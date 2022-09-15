В Тайбэе изучают опыт Киева: Тайвань опасается лишиться связи с внешним миром при нападении КНР

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Тайвань опасается лишиться связи с внешним миром при нападении КНР. Поэтому на острове большое внимание уделяется развитию спутниковой программы.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Как сообщила министр цифровых технологий Тайваня Одри Тан, одна из лучших IT-специалистов мира, в Тайбэе внимательно изучают опыт Киева. Тайваньцев интересует использование Украиной спутников для поддержания связи с внешним миром.

Мы смотрим на опыт Украины, которая эффективно донесла свое послание. Поддержание высококачественной связи имеет решающее значение для ее усилий. Весь мир может знать, что там происходит в режиме реального времени

- сказала Тан.

Она считает, что наличие качественной связи необходимо, чтобы эффективно организовать международную поддержку, как это получилось у Киева. Этому способствовало наличие широкополосной спутниковой системы Starlink, услуги которой были предоставлены Украине компанией SpaceX, принадлежащей Илону Маску.

Значительное место среди планов по сохранению связи в случае нападения Пекина, реализуемых Министерством цифровых технологий Тайваня, занимает программа спутниковых испытаний, которая обошлась бюджету острова в 18 миллионов долларов США. Она предусматривает обеспечение качественными интернет-услугами всего населения Тайваня в течение ближайших двух лет.