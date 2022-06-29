Возникает антизападный блок народов небывалой мощи

Бывший главный редактор главного немецкого журнала "Шпигель" Стефан Ауст доказывает, что блок БРИКС — сильнее антироссийской "большой семерки". На страницах Welt Ауст приводит статистику в обоснование своей мысли: основанная в 1976 году G7 — это явление ушедшего двадцатого века. А вот БРИКС — находка для XXI столетия.

В Германии многие думают, что большинство стран мира стоит на стороне Украины. Но на самом деле это совершенно не так: антизападный альянс набирает мощь как в политическом, так и в экономическом отношении. Этот альянс по имени BRICS охватывает весь мир.

Сейчас на саммите G7 в замке Эльмау в Баварии встречаются главы государств и правительств семи самых важных стран мира. Но действительно ли они самые важные? На прошлой неделе президент Китая Си Цзиньпин принимал у себя саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка), который на этот раз прошел в режиме видеоконференции из-за строгих антиковидных мер в Китае. В ближайшее время BRICS должен пополниться еще двумя челнами — Индонезией и Аргентиной.

Российский президент также присоединился к дискуссии. Участие Путина в контексте событий на Украине придало этому саммиту BRICS особую остроту — в том числе и потому, что на нем представлена Индия, которую Запад предпочел бы видеть в демократическом лагере.

В то время как прозападно ориентированные страны G7 представляют население в 771 миллион человек, в семи странах противостоящего "большой семерке" блока BRICS живет более трех миллиардов землян. "G7 олицетворяют собой ХХ век, а страны BRICS — будущее, XXI века", — сообщает китайская партийная газета Global Times.

Уже в своей речи на церемонии открытия Си Цзиньпин задал тон встрече: "Кризис на Украине — тревожный сигнал для всего мира", — сказал он, имея при этом в виду не российские военные методы, а поведение Запада, который, если верить Си Цзиньпину, "злоупотребляет санкциями", чтобы сохранять свою "гегемонию".

Русская нефть течет в Китай

Путин заявил на встрече, что санкции будут обойдены благодаря крепнущему сотрудничеству стран БРИКС. По его словам, вскоре по дорогам России будет курсировать больше китайских автомобилей, а индийские торговые сети откроют свои супермаркеты. Российская нефть течет сейчас в Китай, а Индия импортирует русский уголь.

Андрей Денисов, посол РФ в Пекине, предложил заменить доллар США в качестве международного платежного средства на другую валюту — лучше всего, на китайский юань. Первые движения в этом направлении уже налицо: так как россияне из-за санкций больше не могут пользоваться картами Visa и Mastercard, они расплачиваются теперь китайскими кредитными картами UnionPlay.

И в международных организациях, в том числе в Совете безопасности ООН, государства БРИКС хотят добиться перемен. В данный момент в число постоянных членов Совета помимо США, Китая и России входят европейские страны Франция и Великобритания. В совместном "Пекинском заявлении" участники саммита потребовали усилить роль Бразилии, Индии и Южной Африки в Организации Объединенных Наций.

В заявлении говорится также, что в области прав человека "не должно быть двойных стандартов" — это был намек на США. Должна быть снята патентная защита с вакцин против коронавируса, чтобы и развивающиеся страны могли их производить, предлагает BRICS. Заявление не осуждает российскую агрессию на Украине, там сказано только: "Мы поддерживаем переговорный процесс между Россией и Украиной".

Опосредственно Си Цзиньпин возложил ответственность за войну на НАТО: "Некоторые государства стремятся сейчас к абсолютной безопасности, расширяя военные альянсы и принуждая другие страны становиться на свою сторону. Эти государства создают конфронтацию блоков, игнорируют интересы и права других стран, а также стремятся к гегемонии".

На саммите были представлены самые разные страны и политики, которых, судя по всему, объединяет прежде всего отрицание гегемонии и ценностей Запада. Праворадикальный президент Бразилии Жаир Болсонару (Jair Bolsonaro) восхищается стилем правления Путина и решительно выступает против вмешательства Запада в бразильские дела во имя защиты дождевых лесов Амазонии. Недавно там был убит британский журналист Дом Филлипс (Dom Phillips), который расследовал акты насилия лесорубов и браконьеров в отношении коренных народов. Комментарий президента: погибшего англичанина в Бразилию "никто не звал".

Симбиоз национализма и социальной политики

Экономические связи также играют свою роль в сообществе BRICS. Китай выстраивает в Бразилии сеть 5G. Россия — важный поставщик удобрений в это огромное южноамериканское государство, занимающее второе место по экспорту мяса и первое по экспорту кофе в мире. "Удобрения для нас — святое дело", — говорит Болсонару.

Его соперник на предстоящих в октябре выборах, бывший бразильский президент Лула да Сильва (Lula da Silva) из левой Рабочей партии также отрицательно относится к США. Недавно он заявил, что Запад недостаточно принимал во внимание точку зрения Путина во время переговоров с Россией, а Зеленский использует войну как свое личное шоу.

Политику Аргентины в Германии знают преимущественно по мюзиклу "Эвита" и его экранизации с Мадонной в роли Эвиты Перон. На самом деле все там идет совсем не по мюзиклу — сегодня в Аргентине вновь правят перонисты, во главе с новой Эвитой — энергичной Кристиной Киршнер (Cristina Kirchner).

Сначала она была супругой президента, потом сама стала президентом, сейчас же в должности вице-президента она продолжает дергать за политические нити. Как и Путин, она остается у власти, занимая в государстве то один пост, то другой. Недавно она сравнила войну России против Украины с войной Аргентины против Великобритании из-за Фолклендских островов в 1982 году. По ее словам, Россия только возвращает себя то, что у нее украл Запад. По мнению Киршнер, китайский лидер Си — никакой не диктатор, как мы все думаем. Он, видите ли, воплощает в себе симбиоз национализма и социальной политики.

У Индии пограничный конфликт с Китаем, но Дели удалось подружиться сначала с Советским Союзом, а потом и с Россией, индийцы и теперь поддерживают с русскими традиционно дружественные отношения. То, что индиец Нарендра Моди (Narendra Modi) как премьер-министр демократической страны, должен учитывать и настроения населения, не должен пробуждать на Западе ложных надежд. Самые популярные хэштеги в индийском интернете сейчас #IStandWithRussia и #IStandWithPutin.

Индонезия с 274 миллионами жителей является четвертой по численности населения страной мира и с большим отрывом первой по числу мусульман. Какая идеология там преобладает, можно увидеть сегодня на выставке современного искусства Documenta в Касселе. Там группа индонезийских художников выставила панно, на котором изображены свинья и дьявол со звездами Давида, а также почему-то вампир с пейсами.

Ветер поменялся

Благодаря своей инициативе "Новый Шелковый Путь" Си обрел большое влияние по всему миру. Программа распространяется на территорию Шелкового пути, сложившуюся 2000 лет назад, то есть на Азию и Европу плюс выход на Африку. Теперь территория Шелкового Пути расширена китайскими планировщиками и на Латинскую Америку. На всей протяженности Пути планируется создавать инфраструктуры, расширять торговлю, инвестировать в средства транспорта.

Кроме того, страны-участницы программы обеспечивают энергоснабжение, используют природные ресурсы и предоставляют финансы. В течение одного десятилетия Си намерен израсходовать на программу триллион долларов. Это можно сравнить с планом Маршалла после Второй мировой войны, однако в значительно большем масштабе: тогда конгресс США выделилна эти цели только 12,4 миллиарда долларов. Сегодня это соответствует 139 миллиардам, что далеко отстает от китайских инвестиций.

Ветер в мире поменялся, в том числе и в Латинской Америке, считавшейся когда-то задним двором США. В этом Джо Байден смог убедиться на саммите американских стран в начале июня. Он решил не приглашать на встречу Венесуэлу, Кубу и Никарагуа, так как их политика якобы не соответствует демократическим ценностям. В ответ на такой шаг США президенты Мексики, Боливии, Уругвая, Гондураса, Сальвадора и Гватемалы отказались от участия в саммите.

Президент Мексики Лопес Обрадор (López Obrador) осудил поставки западного вооружения на Украину, назвав их "аморальными". Ни одна страна Латинской Америки не участвует в санкциях против России, как и ни одна страна Африки. В Азии к санкциям присоединились только проамериканские Япония, Южная Корея и Тайвань. В Германии многие считают, что большинство стран стоят на стороне Украины. В действительности возникает антизападный блок такой мощи, какой еще не знала история. Советский Союз был "Верхней Вольтой с атомными ракетами", как сказал когда-то Гельмут Шмидт — то есть страной, мощной в военной отношении, но слабой в экономическом. Теперь же новый блок объединяет находящиеся на подъеме экономические нации с Китаем Си Цзиньпина во главе. При пересчете ВВП по паритету покупательской способности Китайская Народная Республика обогнала США еще в 2014 году.

Авторы: Штефан Ауст (Stefan Aust), Адриан Гайгес (Adrian Geiges)

Издатель газеты WELT Штефан Ауст и журналист Адриан Гайгес, долгое время проработавший в Китае — авторы книги "Си Цзиньпин — самый могущественный человек в мире" (Xi Jinping — der mächtigste Mann der Welt), первой подробной биографии китайского партийного и государственного лидера. Помимо Германии книга выходит еще в десяти странах, в том числе в США и Великобритании.