.



По его данным, для перехватов использовалась российская система радиотехнической разведки 1Л222 "Автобаза-М", при помощи которой в декабре 2011 года иранским военным удалось на западе Афганистана захватить американский малозаметный разведывательный дрон RQ-170 Sentinel.

В комментарии под роликом один из пользователей отметил, что MQ-9 Reaper мог быть утерян из-за GPS-спуфинга.

Тагвей отмечает, что Россия поставила Ирану десять единиц 1Л222 "Автобаза-М", а технологии RQ-170 Sentinel, переданные российской стороне, использовались для создания тяжелого ударно-разведывательного дрона С-70 "Охотник".

О перехвате управления американским беспилотником впервые рассказал Fars News бригадный генерал КСИР Амир-Али Хаджизаде.

Разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper, в зависимости от поставленных задач, способен проводить съемку в видимом и инфракрасном диапазонах, а также задействовать лазерный дальномер-целеуказатель. Пятитонный дрон, созданный американской компанией General Atomics, эксплуатируется с 2007 года.

Арсенал вооружений MQ-9 Reaper включает, в частности, ракеты Hellfire, управляемые 227-килограммовые бомбы GBU-12 Paveway II с лазерным наведением и 227-килограммовые авиабомбы GBU-38 со спутниковым наведением. Допускается оснащение дрона ракетами класса "воздух-воздух".

В мае 2018 года несколько MQ-9 Reaper начали совершать регулярные полеты с 12-й авиабазы Военно-воздушных сил Польши "Мирославец", расположенной в 250 километрах от границы с Калининградской областью.

В апреле того же года сообщалось, что украинские военные научились получать информацию с американских MQ-9 Reaper.

22.02.2019
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Афганистан
Ирак
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Продукция
AGM-114
GBU-12
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
RQ-170
Компании
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