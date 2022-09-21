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Военное обозрение

Американский генерал: С западным оружием Киев может годами сражаться, не доводя конфликт до Третьей мировой войны

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Ракетные установки HIMARS

В США продолжают размышлять о поставках ракетного вооружения и авиации для нужд Украины. Напомним, что ранее власти Украины сделали запрос к странам Запада на поставки истребителей иностранного образца, включая американские F-16. О возможности таких поставок размышляет, в частности, генерал Джеймс Хекер, занимающий должность командующего ВВС США в Европе и Африке.

По словам американского генерала, Киев может получить истребители F-16 через 2-3 года «при принятии соответствующего политического решения».

Хекер:

Идут размышления на долгосрочную перспективу. Есть понимание того, что эта война может продолжаться не месяцами, а годами.

По словам американского генерала, Киев, получая западные вооружения, имеет все шансы сохранить независимость и территориальную целостность, «продолжая годами сражаться так, чтобы не доводить конфликт до Третьей мировой войны».

При этом Хекер фактически подтвердил, что США давно стали стороной конфликта. По его словам, разведка США обнаруживает и передаёт украинским военным данные о нахождении «российских военных объектов на территории Украины.

Хекер:

Эта информация носит оперативный характер. Ранее у украинцев возникали сложности с такими объектами.

Интересно, вчерашний удар украинских военных по гражданских объектам Донецка, включая рынок, тоже был нанесён после «оперативной передачи информации американской разведкой»? Если так, то США сами в очередной раз расписались в том, что активно поддерживают и спонсируют международный терроризм.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
F-16
HIMARS
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