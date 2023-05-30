Американцы: для Запада важно, чтобы военный конфликт на Украине продолжался

Американцы: в последние несколько десятилетий у Европы не было независимого мышления

Запад сомневается в способности Пекина быть честным посредником в вопросах мира на Украине из-за тесных связей Китая с Россией, пишет WSJ. Читатели возражают: причина в другом, для Запада важно, чтобы военный конфликт на Украине продолжался.

Боян Панчевски

Европейские чиновники сомневаются в способности Пекина быть честным посредником в вопросах мира на Украине.

Китайский спецпосланник, направленный в Европу для продвижения мирного плана Пекина по Украине, привез сюда четкий сигнал: союзники США в Европе должны заявить о своей автономии и призвать к немедленному прекращению огня, оставив России часть территорий своего меньшего соседа, которые она сейчас заняла. Так думают западные чиновники, знакомые с темой переговоров китайского дипломата в Европе.

Специальный китайский представитель Ли Хуэй, посетивший в этом месяце Киев, Варшаву, Берлин, Париж и Брюссель, призвал европейские правительства рассматривать Китай как экономическую альтернативу Вашингтону и сказал, что они должны действовать быстро, чтобы положить конец конфликту между Россией и Украиной, прежде чем он распространится шире.

Хотя западные чиновники и говорят, что еще слишком рано сбрасывать со счетов мирные усилия Пекина, они поставили под сомнение способность Китая выступать в качестве честного посредника в любых переговорах, учитывая, что он тесно связан с Москвой. Многие из них заявляют, что не верят, что мир будет возможен, пока российские войска не уйдут с Украины.

Министерство иностранных дел Китая не ответило на запрос о комментариях.

"Мы объяснили китайцам, что замораживание конфликта не отвечает интересам международного сообщества, если не будет вывода российских войск", — сказал один дипломат, побеседовавший с Ли. Он также добавил, что Ли сказали, что "Европу невозможно отделить от Америки" и что Европа не откажется от поддержки Украины.

"Вероятно, они проверяют единство Запада и пытаются продемонстрировать инициативу", — сказал другой дипломат.

Еще один западный дипломат заметил, что основные интересы Китая, по-видимому, заключаются в том, чтобы Россия не проиграла военный конфликт на Украине и чтобы Москва воздерживалась от применения ядерного оружия.

Украинский военный конфликт, унесший жизни десятков тысяч людей и превративший в беженцев сотни тысяч других, стал центральным фронтом углубляющегося соперничества между демократическим Западом, с одной стороны, и Россией и Китаем, двумя самыми могущественными авторитарными государствами в мире, с другой.

Китай стал важным экономическим спасательным кругом для России, поскольку она пострадала от западных санкций. Пекин делает крупные закупки российской энергии, а китайский экспорт в Россию таких товаров, как компьютерные чипы и другая электроника, которая используется в гражданских и военных целях, значительно увеличился с тех пор, как Москва вошла на Украину в прошлом году.

В марте нынешнего года китайский лидер Си Цзиньпин посетил Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным вскоре после того, как Китай обнародовал мирное предложение по Украине. Оба лидера улыбались и называли друг друга "дорогой друг". Си сказал Путину, что у их стран "много схожих целей" и что "при нашем сотрудничестве и взаимодействии мы обязательно достигнем этих целей".

По сообщению российского государственного информационного агентства ТАСС, в пятницу в Москве Ли встретился с двумя заместителями министров иностранных дел.

"Как обычно, обстоятельный разговор прошел в доверительной обстановке", — сообщили в МИД России, сообщает ТАСС.

Европейские столицы заявили, что мирное предложение Китая и его объятия с Россией продемонстрировали: Пекин не занимает нейтральной позиции в конфликте и встал на сторону Москвы.

Мирный план Китая из 12 пунктов, обнародованный в феврале, призывает к прекращению огня и мирным переговорам, но содержит мало подробностей. Предлагая то, что кажется завуалированным предупреждением Москве не доводить конфликт до применения ядерного оружия, он также содержит косвенную критику в адрес США и Организации Североатлантического договора. Его первым пунктом является требование "уважения суверенитета всех стран", но он не призывает Россию уйти с Украины и не упоминает об агрессии России по отношению к своему соседу.

Китай обхаживает европейские страны, пытаясь ослабить сопротивление США растущему глобальному влиянию Пекина. Ранее придерживаясь более мягкого подхода, в последние годы Европа сблизилась с позициями США в вопросах экономической безопасности и торговли и стала все более настороженно относиться к Китаю.

Администрация Байдена, хотя и видит активность Китая в возможном урегулировании украинского конфликта путем переговоров, скептически относится к намерениям Пекина как миротворца из-за его тесных отношений с Москвой. В марте Белый дом попытался воспрепятствовать ожидавшемуся призыву Пекина к прекращению огня, а его представитель заявил, что такой шаг послужит "фактической ратификацией российского завоевания".

Западные официальные лица заявили, что Европа также в целом солидарна с Вашингтоном, считая, что мир на Украине не может быть достигнут без вывода российских войск, а ее правительства обеспокоены связями Си с Путиным.

Европейские дипломаты сказали, что во время встреч с Ли они стремились донести до китайского спецпосланника три ключевых идеи. Китай должен продолжать оказывать давление на Россию против применения ядерного оружия, Пекин не должен оказывать России военную помощь и должен осудить агрессию Москвы. Они также обратились к Ли с просьбой о поддержке Китаем международных усилий по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции, крупнейшей АЭС в Европе, которая захвачена Россией.

Ли, специальный представитель Пекина по евразийским делам и бывший посол Китая в России, посетил Украину, Польшу, Францию, Германию и Бельгию, где расположены институты Европейского союза и НАТО. Дипломаты из нескольких стран заявили, что они тесно координировали свои действия, чтобы убедиться, что Ли получил одинаковый месседж от всех европейских союзников.

Французские представители, которые встречались с Ли на этой неделе, сказали китайскому спецпосланнику: Франция убеждена в том, что Китай может сыграть конструктивную роль в достижении справедливого и прочного мира на Украине, говорится в заявлении МИД Франции. Париж подчеркнул необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность Украины и сказал, что Франция и ЕС полны решимости поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.

МИД Польши заявил после визита Ли в Варшаву, что заместитель министра, который встречался с китайским дипломатом, сказал ему: "Польша обеспокоена заявлениями Пекина о стремлении укрепить двусторонние отношения с Россией, государством-агрессором".

Противодействие со стороны Европы связано с тем, что США и Китай видят возможное окно для восстановления отношений, поврежденных в результате обнаружения и уничтожения китайского воздушного шара-шпиона в начале этого года. Министр торговли Джина Раймондо встретилась со своим китайским коллегой Ван Вентао в Вашингтоне в четверг, и это была первая подобная встреча, состоявшаяся в Вашингтоне при администрации Байдена.

Министерство торговли заявило, что они откровенно и предметно обсудили торгово-экономические отношения между США и Китаем, и что Раймондо выразила обеспокоенность недавними действиями Пекина против американских компаний, работающих в Китае. Министерство торговли Китая заявило, что Ван, о своей стороны, выразил обеспокоенность экономической и торговой политикой США в отношении Пекина.

Представители ЕС заявляют, что военный конфликт на Украине осложняет их отношения с Китаем, который не осудил СВО Москвы.

"Жестокие действия России на Украине усложняют контекст отношений между ЕС и Китаем", — заявил в четверг глава торгового ведомства ЕС Валдис Домбровскис. По его словам, он передал это сообщение Вану, министру торговли Китая, во время встречи в прошлом месяце.

Сейчас ЕС готовит стратегию экономической безопасности, которая должна быть представлена в следующем месяце и, по-видимому, должна сблизить Евросоюз с США в их подходах к Китаю.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее в этом году заявила, что Европе необходимо быть более настойчивой в защите своей безопасности и экономических интересов на фоне растущих рисков со стороны Китая, и подняла вопрос о возможности общеевропейского контроля за исходящими инвестициями.

ЕС стремится извлечь уроки из своей прошлой сильной зависимости от российского природного газа, который Москва использовала в качестве оружия против блока во время украинского конфликта, стремясь пересмотреть свою зависимость от России и Китая в других стратегических секторах — от полупроводников до критически важного сырья.

Официальные лица ЕС и США намерены обсудить торговые отношения с Китаем во время встречи Совета по торговле и технологиям на севере Швеции на следующей неделе.

Глава ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер, которая примет участие во встрече в Швеции, заявила в четверг, что Европа теперь следует за некоторыми из своих западных союзников в более осторожном подходе к Китаю. Она сказала, что Евросоюз хочет защитить те сферы торговли с Китаем, которые он пока не считал рискованными, и точнее определить те области, которые вызывают озабоченность по поводу экономической безопасности Европы.

"Когда дело доходит до технологий, существуют очень явные риски, связанные с Китаем", — сказал Вестагер. В качестве проблем для ЕС она упомянула интеграцию Китаем гражданских и военных отраслей, риски, связанные с правами человека, и то, что она назвала неправильным использованием технологий.

Вновь проявляющаяся напористость Европы в отношении Пекина отчасти порождена опасением, что блок может остаться позади в условиях, когда США и Китай пересматривают геополитические отношения.

"Если мы не будем оценивать риски с европейской точки зрения, то разделительные линии будут проведены либо в Пекине, либо в Вашингтоне", — сказал Вестагер.

Комментарии читателей

Jack Armstrong

Таким образом, главная идея мирного плана Китая состоит в том, чтобы передать России завоеванные ею украинские земли, а затем позволить России перегруппироваться и захватить остальную часть страны.

Думаю, это именно то, чего все ожидали от Китая.

r edger

Мне неприятно говорить вам это, но эта статья верна и посланник Китая читал лекцию европейским политикам об их отношениях с США. И я как бывший европейский житель уверен, что это не прошло для европейцев даром.

Кстати, это второй раз подряд, когда высокопоставленный китайский чиновник решил сказать европейцам, что им следует делать и думать. Последний раз это был гениальный китайский посол, который сказал, что европейцы не должны относиться к Украине и ряду других стран в Европе, как к полноценным странам с настоящим суверенитетом.

maria fuentes

Малодушный Шольц в настоящее время рассматривает запрос Украины на шведско-немецкие ракеты Taurus большой дальности.

Срок пребывания Шольца на посту премьер-министра можно считать уже закончившимся (как и срок пребывания идиотки Бербок на посту министра иностранных дел) после выборов в Германии в конце этого года.

Во многих странах Шольц подвергался бы серьезному риску такого же обращения со стороны граждан своей страны, как в свое время итальянцы обошлись с Муссолини. Посмотрим, сколько самообладания проявят немцы.

John M

Эта европейская чиновница Вестагер – полная наивность.

Европа — сателлит США. В последние несколько десятилетий у них не было независимого мышления. Они слепо следовали за США в совершении военных преступлений на Ближнем Востоке. Вместо того, чтобы заблокировать Нуланд и ее переворот в Украине, они позволили украинскому конфликту обостриться за последние девять лет. Заявление Макрона о том, что Европа должна вести собственную политику и не втягиваться в политику США, встретило в Вашингтоне насмешки, и Макрон сдался. Понятно, что у ЕС нет никакой независимой политики и даже мышления, кроме как у Виктора Орбана.

Acc Oster

Хорошо известно, что Зеленский покупал топливо у России, страны, с которой она и Вашингтон находятся в состоянии вооруженного конфликта, а украинский президент и многие в его окружении снимали несметные миллионы с американских долларов, предназначенных для оплаты дизельного топлива. По одной оценке аналитиков Центрального разведывательного управления, в прошлом году было похищено не менее 400 миллионов долларов, другой эксперт сравнил уровень коррупции в Киеве с уровнем коррупции во время афганской войны, "хотя профессионального аудита на Украине никто никогда не допустит".

Teddy Gillen

А в европейских столицах ни один голос не призывает к миру на Украине. И в Соединенных Штатах тоже никто не призывает к миру.

Китай выступил посредником в мирном соглашении на Ближнем Востоке между Саудовской Аравией и Ираном, заклятыми врагами. И это в то время, когда западные демократии вовсю раздувают в регионе войну.

Теперь китайцы продвигают мир на Украине? Но этого Запад никак не может допустить. Для него важно, чтобы военный конфликт там продолжался!

John Thomas

Я думаю, что Китай предлагает НАТО заключить с Украиной ту же сделку, что была осуществлена на Кипре. Потеряйте 40% своей земли и вернитесь к нормальной жизни и бизнесу. Я грек, и я поражен той неразумной поддержкой, которую Запад оказывает самой коррумпированной стране в Европе, управляемой нацистами и президентом, который только что прикарманил 400 миллионов долларов из американских топливных субсидий.

Karl Wilcox

Китай и Россия — естественные враги. Китай, скорее всего, не предоставит России значительных объемов военной помощи, учитывая давнюю антипатию между двумя коммунистическими странами. А этот бизнес с посредничеством Китая в украинском мире — просто театр.

Darren Kim

На самом деле этот китайский план мира адресован не Европе или США. Китайцы знают, что НАТО настроена сражаться с Россией до последнего украинца. Этот план адресован остальному миру, который видит в Китае миротворца, а не поджигателя войны типа НАТО. И, похоже, такая политика хорошо работает на пользу Китая.

Shanen Prout

Китай не может даже убедить своих ближайших соседей больше работать с ним! Все они боятся Китая и соответствующим образом наращивают свои вооруженные силы. Ха-ха! Миру нужны только деньги Китая, а не его идеи или образ жизни. Китай ужасно слаб в "мягкой силе". Уже тысячи лет.

kathleen lillard отвечает Shanen Prout

Какое смехотворное утверждение! Вы сами ни на йоту не верите тому, что говорите!

Richard Gamer

Ну и что, Китай считает, что, поскольку ему удалось наладить отношения между Саудовской Аравией и Ираном, он теперь может использовать свои ресурсы для глобальной дипломатии?

Теперь ты играешь на гораздо более крупном стадионе, Китай. Неуклюжая попытка вбить клин между США и Европой лишь демонстрирует, как мало понимает Пекин мир за пределами своей Поднебесной.

Darren Kim

Только не забывайте об одном чрезвычайно важно обстоятельстве: не только Саудовская Аравия, но и большинство стран Южной Америки во главе с Бразилией, и почти вся Африка и многие азиатские страны поддерживают эту мирную инициативу Китая.

George Kinney

Так вы чего хотите? Хотите больше эскалации? Больше военных действий? Больше смертей и разрушений?

ЕС и США потеряли российские ресурсы на следующее десятилетие.

Китай хочет сохранить тех, кто выигрывает. А если Китай получит отпор? Китайское оружие потечет на российскую сторону?

Игра в сценарий Первой мировой войны. Напоминает шекспировскую трагедию, где все умирают. И ядерный призрак где-то рядом.

Давайте добьемся эскалации не военного конфликта, а мирного процесса!

Мир сейчас!

andrew shaw

Наши мейнстримовские СМИ все врут об этом военном конфликте. Украина значительно уступает России в численности войск, и у нее заканчивается артиллерия и боеприпасы. Зеленский должен подумать о разрядке, если он действительно заботится о жизнях своих солдат.

Steven Chen

В мире мало кто доверяет намерениям Китая.

Китаю не удастся никого обмануть.

Timothy Kinnaird

Да Китаю уже доверяют Бразилия, Россия, Индия и Южная Африка, а вскоре к ним примкнут и Афганистан, Алжир, Аргентина, Бахрейн, Бангладеш, Беларусь, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Мексика, Никарагуа, Нигерия, Пакистан, Саудовская Аравия, Сенегал, Судан, Сирия, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Тунис, Турция, Уругвай, Венесуэла и Зимбабве!