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ЦАМТО

Посол России в США Антонов предупредил о возможных последствиях поставок Украине ракет ATACMS

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Посол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Агарышев

ЦАМТО, 15 сентября. Поставки Украине американских баллистических ракет ATACMS чреваты вовлечением Вашингтона в военный конфликт с Москвой, заявил в интервью "РИА Новости" посол России в США Анатолий Антонов.

Он уточнил, что эти ракеты предназначены для нанесения ударов по целям на расстоянии до 300 км.

По его словам, если Киев получит такое оружие, в область возможного поражения попадут крупные российские города, а также объекты промышленной и транспортной инфраструктуры.

"Подобный сценарий будет означать прямое втягивание США в военное противостояние с Россией", – отметил А.Антонов.

Глава дипмиссии добавил, что Вооруженные силы Украины "постоянно нарушают нормы гуманитарного права" даже на тех территориях, которые в Киеве считают своими. Дипломат отметил, что если подобное происходит в отношении Донецкой и Луганской народных республик, то при наличии американских дальнобойных ракет ВСУ, ничуть не сомневаясь, начнут обстрелы российской территории.

ATACMS – оперативно-тактическая баллистическая ракета, разработанная компанией Lockheed Martin. Ее можно запускать из ПУ реактивных систем залпового огня, в том числе из M142 HIMARS, которую с конца июня украинские войска применяют против российских ВС России.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
Компании
Lockheed-Martin
Минoбороны РФ
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