"Жнец" и "Удар грома": что из американского "секонда" пригодилось бы украинской авиации (Деловая столица, Украина)

Военный эксперт "Деловой столицы" признает, что украинская боевая авиация находится в запущенном состоянии. Переход на более современную технику западного производства — вопрос практически решенный. Особые надежды автор возлагает на снятые с вооружения американские самолеты и беспилотники "Жнец" и "Удар грома".

Вооруженные силы США благодаря участию сразу в нескольких локальных конфликтах в последние годы наконец-то смогли создать сбалансированный вариант дальнейшего развития. В числе прочего это касается и военно-воздушных сил.

Так, начальник штаба ВВС генерал Дэвид Голдфейн 12 ноября заявил, что ВВС планируют сократить свои расходы на 30 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет. В числе прочего планируется масштабно снять с вооружения самолеты, формальный срок службы которых истекает в 2030-2038 гг. Речь идет о сразу нескольких типах самолетов и беспилотников. Так, [в списке] фигурируют летающий танкер KC-10, бомбардировщики B-1 и B-2, самолет ближней воздушной поддержки А-10, самолеты АВАКС E-3 и E-8C (JSTARS), разведчики RC-135 и U2, а также ударный беспилотник MQ-9 Reaper.

Как правило, такие масштабные изменения сопровождаются масштабными же распродажами и передачами партий вооружений союзникам. Если к этому моменту наша страна все еще будет числиться хотя бы во второй десятке стран - получателей американской военной помощи, то уже сейчас нашим военным было бы крайне интересно начать переговоры с американцами по поводу дальнейших шагов.

Тем более что ныне боевая авиация, как и флот, у нас в весьма запущенном состоянии. И переход на более современную технику западного производства для тех же ВВС - вопрос практически решенный. Сейчас только идет дискуссия о том, сколько будет выделено денег и на что их можно будет потратить.

Из всего списка американского "секонда" наиболее интересными представляются два образца: знаменитый штурмовик А-10 Thunderbolt и ударный беспилотник MQ-9 Reaper. Снятые с вооружения даже в 2024 году они будут иметь как минимум 10-летний запас прочности вполне достаточный как для попыток налаживания собственного производства, так и для организации лизинга более современных машин.

Почему именно они? Ответ вполне очевидный. Как показала война в Донбассе в 2014 года, штурмовики, как средство поддержки наземных частей, все еще не исчерпали своих возможностей в современной войне. Именно Су-25 стали неким символом и отметились практически по всему фронту.

И хотя летчики 299-й бригады штурмовой авиации из Николаева и понесли достаточно большие потери в технике, однако не потеряли ни одного летчика. А это значит, что концепция бронированного самолета, которая закладывалась как в советский Су-25, так и американский А-10, все еще не исчерпала себя.

А значит, чисто теоретическое получение американских Thunderbolt было бы одним из выходов для ВВС. Так, продолжилась бы практика подготовки летчиков-штурмовиков контактного боя, для чего у нас все еще есть летчики-инструкторы еще советской закалки с опытом войны в Афганистане. К тому же даже переподготовка строевых летчиков не будет большой проблемой, так как тактика применения обоих самолетов очень схожа.

А настоящим прорывом для наших ВВС было бы получение хотя бы минимального количества MQ-9 Reaper. Хотя знаменитый "дрон-убийца" (так его называют на Ближнем Востоке и в Афганистане за очень высокую боевую эффективность) первый полет совершил в 2001 г., однако и поныне он остается одним из лучших боевых беспилотников мира.

Первые боевые вылеты MQ-9 совершили летом 2007 года в Ираке и Афганистане. После чего их видели в небе практически всех частей света. И для многих силуэт "Жнеца" было последним, что они видели в жизни. Так, один за одним американские операторы этого беспилотника ликвидировали всю верхушку террористической организации "Аль-Каида" (запрещенная в России организация - прим. ред.).

"Адский жнец" способен нести почти 700 кг вооружения на шести точках подвески. И тут могут быть противотанковые ракеты Hellfire или их осколочно-фугасная модификация AGM-114M, ракеты класса "воздух-воздух" - AIM-9 Sidewinder или AMRAAM, ракеты Maverick, а также 227-килограммовые "умные" бомбы Mark82 с лазерным или GPS наведением. Такого боекомплекта вполне хватит, чтобы отутюжить площадь в квадратные 3 километра.

Необходимость же наличия ударных беспилотников на вооружении отечественных вооруженных сил уже созрела и перезрела. Купленные в Турции два комплекса (шесть аппаратов) Bayraktar TB2, во-первых, не решают всех поставленных задач: прежде всего из-за весьма скромной боевой нагрузки. Во-вторых, как показали последние события, когда Турция передает для изучения в США российские ЗРК С-400, никто не даст гарантии, что Эрдоган в какой-то момент не передаст Российской Федерации коды запуска и контроля от этих беспилотников, которые сделают их совершенно бесполезными.

Возвращаясь к теме ВВС, нужно отметить, что сейчас отечественные мощности по восстановлению самолетного и вертолетного парка работают достаточно эффективно, однако явно недостаточны для кардинальной модернизации. Так, за последнее время в войска передали как минимум два истребителя МиГ-29МУ1, легкий военно-транспортный самолет Ан-26, а также несколько вертолетов Ми-8МСБ.

Однако все это только временные меры. В целом ни одна принятая на Украине программа модернизации военной авиатехники так и не выполнила поставленных задач. Более-менее удачным следует признать только вариант модернизации L-39 и то с рядом оговорок. Все остальные не выполнили главное - не вывели устаревшую технику на уровень, достаточный для выполнения задач в современных условиях.

Фактически все, что удалось, - это капитальный или средний ремонт ограниченного количества летательных аппаратов с заменой наиболее устаревших или проблемных узлов и агрегатов. Эти работы почти не сказались на боевых возможностях техники, что хорошо показала война в Донбассе. Прежде всего, такой результат связан с крайне недостаточным государственным финансированием, что не позволило вести более широкомасштабные работы и более широко привлечь западных партнеров. Свою негативную роль также сыграли ограниченные возможности отечественной военной промышленности.

Михаил Жирохов