Как закрыть небо для американских ракет

«Под ударами американских ракет могут оказаться электростанции, водоподстанции, заводы, распределительные сети, трансформаторные подстанции». Так представители ЛДНР описывают возможные цели новых ракет для американских систем HIMARS, которые вскоре должны оказаться на Украине. Удары могут быть нанесены и по российской территории. Что можно этому противопоставить?

Украина в ближайшее время получит более дальнобойные снаряды для ракетных систем залпового огня HIMARS. Об этом во вторник заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. "Что касается HIMARS, есть некоторое понимание, что мы уже начали получать снаряды, которые отправляются гораздо дальше, чем это было в начале. И будем надеяться, что то, что нам нужно, той дальности, в ближайшее время появится на территории нашей страны", – сказал Данилов, отвечая за вопрос, получит ли Киев боеприпасы с радиусом действия до 300 км.

Высказывание Данилова вскоре прокомментировал представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. "Вот это заявление сделано – значит, я могу точно утверждать, что данный тип вооружения уже есть на Украине", – сказал он, сообщив, что уже найдены обломки от американских ракет дальностью 110-120 км. "Соответственно, если они сейчас заявляют 150-180 км и, может быть, 300 км – значит, они уже есть", – предположил представитель Народной милиции ДНР.

Его коллега, представитель Народной милиции ЛНР, подполковник Андрей Марочко предостерег, что опасность в тылу республик Донбасса и бывшего юга Украины и Крыма возрастет в разы – "потому что с тех точек, которые сейчас есть в расположении Украины, они действительно могут наносить удары по Крымскому мосту". "Под ударами американских ракет могут оказаться электростанции, водоподстанции, заводы, распределительные сети, трансформаторные подстанции", – перечислил Марочко в эфире Общественной службы новостей.

"HIMARS с ракетами дальностью до 300 км уже какое-то время есть на Украине, – подтверждает бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев. – Более того, они уже ведут обстрелы по нам из этих систем. И нам приходится прикрываться от этих налетов". При этом генерал сомневается в реальности угроз Киева обстрелять американскими ракетами цели в Крыму, в частности – мост через Керченский пролив. "Для потенциального удара по Крымскому мосту этими установками, ВСУ сперва надо приблизиться на необходимое расстояние. Однако вся эта территория уже под контролем России. Так что у ВСУ нет плацдармов для нанесения удара по этому стратегическому объекту", – сказал генерал газете ВЗГЛЯД.

Да и, в принципе, российские многоэшелонированные системы ПВО вполне справляются с этими ракетами, подчеркнул он. "Панцири" наши их уничтожают на ближних подступах, "Буки" тоже могут с ними бороться. Эти ракеты точно нам по зубам. Разумеется, бывают одиночные прорывы, но это нормальная практика", – отметил Бижев.

Директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов считает, что России теперь нужно создать такие многоэшелонированные системы ПВО вокруг наиболее важных объектов на освобожденных территориях. "При этом у системы должна быть единая автоматизированная система управления, состоящая из комплексов разных типов действия: дальнего – С-300, среднего – "Бук-М2", "Бук-М3" и ближнего – "Панцирь-С" либо "Тор-М2", – перечислил эксперт в интервью газете ВЗГЛЯД.

Благодаря такой многоэшелонированной системе, аналог которой "неплохо функционировал еще в советские времена", американскую ракету сначала попытаются сбить комплексами дальнего радиуса действия. Если попытка неудачна, то подключается комплекс средней, а затем – ближней дальности. Последний раз такие системы с эффективностью до 90% создавались в Сирии для перехвата израильских ракет, напомнил Кнутов. Однако насколько будет эффективна такая система против ракет для РСЗО HIMARS дальностью стрельбы до 300 км, пока судить сложно, потому что были сведения о том, что эти ракеты могут лететь по квазибаллистической траектории, что "затрудняет действия противовоздушной обороны", добавил он.

"У России есть возможности для создания такой многоэшелонированной системы на освобожденных территориях. Вопрос лишь в том, чтобы найти достаточное количество противоракетных комплексов и выбрать для прикрытия наиболее важные объекты", – говорит собеседник. К примеру, уверен Кнутов, от ракет HIMARS следует защитить Антоновский мост через Днепр, который во вторник уже подвергся воздушным ударам. Для надежной обороны этого объекта на случай массированной атаки противника понадобится "не менее четырех комплексов ПВО".

По мнению Кнутова, необходимо отслеживать перемещение установок HIMARS и уничтожать их с помощью высокоточного оружия: комплексов "Искандер" или авиационными ракетами класса "воздух – поверхность".

Следует использовать и другие способы борьбы, убежден военный эксперт. "Нужно попытаться захватить новую ракету и изучить ее, посмотреть, как можно воздействовать на нее средствами радиоэлектронной борьбы, какие алгоритмы для программного обеспечения наших средств ПВО нужно подготовить. Модернизация программного обеспечения еще советских комплексов ПВО позволяет им успешно работать по современным целям", – подчеркивает Кнутов. С этой целью необходимо задействовать диверсионно-разведывательные группы в тылу противника. "Важно использовать весь комплекс мер", – подытожил эксперт.

Как известно, М142 HIMARS – разработка американской компании Lockheed Martin, которая представляет собой одновременно реактивную систему залпового огня (РСЗО) и оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК). Установка с 2005 года стоит на вооружении армии Соединенных Штатов, их союзников по НАТО (Канады, Польши, Румынии), а также Эмиратов, Иордании и Сингапура. Для HIMARS создано более 20 типов боеприпасов, дальность огня которых может составлять от 30–80 км (в режиме РСЗО) до 300 км и более (в качестве ОТРК). К примеру, можно зарядить шесть снарядов калибром 227 мм, а можно одну баллистическую ракету малой дальности ATACMS, которая в теории стреляет на 300 км.

Как считает "Военное обозрение", если оценивать HIMARS как носитель тактической ракеты, то ее нет смысла даже сравнивать с российским "Искандером", так как ATACMS хуже по всем показателям: выше круговое вероятное отклонение (100-120 м), короче дальность полета, нет возможности преодолевать систему ПРО противника. В целом ATACMS, разработанная в 1980-х годах, сегодня устарела.

Но, по мнению издания, у HIMARS есть и достоинства: легкая пусковая установка (вес 11 тонн), высокая скорость перемещения (до 85 км/ч), неплохая автономность (до 480 км), высокая мобильность (помещается в транспортный самолет), хороший набор ракет. HIMARS относительно точно поражает цели на расстоянии от пяти до 70 км.

Стоит отметить: власти США, объявив в начале июня о поставках HIMARS Украине, подчеркнули, что снабжают лишь снарядами, а не ракетами. "Пакет включает в себя высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS и управляемые боеприпасы к ним с дальностью действия до 70 километров, – рассказал тогда замминистра обороны США Колин Каль. – Эта система обеспечит Украине дополнительную точность при наведении. Украинцы заверили нас, что будут использовать эту систему только в оборонительных целях".

Однако уже в минувшие выходные представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Киев может применить американские ракеты для ударов по Крыму. Если что-то подобное произойдет, то для всех украинских политиков "наступит судный день", заметил по этому поводу зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

"HIMARS – это действительно высокоточная система, часть того, что называется разведывательно-ударным комплексом", – добавляет военный эксперт Владислав Шурыгин. Правда, на его взгляд, нельзя сказать, что целеуказание она получает от космической разведки – спутник помогает корректировке РСЗО лишь на последнем этапе.

"Комплекс распознает базовые неподвижные объекты – штабы, склады, аэродромы – и быстро передает данные, которые заводятся в стрелковый комплекс. После этого пускается ракета, и только на конечном участке траектории, когда она находится в непосредственной близости от цели, включается блок наведения, который корректирует ракету по спутникам, и осуществляется высокоточное наведение", – пояснил он.

Шурыгин сомневается, что США передали Украине ракеты дальностью 300 км. "Это страшно дорогая тяжелая ракета, которую можно сравнить с нашей "Точкой-У" или с "Искандером". Кроме того, она требует управления уже в полете – и почти невероятно, чтобы украинских военных допустили до этого", – пояснил Шурыгин.

Судя по всему, у Киева уже есть ракеты для HIMARS дальностью 140 км, однако Москве, в свою очередь, нет смысла усиливать ПРО на освобожденных территориях или в приграничных областях РФ. "У нас и так система защиты сбивает не меньше 80% целей – то есть как тот же знаменитый израильский "Железный купол". А абсолютную ПРО все равно создать невозможно", – констатировал эксперт.

Дарья Волкова, Алена Задорожная, Рафаэль Фахрутдинов