Экс-сотрудник разведки США Коффлер: США пора прекратить разжигать конфликт на Украине

Администрация Байдена, вероятно, приходит к осознанию того, что деньги налогоплательщиков и оборонительный арсенал не бесконечны, и пора прекратить разжигать конфликт не Украине, заявила в эфире Fox News экс-сотрудник разведки США Ребека Коффлер. По ее мнению, США не смогут достичь в нем своих целей.

Ребека Коффлер

Кремль утверждает, что Россия достигнет всех заявленных целей на Украине, но что об этом думают украинские лидеры и США?

Здравый смысл подсказывает, что российско-украинский конфликт необходимо прекратить, приложив серьезные усилия для достижения мирного урегулирования.

Задумайтесь о цене конфликта с точки зрения человеческих жизней и затраченных средств. Несмотря на невообразимое число человеческих жертв, колоссальные расходы и обязательства США обеспечивать Украину оружием, победы ни одной из сторон в ближайшем будущем не предвидится, хотя с начала конфликта прошло уже 10 месяцев.

По словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, за это время Украина потеряла убитыми и ранеными сто тысяч военнослужащих.

В ноябре председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли признался журналистам, что вероятность военной победы Украины в ближайшее время нельзя назвать высокой. Оружейный арсенал США сильно истощен. По данным The Wall Street Journal, из-за этого Тайвань вовремя не получит оружия на сумму 19 миллиардов долларов, что ставит под угрозу его способность защититься от вторжения Китая.

По словам генерального директора Raytheon, за 10 месяцев конфликта Пентагон израсходовал 13-летний объем производства комплексов Stinger и пятилетний — Javelin. Производственные мощности оборонной промышленности США для пополнения запасов весьма ограничены. В ноябре страна потратила на помощь другим 68 миллиардов долларов, а затем администрация запросила у Конгресса еще 37,7 миллиарда.

Тем не менее, вероятность мирного урегулирования остается крайне низкой. Москва, Киев и Вашингтон — ключевые фигуры нынешнего конфликта — занимают противоречивые позиции и преследуют недостижимые цели.

Позиция России

Президент Владимир Путин, несмотря на тактические неудачи, настаивает на признании Западом Крыма и четырех территорий на востоке Украины российскими. Это невыгодно ни для США, ни для Европы, поскольку такая уступка равносильна капитуляции.

Во вторник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков исключил возможность мирных переговоров, продолжая настаивать на том, что Россия "достигнет заявленных целей". Путин почти наверняка готовится к затяжному конфликту на истощение, поскольку в среду он отметил, что результаты спецоперации начнут проявляться еще нескоро.

В ноябре Россия завершила частичную мобилизацию, первую со времен Второй мировой войны, пополнив личный состав ВС на 318 000 человек и увеличив военный бюджет на 2023 год на 13,6 миллиарда долларов (до 84 млрд).

Путин делает ставку на то, что удары по критически важной инфраструктуре Украины вкупе с лишением украинцев тепла, электричества и питьевой воды заставят президента Владимира Зеленского согласиться на его требования.

Позиция Украины

Зеленский преследует не менее реалистичные военные цели. В начале ноября условиями для мирных переговоров с Россией он назвал восстановление территориальной целостности Украины; изгнание русских с ее территорий, включая Крым; компенсацию со стороны Москвы и передачу ключевых российских чиновников Международному уголовному суду. До недавнего времени Зеленский настаивал на том, что будет вести переговоры только с новым президентом России, что точно не следует считать серьезным условием.

До сих пор харизматичный бывший актер весьма успешно убеждал американские и европейские правительства расставаться с крупными суммами бюджетных денег, чтобы помочь ему защитить страну от русских. Помощь США Киеву превысила 50% ВВП Украины на 2021 год и составила 200,1 миллиарда долларов. Однако, как показывает недавний опрос, поддержка американцами бессрочной помощи Украине снизилась: почти половина (47%) респондентов считает, что Вашингтон должен призвать Киев согласиться на мир.

Маловероятно, что недавний призыв Зеленского выделить еще 55 миллиардов долларов на покрытие дефицита бюджета и восстановление страны найдет много сторонников. Даже Илон Маск, чья компания SpaceX обеспечила Украине спутниковую связь на 100 миллионов долларов, напомнил, что даже щедрость не безгранична. Без интернет-терминалов Starlink, от которых зависит командование и контроль украинских военных, способность Киева продолжать борьбу серьезно снизится.

Позиция администрации Байдена

Вашингтон хоть и поумерил пыл в этом своем прокси-конфликте с Россией, но по-прежнему действует в парадигме принятия желаемого за действительное. Призывы Байдена со товарищи к смещению Путина показали, сколь далеки вашингтонские политики от реальности. Размышлять о смене режима в стране – обладательнице крупнейшего в мире ядерного арсенала, чей президент пользуется поддержкой 75% граждан, — это самообман. Однако именно такую цель сформулировал в апреле министр обороны Ллойд Остин: ослабить российскую армию до такой степени, чтобы она не могла делать то, что сделала, когда пришла на Украину.

Во вторник госсекретарь Энтони Блинкен сформулировал гораздо более скромную повестку дня: вернуть русских на рубежи, предшествовавшие началу конфликта, позволив Путину сохранить стратегический полуостров Крым и области Донбасса. Полное выдворение русских потребует существенных дополнительных затрат на военную технику и сопряжено с риском применения Россией оружия массового уничтожения.

В среду Путин снова озвучил завуалированную ядерную угрозу, сказав, что вместе с Советом безопасности обдумывает ответ на украинский удар по ядерным ракетоносцам, размещенным на одной из российских авиабаз стратегической авиации. Пункт 19 ядерной доктрины РФ дает Кремлю право нажать "красную кнопку", чтобы нанести ответный удар в случае нападения на объекты размещения стратегического вооружения.

Администрация Байдена понимает, что Путин вполне может санкционировать нанесение по Украине ядерного удара с тактической боеголовкой малой мощности. Именно поэтому перед отправкой в Киев установок большой дальности HIMARS Пентагон тайно модифицировал их, чтобы не дать украинцам пускать ракеты вглубь российской территории.

По этой же причине Блинкен настаивал на том, что США не поощряют и не помогают украинцам организовывать забастовки на территории России. Администрация Байдена, вероятно, приходит к осознанию того, что однажды деньги налогоплательщиков и их собственный оборонительный арсенал закончатся, и пора прекратить разжигать конфликт, в котором невозможно победить — пусть он и представляется справедливым.

Русским не привыкать к большим потерям: во время Второй мировой войны их погибло более 20 миллионов. Если Вашингтон не вмешается и не заставит Зеленского начать переговоры о выходе из этого страшного, разрушительного тупика, Путин будет биться до последнего украинца.