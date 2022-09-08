Войти
Военное обозрение

Гонконгское издание: Россия и Китай ведут согласованное успешное противостояние всему Западу в информационном пространстве

138
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Обозреватель гонконгского издания South China Morning Post (SCMP) Финбарр Бермингем, анализируя противостояние Евросоюза с Россией и Китаем на информационном поле, приходит к выводу, что ЕС проигрывает коалиции Пекина и Москвы в этом направлении. Россия и Китай реализуют согласованную политику освещения в мировом медийном пространстве таких тем, как ситуация с Тайванем, конфликт на Украине и другие кризисные моменты. Даже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель был вынужден признать, что попытки России обвинить в продовольственном кризисе и инфляции западные санкции увенчались успехом, считает журналист.

Бермингем обратил внимание, что когда европейские дипломаты в Пекине переводят статьи, написанные Боррелем на китайский язык и публикуют их в интернете, цензура в течение нескольких минут удаляет эти материалы. Но одно недавнее сообщение стало исключением. В июне представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал в своем блоге, что Запад проигрывает «битву повествований» вокруг продовольственного кризиса, а попытки России назвать причинами растущей инфляции западные санкции оказались успешными.

Вы знаете, каждый раз, когда я пытался перевести Борреля на китайский, я подвергался цензуре в течение 20 минут. На этот раз китайцы переводят Борреля и публикуют его сами

— удивленно сообщил высокопоставленный дипломат ЕС в Пекине.

Выводы Борреля о причинах кризиса в европейских странах не новые. С момента вступления в должность главы дипломатии ЕС в 2019 году он предупреждал о неспособности Европы продвигать свои интересы в общемировом информационном поле так же эффективно, как «автократические государства Китай и Россия». Брюссель поигрывает в пропаганде Москве и Пекину на всех фронтах — от продовольственной инфляции и вакцин против Covid-19 до инфраструктуры, прав человека и даже базовых моделей управления.

Случай с китайской цензурой, вернее ее отсутствием, в отношении публикации о продовольственном кризисе подтверждает еще одну неприятную для Брюсселя и всех западных стран догадку. За шесть месяцев спецоперации России на Украине, а также за лето кризисов в Тайваньском проливе усилились подозрения, что российские и китайские информационные источники объединяются, чтобы поддержать антизападные сообщения по всему миру.

За последние два года между российскими и китайскими СМИ наметилась согласованность в распространении дезинформации о Covid-19, Афганистане и отрицании нарушений прав человека, например, в Синьцзяне

— сообщил источник в ЕС, добавив, что Москва и Пекин весьма успешно обвиняют во всех этих проблемах США, НАТО и «в более широком смысле весь Запад».

Китайские СМИ и политики выступают против антироссийских санкций и отказываются осуждать Россию за вторжение на Украину. По словам европейского дипломата, Китай активно распространял и усиливал прокремлевские дезинформационные нарративы «обо всем, от предполагаемых американских биолабораторий в Украине до присутствия неонацистов в этой стране».

Во время кризиса в Тайваньском проливе, вызванного августовским визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров, и беспрецедентного военного ответа Китая, ЕС в основном хранил молчание по этому вопросу. В то время как китайские дипломаты и российские СМИ наводнили информационное пространство множеством материалов, в которых поддерживали действия Пекина и осуждали провокацию США.

В течение 48 часов, последовавших за поездкой (Пелоси на Тайвань), российские государственные СМИ упоминали Тайвань чаще, чем даже Украину

— констатировал брюссельский аналитик информационных моделей Китая и России Этьен Сула.

Западные официальные лица были шокированы, когда председатель Африканского союза и президент Сенегала Маки Салл призвал Брюссель ослабить санкции в отношении России, чтобы предотвратить мировой продовольственный кризис. Ведь, как считает автор статьи, ЕС не запрещал экспорт российской сельскохозяйственной продукции. Европейские дипломаты обратили внимание, что Салл, только что вернувшийся со встречи в Сочи с президентом России Владимиром Путиным, повторяет тезисы Кремля, поддержанные в медийном пространстве китайскими политиками.

Влияние Китая и России на страны Глобального Юга, Азии и Латинской Америки в последнее время только усиливается, считает Бермингем. При этом Москва и Пекин стали стратегическими партнерами и весьма успешно ведут пропагандистскую борьбу в информационном пространстве с ЕС и другими западными странами. Экономическое влияние Китая в различных регионах мира только усиливается, а зависимость от поставок продовольствия и энергосырья из России играет на руку Москве в продвижении своих нарративов в третьих странах.

В то время как страны Запада могут предложить остальному миру только идеи глобального превосходства и единых правил, которые все меньше работают в постколониальную эпоху.

В двух словах, мы считаем себя последним арбитром, последним судьей добра и зла – немного как папа римский

— констатирует соучредитель брюссельской консалтинговой группы Shearwater Ханс Криббе, который до 2015 года был советником правительства Путина.

Криббе считает, что правда заключается в том, что большие части незападного мира с большей готовностью отождествляются с автократическим Китаем, чем с «демократичными» западными странами, которые используют ими же созданные правила исключительно в своих интересах.

Автор материала призывает страны Евросоюза переосмыслить свою политику в отношении государств, которые не входят в Западную коалицию. Ведь, как считает бывший министр иностранных дел Аргентины Сусана Малькорра, «Европа отказалась от Латинской Америки десять лет назад, предоставив ее самой себе». И теперь, чтобы завоевать доверие в Азии, Африке и Латинской Америке, Западу приходится бороться с постоянно растущим влиянием Китая и России. Выиграть эту борьбу, даже в информационном поле, становится все сложнее, заключает обозреватель SCMP.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Аргентина
Афганистан
Китай
Россия
Сенегал
США
Тайвань
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Евросоюз
ИТ
Похожие новости
31.08.2022
США придется заплатить высокую цену за победу Украины
29.03.2022
Семь смертных грехов США на Украине, за которые расплачивается мир
13.09.2021
Liga.net (Украина): адмирал Ставридис написал книгу о войне. Через десять лет западный мир может погибнуть
29.04.2021
The Washington Post (США): успех кампании по блокированию кандидатуры Мэтью Рожански — это зловещий знак для политики Байдена в отношении России
15.04.2021
О чем Джо Байден будет просить Владимира Путина
29.09.2020
Lidovky (Чехия): холодная война 2.0. Как защититься в мире, где главное оружие — единицы и нули?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.09 03:51
  • 31142
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.09 03:23
  • 3
«Как Россия использует низкотехнологичные компоненты в своем высокотехнологичном оружии»
  • 08.09 03:10
  • 1
На зеленоградском «Микроне» вдвое увеличат производство чипов
  • 08.09 01:32
  • 1
Учения «Восток-2022» завершились
  • 08.09 01:27
  • 1
Александр Вучич: Сербия закупит БЛА "Байрактар" на несколько сотен миллионов евро
  • 08.09 00:56
  • 4
Российские военные обнаружили «противника» с помощью «Зоопарка»
  • 08.09 00:56
  • 3
На СКШУ "Восток-2022" широко применялись новейшие средства артиллерийской разведки
  • 08.09 00:55
  • 1
Путин и Шойгу посмеялись во время доклада Евкурова главе Генштаба на учениях "Восток-2022"
  • 07.09 19:32
  • 1
Подтвердилось наличие на бронетехнике ВСУ специальных американских «маячков», позволяющих отслеживать её в режиме онлайн
  • 07.09 17:52
  • 3
Русский боевой ответ HIMARS под названием ОУ-122 был показан 3 года назад
  • 07.09 11:54
  • 3
Макрон заявил о необходимости демилитаризации района Запорожской АЭС
  • 07.09 10:39
  • 5
Су-34: быстрый и беспощадный
  • 07.09 08:30
  • 1
Мишустин распорядился создать два ремонтных завода Минобороны
  • 07.09 08:14
  • 38
Разгром и счет: украинские войска потеряли за сутки более тысячи военных
  • 06.09 21:57
  • 2
Армия США решила сделать упор на развитие легкой пехоты на основе украинских событий