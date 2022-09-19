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ЦАМТО

Министры Франции, ФРГ и Польши призвали организовать в Евросоюзе миссию по подготовке ВСУ

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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

ЦАМТО, 16 сентября. Министры по европейским делам Франции, ФРГ и Польши заявили, что в ЕС необходимо организовать миссию по подготовке украинских военных и ремонту украинской военной техники.

Это следует, как передает "РИА Новости", из совместного заявления министров по европейским делам.

"Мы признаем, что помощь в поддержании украинских сил в долгосрочной перспективе предполагает выход за рамки предоставления оборудования, в частности, это касается создания в ЕС специальной европейской миссии по подготовке украинских военных, которая также обеспечит техническое обслуживание и ремонт военной техники", – говорится в документе.

Министры также отметили, что выступают за "стратегический подход с участием международных партнеров к решению проблемы восстановления Украины".

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Германия
Польша
Украина
Франция
Проекты
Евросоюз
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