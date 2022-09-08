Гонконгское издание: Россия и Китай ведут согласованное успешное противостояние всему Западу в информационном пространстве

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Обозреватель гонконгского издания South China Morning Post (SCMP) Финбарр Бермингем, анализируя противостояние Евросоюза с Россией и Китаем на информационном поле, приходит к выводу, что ЕС проигрывает коалиции Пекина и Москвы в этом направлении. Россия и Китай реализуют согласованную политику освещения в мировом медийном пространстве таких тем, как ситуация с Тайванем, конфликт на Украине и другие кризисные моменты. Даже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель был вынужден признать, что попытки России обвинить в продовольственном кризисе и инфляции западные санкции увенчались успехом, считает журналист.

Бермингем обратил внимание, что когда европейские дипломаты в Пекине переводят статьи, написанные Боррелем на китайский язык и публикуют их в интернете, цензура в течение нескольких минут удаляет эти материалы. Но одно недавнее сообщение стало исключением. В июне представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал в своем блоге, что Запад проигрывает «битву повествований» вокруг продовольственного кризиса, а попытки России назвать причинами растущей инфляции западные санкции оказались успешными.

Вы знаете, каждый раз, когда я пытался перевести Борреля на китайский, я подвергался цензуре в течение 20 минут. На этот раз китайцы переводят Борреля и публикуют его сами

— удивленно сообщил высокопоставленный дипломат ЕС в Пекине.

Выводы Борреля о причинах кризиса в европейских странах не новые. С момента вступления в должность главы дипломатии ЕС в 2019 году он предупреждал о неспособности Европы продвигать свои интересы в общемировом информационном поле так же эффективно, как «автократические государства Китай и Россия». Брюссель поигрывает в пропаганде Москве и Пекину на всех фронтах — от продовольственной инфляции и вакцин против Covid-19 до инфраструктуры, прав человека и даже базовых моделей управления.

Случай с китайской цензурой, вернее ее отсутствием, в отношении публикации о продовольственном кризисе подтверждает еще одну неприятную для Брюсселя и всех западных стран догадку. За шесть месяцев спецоперации России на Украине, а также за лето кризисов в Тайваньском проливе усилились подозрения, что российские и китайские информационные источники объединяются, чтобы поддержать антизападные сообщения по всему миру.

За последние два года между российскими и китайскими СМИ наметилась согласованность в распространении дезинформации о Covid-19, Афганистане и отрицании нарушений прав человека, например, в Синьцзяне

— сообщил источник в ЕС, добавив, что Москва и Пекин весьма успешно обвиняют во всех этих проблемах США, НАТО и «в более широком смысле весь Запад».

Китайские СМИ и политики выступают против антироссийских санкций и отказываются осуждать Россию за вторжение на Украину. По словам европейского дипломата, Китай активно распространял и усиливал прокремлевские дезинформационные нарративы «обо всем, от предполагаемых американских биолабораторий в Украине до присутствия неонацистов в этой стране».

Во время кризиса в Тайваньском проливе, вызванного августовским визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров, и беспрецедентного военного ответа Китая, ЕС в основном хранил молчание по этому вопросу. В то время как китайские дипломаты и российские СМИ наводнили информационное пространство множеством материалов, в которых поддерживали действия Пекина и осуждали провокацию США.

В течение 48 часов, последовавших за поездкой (Пелоси на Тайвань), российские государственные СМИ упоминали Тайвань чаще, чем даже Украину

— констатировал брюссельский аналитик информационных моделей Китая и России Этьен Сула.

Западные официальные лица были шокированы, когда председатель Африканского союза и президент Сенегала Маки Салл призвал Брюссель ослабить санкции в отношении России, чтобы предотвратить мировой продовольственный кризис. Ведь, как считает автор статьи, ЕС не запрещал экспорт российской сельскохозяйственной продукции. Европейские дипломаты обратили внимание, что Салл, только что вернувшийся со встречи в Сочи с президентом России Владимиром Путиным, повторяет тезисы Кремля, поддержанные в медийном пространстве китайскими политиками.

Влияние Китая и России на страны Глобального Юга, Азии и Латинской Америки в последнее время только усиливается, считает Бермингем. При этом Москва и Пекин стали стратегическими партнерами и весьма успешно ведут пропагандистскую борьбу в информационном пространстве с ЕС и другими западными странами. Экономическое влияние Китая в различных регионах мира только усиливается, а зависимость от поставок продовольствия и энергосырья из России играет на руку Москве в продвижении своих нарративов в третьих странах.

В то время как страны Запада могут предложить остальному миру только идеи глобального превосходства и единых правил, которые все меньше работают в постколониальную эпоху.

В двух словах, мы считаем себя последним арбитром, последним судьей добра и зла – немного как папа римский

— констатирует соучредитель брюссельской консалтинговой группы Shearwater Ханс Криббе, который до 2015 года был советником правительства Путина.

Криббе считает, что правда заключается в том, что большие части незападного мира с большей готовностью отождествляются с автократическим Китаем, чем с «демократичными» западными странами, которые используют ими же созданные правила исключительно в своих интересах.

Автор материала призывает страны Евросоюза переосмыслить свою политику в отношении государств, которые не входят в Западную коалицию. Ведь, как считает бывший министр иностранных дел Аргентины Сусана Малькорра, «Европа отказалась от Латинской Америки десять лет назад, предоставив ее самой себе». И теперь, чтобы завоевать доверие в Азии, Африке и Латинской Америке, Западу приходится бороться с постоянно растущим влиянием Китая и России. Выиграть эту борьбу, даже в информационном поле, становится все сложнее, заключает обозреватель SCMP.