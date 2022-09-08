Путин: если у Борреля есть хоть капля совести, он должен понять, где процветает нацизм

Президент России не стал давать оценку словам главы европейской дипломатии про "фашистское государство"

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает "странной дипломатической установкой" высказывания главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о необходимости победить РФ на поле боя.

"Мы видели призывы главы европейской дипломатии победить Россию на поле боя. Странная дипломатическая установка", - заметил глава российского государства, отвечая на вопросы на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). "Если бы он был министром обороны какой-то страны, можно было бы понять эту риторику, а для главного дипломата Евросоюза из его уст это звучит очень странно", - считает Путин.

Президент России добавил, что если у Борреля есть хоть капля совести, то он должен понять, что настоящий нацизм процветает на Украине. "Если бы тот господин (Боррель - прим. ТАСС), дай Бог ему здоровья, понимал бы, кто такой Бандера, Шухевич и так далее - неонацисты, которые и русских расстреливали, и евреев, и поляков, а немецкие оккупанты вот эту грязную работу перекладывали в основном на них, они уничтожали людей, - вот если бы он исходил из этих соображений, то понял [бы], где настоящий нацизм процветает, и где он поддерживается на государственном уровне", - сказал Путин.

"Надо дать ему возможность посмотреть в глаза и тогда послушать. Если у него есть хоть капля совести, он должен сделать правильные выводы", - сказал президент, комментируя недавние высказывания Борреля про "фашистскую Россию".

"Он (Боррель - прим. ТАСС) просто мелет языком, он большой специалист по этой части", - заметил Путин, когда ему задали вопрос о тех словах Борреля. Президент РФ напомнил еще одно высказывание дипломата: "Мы видели призывы главы европейской дипломатии победить Россию на поле боя. Странная дипломатическая установка". "Если бы он был министром обороны какой-то страны, можно было бы понять эту риторику, а для главного дипломата Евросоюза из его уст это звучит очень странно", - считает Путин.

Глава государства не стал давать оценку словам Борреля про "фашистское государство". "Бог с ним, Бог ему судья, пускай он излагает, что хочет", - объяснил российский лидер.

Фашистские режимы

При этом президент РФ обратил внимание на то, какие режимы являются по-настоящему фашистскими. "Если бы он (Боррель - прим. ТАСС), он же испанец, если бы он жил в 1930-е годы в Испании и услышал бы в сводке погоды известную, сакраментальную фразу "над всей Испанией безоблачное небо" - как известно, это был сигнал к началу государственного переворота со стороны генерала Франко - он бы взял в руки оружие, и на чьей бы он был стороне? На стороне демократически избранного левого правительства Испании того времени или на стороне путчистов?" - задался вопросом глава российского государства.

"На мой взгляд, он был бы на стороне путчистов, потому что он сегодня поддерживает как раз таких же путчистов на территории Украины", - ответил президент на свой вопрос. "Первичный источник сегодняшней власти [Украины] - государственный переворот 2014 года. Он их поддерживает. И тогда бы (в 1930-е годы в Испании - прим. ТАСС) он был бы на стороне фашистов наверняка. Вот кто на стороне фашистов", - убежден Путин.

Он отметил, что Боррель "сегодня, как и вся Европа, активно поддерживает украинскую власть". "Я неоднократно дискутировал на эти темы с европейскими партнерами, и мы всегда указываем на неонацистский след в сегодняшней власти Киева, а мне все время отвечают: "Ну ладно, такие неонацисты всякие и у вас есть, и у нас есть". Да, есть, но ни у нас, ни в других цивилизованных странах не возводят этих нацистов и крайних националистов нацистского толка в ранг национальных героев", - подчеркнул глава государства. По его мнению, именно в этом состоит разница с Украиной.

Высказывания Борреля

В понедельник во время выступления на межпарламентской конференции Европарламента в Праге Боррель, отвечая на вопросы евродепутатов, которые требовали от него "конкретных действий против России", перешел на родной испанский язык и, согласно официальному переводу на английский, произнес фразу об отсутствии "конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим". Офис Борреля опроверг эти сообщения, заявив, что он говорил по-испански, а в английском переводе была допущена неточность. РФ запросила стенограмму выступления на испанском языке, но, как отмечал 6 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров, пока ее не получила.