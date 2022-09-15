Песков опроверг Reuters информацию о проекте соглашения между РФ и Украиной в начале СВО

Агентство сообщает, что в рамках договоренности Киев обязывался удовлетворить основное требование российской стороны и не вступать в НАТО

ЛОНДОН, 14 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал совершенно неверными утверждения о том, что замглавы администрации президента России Дмитрий Козак в начале спецоперации на Украине обеспечил согласие Киева не вступать в НАТО, но договоренность была отвергнута.

Агентство Reuters во вторник со ссылкой на свои источники выступило с утверждением, что Козак "заключил предварительное соглашение" с украинскими властями в начале спецоперации. В рамках договоренности, по данным источников агентства, Киев обязывался удовлетворить основное требование российской стороны и не вступать в Североатлантический альянс. Однако президент России Владимир Путин, как говорится в публикации, якобы отверг предлагаемое соглашение.

"Это абсолютно не имеет ничего общего с реальностью. Ничего подобного не было. Это совершенно неверная информация", - сказал Песков, слова которого приведены в публикации Reuters.

24 февраля президент РФ объявил о проведении спецоперации на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, западные страны приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.