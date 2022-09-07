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Особенностью СКШУ "Восток-2022" стало создание для решения совместных задач многонациональной группировки войск (сил)

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Открытие международных учений Восток-2022 в Приморском крае
Открытие международных учений Восток-2022 в Приморском крае.
Источник изображения: © РИА Новости Виталий Аньков

ЦАМТО, 6 сентября. Особенностью СКШУ "Восток-2022" стало создание для проведения совместной стратегической операции коалиционной группировки войск (сил) в составе соединений и воинских частей ВС Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Киргизии, Китая, Монголии, Таджикистана и России.

В рамках СКШУ "Восток-2022" в составе коалиционной группировки войск (сил) совместные действия в рамках учения выполняют свыше 2000 военнослужащих воинских контингентов иностранных государств.

В рамках учения в основу практических действий войск (сил) положен опыт боевых действий в современных вооруженных конфликтах и апробированные в ходе мероприятий боевой подготовки новые способы действий войск.

Дополнительно на учение привлечены оперативные группы оборонных ведомств Казахстана, Лаоса, Мьянмы, Никарагуа и Сирии.

Пространственный размах СКШУ "Восток-2022" составляет более трех тысяч километров. Практические действия войск (сил) проходят на девяти полигонах Восточного военного округа, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

Справочно:

СКШУ "Восток-2022" проводится с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО – Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

В ходе учения совместные действия с войсками (силами) Восточного военного округа, частью сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации отработают воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в том числе: Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Никарагуа, Сирии, Таджикистана.

Всего в СКШУ "Восток-2022" задействовано свыше 50000 военнослужащих, более 5000 ед. вооружения и военной техники, в том числе около 140 летательных аппаратов, более 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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