В прессе США: «Россия уничтожает не настоящие HIMARS, а деревянные макеты»

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Американская оборонка стремится выжать максимальные прибыли с боевого применения своих изделий на Украине. Так, корпорация Lockheed Martin пытается добиться победы в конкурсе «Самая крутая вещь, сделанная в Арканзасе», предлагая голосовать за выпускаемую ею РСЗО HIMARS. На фоне пиар-кампании, развёрнутой в США вокруг HIMARS, неудобно выглядят кадры уничтожения данной системы. Однако западной пропаганде не привыкать бороться с реальностью.

Россия уничтожает ненастоящие HIMARS – они [ВС РФ] бьют по деревянным макетам «Калибрами» стоимостью $6,5 млн

- нашли оправдание потерям РСЗО в Washington Post.

При этом издание ссылается на двух анонимных собеседников – некоего украинского чиновника и американского дипломата. Как они пояснили прессе, ВСУ делают из дерева макеты РСЗО, их обнаруживают российские беспилотники и по их наводке по целям уже отрабатывают корабли с акватории Чёрного моря.

Как утверждается, таким путём удаётся постоянно обманывать российских военных – за последние недели было уничтожено не менее десяти макетов HIMARS; создание ложных целей теперь поставлено в ВСУ на поток.

При этом не приводится никаких доказательств, подтверждающих обоснованность подобных заявлений. Отсутствуют кадры с макетами HIMARS и с украинской стороны, при том, что в незалежной пытаются создавать «перемоги» на пустом месте и явно не обошли бы факты введения в заблуждение российских военных постановкой ложных целей.