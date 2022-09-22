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ТАСС

Президент Боливии упрекнул развитые страны в спонсировании войн вместо борьбы с голодом

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Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке во время 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке во время 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Источник изображения: © REUTERS / Mike Segar

Луис Арсе считает, что "мира невозможно добиться, покупая и продавая оружие"

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Крупнейшие страны мира направляют огромные суммы на финансирование военных конфликтов вместо того, чтобы вкладывать средства в решение проблемы голода и изменений климата. Такое мнение высказал президент Боливии Луис Арсе, выступая во вторник с трибуны 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

"Мы сожалеем, что, в то время как крупнейшие капиталистические страны делают ставку на войны, направляя на это огромные средства, на всестороннее и устойчивое развитие, деколонизацию и депатриархализацию, искоренение бедности и экономического и социального неравенства направляются крошечные суммы. Один из примеров - то, как за последние месяцы на конфликт в Восточной Европе было выделено в 20 раз больше финансовых ресурсов, чем было направлено в Зеленый климатический фонд за 10 лет", - сказал Арсе, добавив, что "мира невозможно добиться, покупая и продавая оружие".

По мнению президента Боливии, причиной ухудшения ситуации в мире стала "прихоть капиталистических держав, которые не хотят мириться с существованием многополярного мира". "Мы живем во времена, когда большое количество оружия массового уничтожения находится в руках небольшой группы стран, которые не хотят уничтожать его, отдавая приоритет своим геополитическим интересам, и таким образом ставят под угрозу мир и безопасность на нашей планете", - добавил Арсе.

В ходе выступления он также отметил, что ООН необходимо добиться "прекращения огня между Россией и Украиной" и того, чтобы "НАТО отказалась от своих экспансионистских планов".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые десятками миллиардов долларов. 

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Боливия
Россия
Украина
Компании
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Персоны
Путин Владимир
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