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Газета.ru

«Тайвань станет второй Украиной, где спецоперацию проведет Китай»

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Источник изображения: gazeta.ru

Поставки оружия из США в Тайвань спровоцируют Пекин на применение силы

США готовы поставлять в Тайвань оружие «по примеру Украины», но при этом не хотят участвовать в возможном вооруженном конфликте между Пекином и Тайбэем. Об этих планах Вашингтона рассказала газета The New York Times со ссылкой на источники в американском правительстве. «Газета.Ru» разбиралась, что именно поставляют США и к чему это может привести.

Общие поставки американских вооружений Тайваню за 30 последних лет превысили $70 млрд, и, как утверждает официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, продажи оружия «непрерывно растут как в объемах, так и в качественных характеристиках».

«Это нарушает обязательства США о постепенном сокращении поставок оружия Тайваню», - отметил китайский дипломат.

Последнее соглашение о закупках американских вооружений касается партии американских ракетных систем Lockheed Martin M142 HIMARS, а также подвижных береговых противокорабельных комплексов Boeing Harpoon Coastal Defense Systems (ракеты «Гарпун»). Согласно контрактам (это именно продажи вооружений, а не благотворительность), поставки ракетных систем должны состояться в 2027 году, а противокорабельных ракет - к 2028 году.

Также Тайвань получит 11 боевых машин ракетных систем залпового огня (РСЗО) М142 с 64 оперативно-тактическими ракетами с моноблочными боевыми частями.

Это может стать одной из самых крупных поставок вооружений после 2019 года, когда Вашингтон поставил Тайбэню 108 танков М1А2Т «Абрамс» и 66 многоцелевых истребителей F-16V block 70 и ряд других вооружений.

«Объем новых поставок вооружений Тайваню со стороны США можно назвать внушительным, но он не может дать уверенности Тайбэйю, что он выстоит во время военного столкновения с Пекином, если такое состоится, - рассказал «Газете.Ru» политолог, специалист по китайскому оборонно-промышленному комплексу Василий Кашин. - Насыщение Тайваня вооружениями не поможет решить проблему военным путем, а лишь увеличит вероятность военного конфликта. Не сейчас, но в обозримом будущем. По моим оценкам, возможно, через три-четыре года».

С этой позицией согласен китаист, приглашенный профессор Университета Цинхуа Владимир Карцев.

«США новыми поставками вооружений Тайваню, образно говоря, дразнят «китайских гусей». Американский президент Джо Байден поспешил заявить, что его страна не будет участником возможного конфликта, и свои войска на защиту острова не отправит. Вашингтон готов поставлять лишь дополнительные вооружения, чтобы спровоцировать Китай на более агрессивные действия. По точно такому же сценарию, как на Украине - оружие дадим, а дальше сами разбирайтесь, главное, чтобы война стала затяжной за пределами самих Соединенных Штатов. Ради этого и денег не жалко. В этом случае Тайвань станет второй Украиной, где военную спецоперацию проведет Китай», - рассказал «Газете.Ru» Карцев.

Китаист Игорь Мещан, в свою очередь, считает, что поставки американского оружия «не спасут» Тайвань и его судьба «в любом случае в исторической перспективе предрешена».

«В основе разногласий Пекина и Тайваня - расхождение в суждениях двух китайских лидеров, Мао Цзе Дуна и Чан Кайши. Последний уехал на остров Тайвань и дал ему свой путь развития. Тайвань гораздо быстрее создал свою промышленную базу, развивал сектор высоких технологий. Но сейчас Пекин по технологиям уже догнал и отчасти перегнал Тайбэй. По качеству оружия он его перегнал точно и поставки США уже никак не помогут», - рассказал «Газете.Ru» Мещан.

Эксперт добавил, что Китай никогда не откажется от своей территории, которой считает Тайвань, как и ряд других островов.

«Прямо сейчас на военную операцию Пекин вряд ли решится. Хотя потенциал армии Китая позволяет «раздолбать» остров в пух и прах. Однако Пекину сегодня это не нужно. Китайская мудрость гласит: когда долго сидишь на берегу реки, то можно увидеть, как по ней проплывет труп твоего врага. Вероятно, Китай выбрал именно такую выжидательную позицию. Отмечу, что после откровенной агрессии в отношении Вьетнама в 1979 году, Китай на соседние территории никогда не вторгался, хотя и сохранил ряд претензий к соседним государствам. В Пекине будут ждать, когда США ослабеют, и только тогда ударят по Тайваню», - считает Мещан.

Виктор Сокирко


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Страны
Вьетнам
Китай
США
Тайвань
Украина
Продукция
F-16
Harpoon ПКР
HIMARS
M1 Abrams
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
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