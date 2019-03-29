Венесуэла: Трамп против Путина (Telesur TV, Венесуэла)

США готовы применить любые средства для того, чтобы заставить Россию уйти из Венесуэлы. Подобные заявления делаются только из расчета на применение военной силы, поскольку Россия и Венесуэла, будучи суверенными государствами и членами ООН, имеют право заключать соглашения о военном сотрудничестве и поставках оружия, тем более в условиях диверсий США против Каракаса.

Россия "должна убраться из Венесуэлы", и для достижения этой цели "на столе лежат все варианты действий", - заявил президент Дональд Трамп в Белом доме в среду 27 марта. Рядом с ним находится супруга марионетки Хуана Гуайдо, самого услужливого и невыразительного из легиона лакеев Лимской группы. Еще одно свидетельство того, что ввиду своей ослабевающей гегемонии, США пытаются возродить бесславную доктрину Монро, о чем неоднократно заявляли их официальные представители.

Но чего можно ожидать от Трампа? Он только что провозгласил суверенитет Израиля над оккупированными Голанскими высотами, которые являются сирийской территорией. Это лишь подчеркивает пренебрежение к международному праву со стороны самого магната и банды негодяев, которым он поручил вопросы внешней политики. Точно также незаконны признание Иерусалима столицей сионистского государства, наглый продолжающийся госпереворот и подготовка к военной интервенции против Боливарианской республики Венесуэлы, о которой хозяин Белого дома беззастенчиво сообщает в Твиттере.

Следует упомянуть и свертывание до минимума дипломатических отношений с Кубой и резкое ужесточение блокады после скромных подвижек, достигнутых во время второго президентского срока Обамы. В обоих случаях администрация Трампа пыталась оправдать свои намерения при помощи целого шквала лжи и клеветы, заявив, в частности, что в Венесуэле находятся более 20 тысяч кубинских военнослужащих, или рассказывая небылицы об акустических атаках на американских дипломатов в Гаване.

Худо-бедно, относительное соблюдение законности в системе международных отношений, наблюдавшееся после основания ООН в 1945 году, позволяло удерживать равновесие и делать события предсказуемыми. Были варварские агрессивные войны, как во Вьетнаме, длительная преступная блокада Кубы после неудавшейся высадки контрреволюционеров на Плайя-Хирон. То, что США попирают международное право, не является чем-то новым. Они всегда так поступили, но до определенного предела, не переступая красную черту, как сейчас говорят. Ни одна из великих держав эту черту не переступала. Сейчас в международных отношениях США руководствуются законом джунглей. Вашингтон стал все более бесцеремонно нарушать не только международное право, но и свои собственные законы и Конституцию, начиная с правления Рональда Рейгана. Осуществлял кровавое вмешательство в центрально-американские конфликты, спровоцировал войну наемников в Никарагуа, которая привела к крупнейшему скандалу "Иран-контрас". Эта линия получила дальнейшее развитие с приходом последующих администраций. Была относительная пауза в период правления Джимми Картера. Однако потом ее с удвоенной силой стали проводить в жизнь Буш-старший, Клинтон, Буш-младший и Обама. Именно начиная с Обамы, помимо прямых военных интервенций (Ирак, Афганистан) или более закамуфлированных (Ливия, Сомали), значительно выросло число убийств людей при помощи беспилотников, операции с участием групп спецназа, стала широко практиковаться смена режимов при помощи так называемых мягких переворотов. Наглядным примером этого стали так называемые цветные революции и госпереворот на Украине, в результате которого к власти было приведено марионеточное правительство. Его главная задача заключалась в том, чтобы вытеснить российский Черноморский флот из Севастополя и, следуя указаниям НАТО, создать серьезную угрозу России на этом фланге.

Подобно тому, как Джордж Буш придумал "Ось Зла" (КНДР, Ирак и Иран), чтобы оправдать так называемую войну с терроризмом, недавно советник президента США по вопросам национальной безопасности, неоконсерватор Джон Болтон говорил о "тройке тиранов", имея в виду Венесуэлу, Кубу и Никарагуа, хотя один источник в Белом доме утверждает, что к этим странам относят также и Боливию. Несколько позже, обращаясь к избирателям в Майами, Трамп со свойственным ему невежеством заявил: "Когда Венесуэла, Куба и Никарагуа станут свободными, то наше полушарие станет первым свободным (от социализма) полушарием в истории всего человечества". Уместно будет напомнить, что Берни Сандерс (Bernie Sanders) и ряд депутатов членов Демократической партии заявляют о себе как о социалистах.

Исходя из какого юридического или нравственного принципа, Трамп может заявлять, что Россия должна убраться из Венесуэлы? Подобные заявления делаются только из расчета на применение военной силы, поскольку Россия и Венесуэла, будучи суверенными государствами и членами ООН, имеют право заключать соглашения о военном сотрудничестве и поставках оружия.

Кстати, этим соглашениям скоро исполнится двадцать лет, и запретить их никто не может. Тем более в условиях, когда Вашингтон ведет войну против Каракаса практически во всех жизненно важных сферах как для общества, так и для государства, в частности, совершает диверсии против системы энергоснабжения. Кроме того, постоянно раздаются угрозы военной интервенции, а отношение к Москве, считающей Венесуэлу своим стратегическим союзником, становится все более враждебным.

Анхель Герра (ngel Guerra)

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