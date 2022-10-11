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Илон Маск объяснил отсутствие Starlink в Китае

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Таких спутников Starlink планируется запустить десятки тысяч
Таких спутников Starlink планируется запустить десятки тысяч.
Источник изображения: flickr.com/spacex

Илон Маск прокомментировал отсутствие спутникового интернета от Starlink в Китае. Об этом сообщает издание Financial Times.

В разговоре с журналистом делового медиа предприниматель объяснил, по какой причине Starlink не работает в Китае. По словам Маска, Пекин был против развертывания системы в регионе — власти Китая добивались от главы Tesla и SpaceX гарантий, что Starlink не будет работать в стране.

Также предприниматель признался, что в Китае дали понять, что не одобряют развертывание системы спутникового интернета на Украине. По словам журналистов FT, Маск поддерживает хорошие отношения с китайскими властями и инвестирует в экономику государства, однако он не застрахован от растущей напряженности между США и Китаем или риска захвата Тайваня Китаем.

В заключение Маск заявил, что считает, что конфликт из-за Тайваня неизбежен, однако не только Tesla пострадает от последствий. «У Apple были бы очень большие проблемы, это точно», — заметил бизнесмен.

В конце сентября стало известно, что спутниковый интернет Starlink не будет работать в России в ближайшее время. Также сервис от компании Илона Маска не появится в Белоруссии, Китае, Афганистане, Венесуэле, Иране, КНДР, Кубе и Сирии.

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Страны
Афганистан
Белоруссия
Венесуэла
Иран
Китай
КНДР
Россия
Сирия
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Украина
Компании
SpaceX
Tesla
Персоны
Илон Маск
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