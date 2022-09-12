На учениях "Восток-2022" присутствовали наблюдатели из 31 страны

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. На стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022" присутствовали наблюдатели из 31 страны, сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе по итогам учений.

"За активной фазой учения наблюдали военные делегации высокого уровня из Армении, Бангладеш, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Киргизии, Монголии, Объединенных Арабских Эмиратов и Пакистана, а также военные атташе, аккредитованные в Российской Федерации и наблюдатели из 31 страны", - сказал Фомин.

Учения "Восток-2022" проходили с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генштаба ВС РФ с отработкой оборонительных и наступательных действий на полигонах ВВО, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

В ходе учения совместные действия с войсками ВВО, частью сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации отрабатывали воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и государств-партнеров.

В учениях совместно с Россией участвовали 14 государств: Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Сирия, Таджикистан.