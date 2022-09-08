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Военное обозрение

Десятилетия технологических санкций не помешали Ирану ввести в строй ударный корвет катамаранного типа «Шахид Сулеймани»

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Источник изображения: topwar.ru

Иранский военно-морской флот пополнился головным ракетным катамараном "Шахид Сулеймани", корабль ввели в состав ВМС Корпуса стражей исламской революции 5 сентября 2022 года. Многолетние технологические санкции не помешали созданию такого корвета и вводу его в строй.

Иран строит серию ракетных катамаранов типа Shahid Soleimani, получившую название в честь генерала Касема Сулеймани, убитого американцами в 2020 году. Корабль построен на верфи Qeshm Madkandaloo Shipbuilding Cooperative Co., расположенной на острове Кешм в Ормузском проливе. По имеющейся информации, строительство еще двух, как минимум, катамаранов этой серии ведется на других верфях Ирана.

Характеристики нового ударного корвета катамаранного типа иранцы не раскрывают, но судя по фотографиям, опубликованным в последние дни, "Шахид Сулеймани" несет шесть крылатых ракет, размещенных в наклонных пусковых установках по бокам судна. Это и является основным вооружением корабля. Также в состав вооружения входят зенитные ракеты среднего и малого радиуса действия, размещаемые в вертикальных ПУ.

Это первый военный корабль Исламской Республики Иран отечественной разработки, оснащенный системами ПВО малой и средней дальности вертикального пуска

- заявил начальник Генерального штаба ВС Ирана генерал Багери.

Имеется у корабля и артиллерийское вооружение, представленное одной 30-мм и четырьмя 20-мм пушками. 30-мм орудие размещено в носовой части корабля, 20-мм пушки по бортам по две штуки с каждой стороны. Имеется площадка для вертолета.

Предварительно водоизмещение корабля 800 тонн, длина 55 метров, 2 дизельных судовых двигателя обеспечивают скорость 28 узлов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Проекты
2020-й год
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