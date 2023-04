США испугались космического потенциала конкурентов

WP: американская разведка ожидает сокращения российской космической программы

США обеспокоены космическим потенциалом Китая, пишет WP со ссылкой на слитые документы разведки. В Вашингтоне надеются, что российская космическая программа сократится из-за разрыва отношений с западными партнерами и нарушения цепочек поставок.

Многострадальная российская космическая программа “весьма вероятно, сократится в течение следующих десяти лет” из-за усиления глобальной конкуренции, санкций со стороны США и подъема SpaceX, которая отняла значительную часть доходов Москвы. Об этом говорится в слитых секретных документах американской разведки, попавших в распоряжение Washington Post.

В то же время Китай создает значительные возможности “для того, чтобы подвергнуть риску ключевые космические активы США и союзников”, и развернет их в случае конфликта с Тайванем.

В совокупности эти оценки свидетельствуют о возросшем значении космоса в современных военных конфликтах, что подтвердили события на Украине, и подчеркивают те виды угроз, о которых военные аналитики предупреждали уже давно.

Washington Post получила доступ к ранее неизвестным документам из массива разведывательных материалов, предположительно слитых на сервер DiscordДжеком Тейшейрой, 21-летним военнослужащим Нацгвардии ВВС из Массачусетса.

Министерство обороны от комментариев отказалось.

Между тем Космические силы США отмечают двухлетний юбилей, а руководство Пентагона выражает озабоченность по поводу роста исходящих из космоса угроз.

На прошлой неделе на конференции Space Symposium в Колорадо-Спрингс начальник управления космических операций генерал Ченс Зальцман (Chance Saltzman) заявил о “невероятно сложном наборе угроз”. Среди них глушение спутников связи и GPS, ослепляющие лазеры, кибератаки, космические аппараты, которые способны захватывать другие спутники, и даже “спутники-матрешки” для отслеживания космических кораблей противников.

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл (Frank Kendall) заявил в ходе конференции, что Китай “только с момента создания Космических сил удвоил количество своих спутников”. В настоящее время в эксплуатации находится более 700 таких систем, из которых около 250 служат для сбора информации, наблюдения и разведки (ISR).

И Китай, и Россия способны уничтожать орбитальные спутники с помощью ракет. Китай сделал это в 2007 году, а Россия — в 2021. Тогда Москва ликвидировала списанный спутник, создав в результате огромное количество обломков, что вызвало осуждение со стороны Соединенных Штатов и международного сообщества. Ранее WashingtonPost сообщала, что, согласно слитым документам, Россия также экспериментировала с системой РЭБ "Тобол" в попытке вывести из строя спутниковую систему Starlink от SpaceX, благодаря которой украинцы сохраняют доступ в интернет с самого начала российской СВО.

В недавно опубликованном ежегодном отчете “Оценка космической угрозы” говорится, что, согласно данным Центра стратегических и международных исследований, Китай стабильно идет к цели стать мировым лидером в космосе. За прошедший год он продолжил наращивать космический и противокосмический потенциал, сохраняя статус второй по боеспособности космической державы после США.

Также КНР создала космическую станцию на низкой околоземной орбите, посадила аппарат на обратной стороне Луны и на Марсе. В планах высадка человека на Луну, а точнее на ее южный полюс, куда НАСА также намерена отправить астронавтов в рамках программы "Артемида".

По словам американских чиновников, на сегодняшний день китайская космическая программа более динамична, чем российская. В одном из просочившихся документов говорится, что “общая военная стратегия Пекина по установлению и поддержанию информационного превосходства в конфликте стимулирует разработку китайской космической и противокосмической доктрины, возможностей, тактики, методов и процедур”.

В рамках войны с Тайванем Китай будет, вероятно, глушить спутники связи и разведки, “ослаблять и разрушать наземные сети”, “уничтожать спутники дальнего обнаружения баллистических ракет”, отмечается в просочившихся материалах.

Во время слушаний в Конгрессе на прошлой неделе глава НАСА Билл Нельсон (Bill Nelson) в очередной раз заявил, что США соперничают с Китаем в том числе в области гражданских космических проектов и должны первыми отправить астронавтов на Луну.

“Если позволить китайцам добраться туда первым, что помешает им сказать: ‘Мы здесь, это наша территория, а вы не вмешивайтесь’. Вот почему я думаю, что для нас важно попасть туда с международной миссией и самим установить правила игры”, — заявил он.

Согласно слитым разведданным, пока космическая программа Китая неизменно развивается, российская сокращается. Наряду с глобальной конкуренцией, “разорванные отношения с западными партнерами и нарушенные цепочки поставок также, вероятно, помешали российской космической программе получать финансирование, которое сокращается по крайней мере с 2020 года”, говорится в одном из файлов.

Непосредственно SpaceX в материалах не упоминается, однако в одной документе отмечается, что в 2020 году “одна американская коммерческая компания получила сертификат на отправку астронавтов на МКС, а за каждое место на российских космических кораблях США платят по 75-85 миллионов долларов”.

В документе также сказано, что “иностранные заказчики отменили запланированные запуски на российских ракетах и свернули другие проекты космической отрасли, лишив их основного источника доходов”.

Другим фактором постепенного упадка стало то, что “Россия не смогла легко получить компоненты космического класса из-за западных санкций, что привело к задержкам в производстве военных и гражданских спутников”, гласит документ. До 2014 года Москва отказывалась от их производства, потому что передовые западные технологии были легко доступны, а теперь для поддержания космической отрасли стремится нарастить объем материальной помощи от Китая.

Утверждается, что “российские компании пытались создать для отдельных спутников компоненты космического класса, но их низкое качество привело к сбоям на орбите”. Конкретных примеров при этом не приводится.

В прошлом году вместо Дмитрия Рогозина Кремль назначил главой "Роскосмоса" заместителя премьер-министра Юрия Борисова. Рогозин пригрозил прекратить сотрудничество с США на МКС из-за их реакции на украинский конфликт.

Несмотря на то, что сотрудничество продолжилось, у России возникли серьезные проблемы с двумя космическими аппаратами. В этом году "Роскосмосу" пришлось отправить на МКС запасной корабль "Союз", поскольку у другого аппарата оказалась повреждена внешняя труба подвода охлаждающей жидкости, в следствии чего произошла утечка. Поврежденный аппарат признали непригодным для возвращения на землю космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также астронавта НАСА Фрэнка Рубио. Затем аналогичная утечка произошла на другом космическом корабле, на сей раз грузовом. До сих пор неясно, что стало причиной этих инцидентов: повреждение микрометеоритами или производственные дефекты.

Автор статьи: Кристиан Дэвенпорт (Christian Davenport).

