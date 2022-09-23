Президент США Джо Байден выступает на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, 21 сентября 2022 года.

Речь Джо Байдена на сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Спасибо!

Г-н Председатель, г-н Генеральный секретарь, мои коллеги-руководители государств, в последний год мир переживает огромные потрясения — растущий продовольственный кризис, небывалая жара, наводнения и засуха, COVID-19, инфляция и жестокий никому не нужный вооруженный конфликт — конфликт, развязать который решил, скажем прямо, один человек.

Будем говорить откровенно — постоянный член Совета Безопасности ООН ввел войска в соседнюю страну в попытке стереть это суверенное государство с карты.

Россия бесцеремонно нарушила основные принципы Устава ООН. Нет ничего более важного, чем однозначный запрет на силовой захват страной территории соседнего государства.

Как раз сегодня президент Путин опять выступил с откровенными угрозами применения ядерного оружия в адрес Европы, демонстрируя безрассудное пренебрежение обязанностями, предусмотренными режимом нераспространения.

Теперь Россия объявила для участия в боях частичную мобилизацию. Кроме того, Кремль собирается провести фиктивные референдумы, пытаясь аннексировать части территории Украины, что является очень серьезным нарушением Устава ООН.

Мир должен понимать, что представляют собой эти возмутительные действия. Путин заявляет, что ему пришлось действовать, потому что России угрожали. Но России никто не угрожал, и никто кроме России не стремился к этому конфликту.

На самом деле мы предупреждали, что этот конфликт произойдет, и вместе со многими из вас мы пытались не допустить его.

Истинную цель можно безошибочно понять из слов самого Путина. Незадолго до вторжения он утверждал, я цитирую, что "Украину создала Россия", и что "она никогда не имела подлинной государственности".

И теперь мы видим обстрелы школ, железнодорожных вокзалов, больниц в украинских центрах многовековой истории и культуры, где мы наблюдаем еще более ужасающие свидетельства зверств, злодеяний и военных преступлений России. Массовые захоронения, обнаруженные в Изюме. На телах, по словам тех, кто извлекал их из-под земли, имеются следы пыток.

Цель этой войны — лишить Украину права на существование как государства. Все просто и ясно. И права Украины на существование как народа. Кем бы вы ни были, где бы вы ни жили, во что бы вы ни верили — от этого у вас должна стынуть кровь.

Поэтому представители 141 страны Генеральной Ассамблеи собрались вместе, чтобы безоговорочно осудить военную операцию России на Украине. США направили на Украину значительную военную и гуманитарную помощь и оказывают ей прямую экономическую поддержку — более 25 миллиардов долларов на сегодняшний день.

Кроме того, активизировались наши союзники и партнеры во всем мире. И сегодня более 40 стран, представители которых находятся здесь, направляют миллиарды своих денег и техники, чтобы помочь Украине защитить себя.

При этом США тесно сотрудничают с нашими союзниками и партнерами, чтобы заставить Россию заплатить за свои действия, предотвратить нападение на территорию НАТО, привлечь Россию к ответственности.

Потому что, если страны могут безнаказанно преследовать свои имперские амбиции, тогда мы ставим под угрозу всё, за что выступает эта организация. Всё.

Каждая победа, одержанная на поле боя, одержана благодаря мужественным украинским солдатам. Но в прошлом году мир тоже подвергся испытанию, и мы не колебались.

Мы выбрали свободу. Мы выбрали суверенитет. Мы выбрали принципы, которых придерживается каждая сторона, подписавшая Устав ООН. Мы поддержали Украину

Как и вы, США хотят, чтобы этот конфликт закончился на условиях справедливости, на условиях, которые мы все приняли и подписали: нельзя захватывать территорию страны силой. Единственная страна, препятствующая этому, — Россия.

Поэтому мы — каждый из нас, кто является членом этой организации, кто решительно настроен отстаивать принципы и убеждения, которые мы обязуемся защищать как члены ООН, — должны быть убежденными, уверенными и непоколебимыми в нашей решимости.

Украина имеет те же права, что и другие суверенные государства. Мы будем проявлять солидарность с Украиной. Мы будем солидарны против российской агрессии. И точка.

Теперь ни для кого не секрет, что в борьбе между демократией и автократией США — и я как президент — отстаиваем концепцию нашего мира, основанную на демократических ценностях.

США полны решимости защищать и укреплять демократию у себя в стране и во всем мире. Потому что, на мой взгляд, демократия остается величайшим инструментом человечества для решения современных проблем.

Мы взаимодействуем со странами "Семерки" и государствами-единомышленниками, чтобы доказать, что демократии могут оправдывать ожидания людей и действовать на пользу не только своих граждан, но и всего остального мира.

Но сегодня, когда проходит эта встреча, Устав ООН — сама основа стабильного и справедливого порядка, основанного на правилах — подвергается нападкам со стороны тех, кто хочет его разрушить или переиначить в своих собственных политических интересах.

А Устав ООН был подписан не только демократическими странами мира, он был согласован с гражданами десятков стран, имеющих совершенно разную историю и идеологию, единых в своей приверженности делу мира.

Как сказал президент Трумэн в 1945 году, Устав ООН, я цитирую, является "доказательством того, что страны, как и люди, могут заявлять о своих различиях, могут воспринимать их такими, какие они есть, а затем могут найти общие взгляды, общую позицию, которой можно придерживаться".

Эта общая позиция была настолько простой, настолько основополагающей, что сегодня 193 из вас — 193 государства-члена — охотно приняли ее принципы. И отстаивание этих принципов Устава ООН — это задача каждого ответственного государства-члена организации.

Я не приемлю использование насилия и войны для завоевания стран или расширения границ путем кровопролития.

Противостоять глобальной политике страха и принуждения, защищать суверенные права малых государств наравне с правами более крупных, придерживаться основных принципов, таких как свобода судоходства, уважение международного права и контроль над вооружениями — независимо от того, в каких еще областях мы можем расходиться во мнениях, это общая позиция, которой мы должны придерживаться.

Если вы привержены созданию прочного фундамента на благо каждой страны мира, тогда США готовы с вами сотрудничать.

Я также считаю, что пора расширить эту организацию, чтобы она могла более эффективно реагировать на потребности современного мира.

Члены Совета Безопасности ООН, включая США, должны последовательно поддерживать и защищать Устав ООН и воздерживаться от использования права вето, за исключением редких, чрезвычайных ситуаций, чтобы этот орган, как и раньше, был авторитетным и эффективным.

Именно поэтому США также поддерживают увеличение числа как постоянных, так и непостоянных представителей в Совете. Это означает постоянное членство для тех стран, которые мы давно поддерживаем, и постоянное членство для стран Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна.

США очень серьезно относятся к этой жизненно важной работе. В каждом регионе мы искали новые, конструктивные способы взаимодействия с партнерами для продвижения общих интересов. От развития четырехстороннего диалога по безопасности (Quad) в Индо-Тихоокеанском регионе и подписания Лос-Анджелесской декларации о миграции и защите на саммите двух Америк до участия в исторической встрече девяти арабских лидеров с целью создания условий для укрепления мира и повышения интеграции на Ближнем Востоке и проведения в декабре этого года Саммита лидеров США и Африки.

Как я уже говорил в прошлом году, США открывают эру неустанной дипломатической работы для решения проблем, наиболее важных для жизни людей — жизни всех людей. Это борьба с климатическим кризисом, о чем говорил предыдущий докладчик, укрепление глобальной безопасности здравоохранения, обеспечение мира продовольствием — всего мира.

Для нас это стало приоритетной задачей. И год спустя мы выполняем это обещание.

С того дня, как я занял президентский пост, мы начали выполнение амбициозной программы действий в области климата. Мы присоединились к Парижскому соглашению, проводили масштабные климатические саммиты, оказали содействие в достижении важнейших соглашений на конференции КС26. И мы помогли направить две трети мирового ВВП на то, чтобы ограничить потепление до 1,5˚С.

И теперь здесь, в США, я подписал исторический закон, который предполагает самое большое и важное обязательство по борьбе с изменением климата, которое мы когда-либо принимали за всю историю нашей страны: выделить 369 миллиардов долларов на борьбу с изменением климата. Речь идет о десятках миллиардов долларов в виде новых инвестиций в морскую ветроэнергетику и солнечную энергетику, существенное увеличение количества экологически чистых транспортных средств, повышение энергоэффективности, поддержке экологически чистого производства.

По оценкам нашего Министерства энергетики, этот новый закон позволит к 2030 году сократить в США количество выбросов на одну гигатонну в год и одновременно открыть новую эру роста экономики, основанной на чистой энергии.

Наши инвестиции также помогут снизить затраты на разработку экологически чистых энергетических технологий не только в США, но и во всем мире. Это глобальный прорыв, который позволит изменить ситуацию во всем мире — и достаточно скоро. У нас не так много времени.

Нам всем известно, что мы уже живем в условиях климатического кризиса. Похоже, в этом никто не сомневается после прошедшего года. Пока проходит эта встреча, большая часть Пакистана все еще находится под водой, ему нужна помощь. При этом на Африканском Роге свирепствует беспрецедентная засуха.

Семьям приходится делать тяжелейший выбор, решая, какого ребенка кормить, и сомневаясь, выживут ли они.

Это — цена, которую людям приходится платить за изменение климата. И она не уменьшается, а растет.

Поэтому, как я объявил в прошлом году, для выполнения нашего глобального обязательства моя администрация вместе с нашим Конгрессом решают вопрос о выделении более 11 миллиардов долларов в год на международное финансирование климатической программы. Это поможет странам с низким уровнем дохода выполнить свои задачи в сфере климата и обеспечить соответствующий требованиям энергетический переход.

Основной частью этой работы будет наша программа PREPARE, которая поможет половине миллиарда человек, и особенно уязвимым странам, адаптироваться к последствиям изменения климата и повысить способность противостоять неблагоприятным условиям.

Потребность в этом очень велика. Хотелось бы, чтобы это стало тем моментом, когда мы найдем в себе желание и твердое намерение повернуть вспять волну климатического опустошения и ради сохранения нашей планеты создать устойчивую, природосберегающую экономику, основанную на экологически чистой энергетике.

Что касается глобального здравоохранения, то мы отправили в 116 стран мира более 620 миллионов доз вакцины против COVID-19, и у нас есть еще дополнительное количество для удовлетворения потребностей разных стран — и все это бесплатно, безвозмездно.

Мы тесно сотрудничаем со странами "Большой двадцатки" и другими государствами. Кроме того, США были в числе инициаторов внесения изменений при создании во Всемирном банке принципиально нового фонда для предотвращения пандемий, обеспечения готовности и принятия мер.

При этом мы продолжаем продвигаться вперед в решении по-прежнему актуальных глобальных проблем в области здравоохранения.

Позже сегодня я проведу Седьмую конференцию по вопросам пополнения средств Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. При двухпартийной поддержке в нашем Конгрессе я пообещал выделить на эти цели до 6 миллиардов долларов.

Поэтому я с нетерпением жду возможности поприветствовать участников исторической конференции, наперебой дающих обещания о внесении благотворительных взносов, результатом которой станет одна из крупнейших в истории глобальных кампаний по сбору средств на здравоохранение.

Кроме того, мы вплотную занимаемся решением продовольственного кризиса. В условиях, когда 193 миллиона человек во всем мире испытывают острую нехватку продовольствия — за год их число подскочило на 40 миллионов — сегодня я объявляю о выделении только в этом году еще 2,9 миллиарда долларов США на гуманитарную помощь для спасения жизней и на обеспечение продовольственной безопасности.

А тем временем Россия распространяет дезинформацию, пытаясь внушить, что причиной кризиса — продовольственного кризиса — являются санкции, введенные многими странами мира за ее агрессивные действия против Украины.

Поэтому я хотел бы кое-что прояснить, внести полную ясность: наши санкции полностью и однозначно позволяют России экспортировать продовольствие и удобрения. Без каких-либо ограничений. Ситуацию с нехваткой продовольствия усугубляет специальная военная операция, которую проводит Россия, и только Россия может положить ей конец.

Я благодарен за работу, которая проводится здесь, в ООН, включая ваше руководство, г-н Генеральный секретарь, по созданию механизма экспорта зерна из черноморских портов Украины, которые Россия блокировала в течение нескольких месяцев, и мы должны сделать так, чтобы срок его действия был продлен.

Мы твердо уверены в необходимости обеспечить продовольствием весь мир. Поэтому США являются крупнейшим в мире спонсором Всемирной продовольственной программы, выделяя средства, составляющие более 40% ее бюджета.

Мы оказываем основную поддержку деятельности ЮНИСЕФ по обеспечению продуктами питания детей по всему миру.

А для решения более масштабной проблемы нехватки продовольствия США предложили программу "Призыв к действию" (Call to Action): дорожную карту по выходу из глобального продовольственного кризиса, которую уже поддержали более 100 государств-членов.

В июне страны "Семерки" объявили о выделении более 4,5 миллиардов долларов на повышение продовольственной безопасности во всем мире.

В рамках инициативы Агентства по международному развитию "Накормим будущее" США расширяют инновационные способы доставки семян, устойчивых к засухе и жаре, фермерам, которые в них нуждаются, одновременно раздавая удобрения и повышая их эффективность, чтобы фермеры могли использовать их в меньшем количестве и при этом получать более высокие урожаи.

И мы призываем все страны воздержаться от введения запрета на экспорт продовольствия или накопления зерна, принимая во внимание страдания такого количества людей. Потому что в любой стране мира, независимо от того, что еще нас разделяет, если родители не могут накормить своих детей, все остальное не имеет значения.

Заглядывая в будущее, мы с нашими партнерами стремимся обновить и разработать дорожные карты для решения новых проблем, стоящих перед нами в XXIвеке.

Совместно с Европейским союзом мы создали Совет по торговле и технологиям с таким расчетом, чтобы разработка и определение ключевых технологий, осуществлялись таким образом, чтобы это приносило пользу всем.

С нашими партнерами и через ООН мы поддерживаем и закрепляем нормы ответственности — ответственного поведения государства в киберпространстве и осуществляем работу по привлечению к ответственности тех, кто использует кибератаки для создания угрозы международному миру и безопасности.

Вместе с партнерами в Северной и Южной Америке, Африке, Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе мы работаем над созданием новой экономической экосистемы, в которой у каждой страны будут равные шансы, а экономический рост будет устойчивым и совместным.

Поэтому США выступают за введение глобальной минимальной ставки корпоративного налога. И мы будем стремиться к тому, чтобы он был введен таким образом, чтобы крупные корпорации платили свою справедливую долю везде — везде.

Эта идея лежала в основе и Индо-Тихоокеанского экономического соглашения, к реализации которого США вместе с 13 другими индо-тихоокеанскими странами приступили в этом году. Мы взаимодействуем с нашими партнерами в АСЕАН и на Тихоокеанских островах, поддерживая перспективы важнейшего Индо-Тихоокеанского региона, который является свободным и открытым, взаимосвязанным и процветающим, безопасным и устойчивым.

Вместе с партнерами со всего мира мы осуществляем работу по обеспечению надежных цепочек поставок, которые защищают всех от принуждения или доминирования и гарантируют, что ни одна страна не сможет использовать энергоносители в качестве оружия.

И в условиях, когда проводимая Россией специальная военная операциядестабилизирует мировую экономику, мы также призываем основных глобальных кредиторов, в том числе страны, не входящие в Парижский клуб, открыто обсудить вопрос о списании долгов странам с низким уровнем дохода, чтобы предотвратить возникновение более масштабных экономических и политических кризисов во всем мире.

Вместо инфраструктурных проектов, которые порождают огромные долги без предоставления обещанных преимуществ, предлагаю удовлетворить огромные потребности в инфраструктуре, существующие в мировом масштабе, с помощью прозрачных инвестиций, то есть проектов высокого уровня, защищающих права работников и окружающую среду, ориентированных на потребности общества, которому они служат, а не на вкладчика.

Поэтому США вместе с другими партнерами по "Семерке" запустили Партнерство в области глобальной инфраструктуры и инвестиций. В рамках этого партнерства мы хотим к 2027 году привлечь инвестиции на общую сумму 600 миллиардов долларов.

В стадии реализации находятся уже десятки проектов: промышленное производство вакцин в Сенегале, создание в рамках энергетического перехода солнечных электростанций в Анголе, строительство первой в своем роде небольшой модульной АЭС в Румынии.

Это инвестиции, которые обеспечат прибыль не только этим странам, но и всем. Для решения глобальных проблем, таких как изменение климата, США готовы сотрудничать со всеми странами, включая наших конкурентов. Климатическая дипломатия — это не помощь, не одолжение Соединенным Штатам или какой-то другой стране, и отказ от нее наносит вред всему миру.

Хотел бы прямо сказать о соперничестве между Соединенными Штатами и Китаем. Поскольку мы справляемся с меняющимися геополитическими тенденциями, Америка будет вести себя как разумный лидер. Мы не стремимся к конфликту. Мы не стремимся к холодной войне. Мы не просим ни одну страну выбирать между США и каким-то другим партнером.

Но США будут решительно распространять нашу концепцию свободного, открытого, безопасного и процветающего мира и то, что мы можем предложить населению стран. Это инвестиции, направленные не на усиление их зависимости, а на то, чтобы облегчить их тяготы и помочь странам стать самодостаточными, партнерские отношения, которые не влекут за собой политических обязательств. Потому, что мы знаем, что наш собственный успех — каждый наш успех становится больше, когда успеха добиваются и другие страны.

Когда у людей есть возможность жить достойно и развивать свои таланты, выигрывают все. Решающее значение для этого имеет следование высшим целям этой организации: укреплению мира и безопасности для всех и везде.

Соединенные Штаты не дрогнут и не сдадут позиций в своей непреклонной решимости противостоять продолжающимся террористическим угрозам нашему миру и пресекать их. И стремясь к мирному разрешению конфликтов, мы будем начинать с дипломатии.

Мы стремимся поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе.

Мы сохраняем приверженность нашей политике "одного Китая", благодаря которой удавалось предотвращать конфликты на протяжении четырех десятилетий. И мы по-прежнему выступаем против односторонних изменений статуса-кво любой из сторон.

Мы поддерживаем мирный процесс под руководством Африканского союза, направленный на прекращение боевых действий в Эфиопии и восстановление безопасности для всего ее народа.

В Венесуэле, где в результате многолетнего политического угнетения более 6 миллионов были вынуждены уехать из страны, мы настоятельно призываем к диалогу под руководством Каракаса и возвращению к свободным и честным выборам.

Мы продолжаем оказывать поддержку нашей соседней стране Гаити, поскольку она находится в условиях террора со стороны бандитских группировок, провоцируемых некоторыми политическими силами, и серьезного гуманитарного кризиса.

И мы призываем весь мир делать то же самое. Нам еще предстоит многое сделать.

Мы будем и дальше поддерживать перемирие в Йемене, достигнутое при посредничестве ООН, благодаря которому для людей, страдавших от многолетней войны, наступили драгоценные мирные месяцы.

Как и раньше, мы будем выступать за прочный мир путем переговоров между еврейским и демократическим государством Израиль и палестинским народом. США серьезно относятся к безопасности Израиля и верны своим обязательствам. И точка. И согласованное решение о создании двух государств остается, на наш взгляд, лучшим способом обеспечить безопасность и процветание Израиля в будущем и дать палестинцам государство, на которое они имеют право. Обе стороны должны всецело уважать равные права своих граждан, оба этих народа в равной мере свободны, независимы и обладают достоинством.

Также хотел бы настоятельно призвать все страны подтвердить приверженность укреплению режима нераспространения ядерного оружия с помощью дипломатии. Независимо от того, что еще происходит в мире, США готовы принимать важнейшие меры по контролю над вооружениями. В ядерной войне не может быть победителей, и развязывать ее нельзя ни в коем случае.

Пять постоянных членов Совета Безопасности недавно, в январе, подтвердили приверженность этому принципу. Но сегодня мы наблюдаем тревожные тенденции. Россия отвергла идеалы нераспространения, принятые всеми другими странами на 10-й конференции по рассмотрению действия ДНЯО.

И, как я уже сказал, она опять выступает с безответственными угрозами применить ядерное оружие. Китай проводит беспрецедентное и вызывающее тревогу наращивание ядерного потенциала в отсутствие какой-либо прозрачности.

Несмотря на наши попытки начать серьезную и последовательную дипломатическую работу, Корейская Народно-Демократическая Республика продолжает грубо нарушать условия санкций ООН.

В случае выполнения Тегераном своих обязательств США готовы к взаимному возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий, но при этом Вашингтон четко заявляет: мы не позволим Ирану стать обладателем ядерного оружия.

Я по-прежнему считаю, что лучшим способом достижения этого результата является дипломатия. Режим нераспространения ядерного оружия является одним из величайших успехов этой организации. Мы не можем позволить, чтобы сейчас мир сделал шаг назад, равно как и не можем закрывать глаза на нарушение прав человека.

Наверное, исключительным достижением этой организации является Всеобщая декларация прав человека, которая представляет собой эталон, по которому наши предшественники призывали нас оценивать самих себя.

В 1948 году они ясно дали понять, что права человека — это основа всего, чего мы стремимся достичь. Однако сегодня, в 2022 году, основные свободы находятся под угрозой во всех частях света. От нарушений в Синьцзяне, подробно описанных в недавно опубликованных докладах Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, ужасных издевательств и насилия в отношении демократических активистов и этнических меньшинств со стороны военного режима в Бирме до усиления репрессий в отношении женщин и девочек со стороны талибов* в Афганистане.

И сегодня мы проявляем солидарность с отважными гражданами и отважными женщинами Ирана, которые как раз сейчас проводят демонстрации в защиту своих основных прав.

Но вот что я знаю: будущее будет принадлежать тем странам, которые полностью раскроют потенциал своего населения, где женщины и девочки смогут пользоваться равными правами, включая основные репродуктивные права, и вносить всесторонний вклад в построение более сильной экономики и более стабильного общества. Где представители религиозных и этнических меньшинств смогут жить своей жизнью без притеснений и вносить свой вклад в структуру своих сообществ. Где представители сообщества ЛГБТК+ живут и любят свободно, не подвергаясь насилию. Где граждане могут задавать вопросы своим лидерам и критиковать их, не опасаясь репрессий.

Соединенные Штаты всегда будут содействовать соблюдению прав человека и пропагандировать ценности, закрепленные в Уставе ООН, в нашей собственной стране и во всем мире.

Хотелось бы закончить следующими словами: эта организация, руководствующаяся Уставом ООН и Всеобщей декларацией прав человека, по своей сути является выразителем неустрашимой надежды.

Хочу повторить эти слова: это выразитель неустрашимой надежды.

Подумайте о дальновидности тех первых делегатов, которые взялись за, казалось бы, невыполнимую задачу, когда в мире еще тлел огонь пожарищ.

Подумайте о том, насколько разобщенными, должно быть, чувствовали себя народы мира, когда их охватила новая скорбь по миллионам погибших, когда обнажились ужасы Холокоста, целью которого были массовые убийства.

Они имели полное право думать только о самом плохом, что есть в человечестве. Но они потянулись к тому, что было лучшим во всех нас, и стремились построить нечто лучшее: прочный мир, отношения, основанные на взаимном признании прав и обычаев государств, равные права для каждого представителя рода человеческого, сотрудничество во имя прогресса всего человечества.

Мои коллеги-лидеры, проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, действительно велики, но наши возможности больше, чем они. А наша самоотверженность и преданность делу должна быть еще большей.

Поэтому давайте объединимся, чтобы еще раз заявить о несомненной решимости, о том, что народы мира по-прежнему едины, что мы отстаиваем ценности Устава ООН, что мы по-прежнему верим, что, если мы будем взаимодействовать, то сможем повернуть дугу истории в сторону более свободного и справедливого мира для всех наших детей, хотя в полной мере никто из нас сделать этого не смог.

Мы не пассивные свидетели истории, мы — ее творцы.

Мы можем — мы должны — сделать это ради себя и нашего будущего, ради человечества.

Спасибо вам за ваше терпение, за то, что выслушали меня. Я это очень ценю. Да благословит вас всех Господь. (Аплодисменты)

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* члены террористической организации "Движение Талибан", которая запрещена в России — Прим. ИноСМИ