Итоговый раскол: главные события 2019-го на карте мира

Развал ДРСМД, импичмент Трампу, протесты в Грузии, Франции и Венесуэле — чем запомнился уходящий год

Развал ДРСМД, смена власти на Украине и импичмент в отношении Дональда Трампа — это лишь небольшая часть событий, всколыхнувших мировую общественность в 2019 году. "Известия" разбирались, чем еще запомнился уходящий год.

Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, с отцом Валерием Бутиным Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

БУТИНА ДОМА

26 октября россиянка Мария Бутина вернулась на родину после 18 месяцев, проведенных в американской тюрьме. В США ее обвиняли в работе иностранным агентом без соответствующей регистрации — то есть, по сути, в шпионаже в пользу РФ. В рамках сделки со следствием Мария по совету адвоката признала свою вину. Как она пояснила уже после освобождения, это был "выбор без выбора" — в случае подачи апелляции она вновь стала бы обвиняемой и могла получить 15 лет тюрьмы.

Президент США Дональд Трамп Источник изображения: Фото: REUTERS/Leah Millis

ПОЛНЫЙ РАЗВАЛ

В начале года США сообщили о выходе из Договора по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД), мотивировав это нарушением соглашения Россией. Москва назвала обвинения США голословными, долго боролась за сохранение договора, но была вынуждена в итоге приостановить действие ДРСМД и сама. Дональд Трамп после этого стал заявлять о необходимости создания нового соглашения по ракетам, но уже с участием Китая. Пекин эту идею отверг. Срок действия еще одного важного договора в области контроля над вооружениями — СНВ-3 — истекает в начале 2021-го, но пока США не определились, будут ли его продлевать.

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

ГРУЗИЯ, ГУДБАЙ!

В июне в Тбилиси начались выступления против участия делегатов из РФ в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Вскоре протесты переросли в беспорядки под антироссийскими лозунгами, и Владимир Путин распорядился приостановить авиасообщение с Грузией. Это стало ощутимым ударом по доходам грузинской туротрасли и вместе с тем подпортило планы россиянам, планировавшим отдых в Грузии. Долететь из России в эту республику напрямую по-прежнему нельзя.

Тереза Мэй в сопровождении своего мужа Филиппа покидает свой пост после своего последнего обращения к народу Источник изображения: Фото: Global Look Press/Pete Maclaine/ZUMAPRESS

ЛОНДОН, ПРОЩАЙ!

В конце июля Тереза Мэй, больше других британских политиков намучившаяся с Brexit, под давлением однопартийцев подала в отставку с поста премьер-министра. Новым главой правительства стал лидер консерваторов Борис Джонсон, подкрепивший свою победу на выборах в середине декабря. Сразу после голосования Джонсон заверил избирателей, что выведет Британию из Евросоюза к 31 января 2020 года "без всяких "но", "если" и "может быть".

Победа Владимира Зеленского на выборах президента Украины Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

СЛУГА НАРОДУ

В апреле бывший шоумен Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины, уверенно обойдя во втором туре Петра Порошенко (с 73% голосов против 24% у соперника). Одним из главных обещаний нового лидера стала нормализация ситуации в Донбассе и выравнивание отношений Киева с Москвой. В сентябре стороны обменялись удерживаемыми лицами по формуле 35 на 35, а чуть позже Донбасс и Киев осуществили разведение сил и средств на линии соприкосновения на трех участках. Это открыло путь к проведению первого за три года нормандского саммита. 9 декабря в Париже стороны не смогли согласовать все подходы, но решили продолжить диалог.

Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время встречи в кампусе ДВФУ во Владивостоке Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

КИМ В РОССИИ

В конце апреля лидер КНДР Ким Чен Ын впервые посетил с визитом Россию, добравшись до Владивостока на своем бронированном поезде. Главной целью товарища Кима было заручиться поддержкой Владимира Путина на фоне буксующих переговоров КНДР с США по вопросам санкций против Пхеньяна. И он ее получил: в декабре Москва и Пекин выступили с проектом резолюции СБ ООН, призывающим смягчить санкции в отношении Северной Кореи для улучшения гуманитарной ситуации в стране. Пока, впрочем, воз и ныне там.

Голосование за импичмент Трампа в палате представителей США Источник изображения: Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

ИМПИЧМЕНТ ТРАМПУ

Весь прошлый год в США только и говорили, что о скорой отставке Дональда Трампа. В декабре палата представителей наконец-то вынесла президенту импичмент за злоупотребление властью и препятствование работе конгресса. Однако окончательную точку в этом вопросе еще предстоит поставить сенату — решение, может ли глава Белого дома выполнять свои обязанности, верхняя палата примет уже в 2020 году. И, скорее всего, оправдает Трампа. Объявление импичмента не помешает действующему президенту вновь выдвинуть свою кандидатуру на выборах 2020 года.

Акции протеста французского движения "желтые жилеты" на улицах Парижа Источник изображения: Фото: Global Look Press/Elyxandro Cegarra/ZUMAPRESS

ПЛАКАТЬСЯ В "ЖИЛЕТЫ"

Французское движение "желтых жилетов" родилось в ноябре 2018 года и, казалось бы, тогда же и пережило свой триумф, в 2019-м постепенно утрачивая популярность. Кто-то из лидеров протеста даже решил использовать этот бренд для участия в общеевропейских выборах. В ноябре 2019-го на 53-й своей акции "желтые жилеты" отметили год существования. Но на этот раз, несмотря на активную работу в соцсетях и поддержку 55% французов, на улицы вышли 28 тыс. их сторонников (в 10 раз меньше, чем на первой акции). "Жилеты" стали символом протеста в период правления Эммануэля Макрона. Прошедшая 5 декабря по всей Франции серия забастовок против пенсионной реформы также не обошлась без участия ветеранов антимакроновского движения.

Хуан Гуайдо объявляет себя главой государства Источник изображения: Фото: Global Look Press/Boris Vergara/dpa

ВЕНЕСУЭЛЬСКИЙ ИЗЛОМ

23 января и.о. главы нацассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом Венесуэлы. Лидера оппозиции поддержали США, ряд стран ЕС и все государства Группы Лимы, кроме Мексики. Россия выступила в поддержку действующего президента Николаса Мадуро, который заявил о попытке госпереворота. В апреле оппозиция начала операцию "Свобода", вылившуюся в массовые беспорядки. Несмотря на то что официальный Каракас заявил о провале путча, кризис продолжается. 22 декабря представители оппозиции напали на воинскую часть на юге страны. Глава МИД государства обвинил во вмешательстве в дела страны боевиков из Перу, получающих поддержку властей Колумбии и Бразилии. Венесуэльских беженцев обвиняют в организации беспорядков в других странах. Осенью 2019 протесты охватили также Эквадор, Чили и Боливию.

"Известия"