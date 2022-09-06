На учениях «Восток-2022» системы ПВО успешно поразили воздушные и наземные цели

Подразделений противовоздушной обороны (ПВО) армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) успешно отработали задачи по подготовке и нанесению ударов зенитными ракетами по целям противника в рамках учений «Восток-2022» на полигоне «Телемба» в Бурятии. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщило Минобороны России.

Расчеты зенитных ракетных систем С-300 выполнили комплекс задач по подготовке к нанесению ударов по целям, имитирующим противника, для отражения массированного ракетно-авиационного удара (МРАУ). В качестве объектов противника были использованы ракеты-мишени «Армавир».

В ведомстве подчеркнули, что военнослужащие подразделений ПВО успешно обнаруживали и уничтожали воздушные цели условного противника на расстоянии до 150 км. Всего было выполнено около 10 пусков зенитных ракет.

«В рамках одного из этапов СКШУ «Восток-2022» зенитно-ракетный полк вел противовоздушный бой по уничтожению воздушных и наземных целей. В зону огня полка входили три воздушные цели. Все цели были поражены», — заявил майор Алексей Калинин, начальник штаба зенитно-ракетного полка ВВО.

Сообщается, что в рамках учений особое внимание было уделено взаимодействию боевых расчетов зенитных комплексов и радиотехнических подразделений.

Стратегически командно-штабное учение «Восток-2022» проводится с 1 по 7 сентября 2022 года под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Учения включают в себя практическую отработку оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО — «Бурдуны», «Горячие Ключи», «Князе-Волконский», «Лагунное», «Сергеевский», «Телемба», «Успеновский», а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

Всего в СКШУ «Восток-2022» приняли участие около 500 военнослужащих подразделений войск ПВО, а также было задействовано более 100 единиц военной и специальной техники.

В ходе учения, которое проводится с 1 по 7 сентября, совместные действия с войсками Восточного военного округа, частью сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации отработают воинские контингенты и наблюдатели от стран ОДКБ, ШОС и других государств-партнеров, в том числе: Азербайджана, Алжира, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Никарагуа, Сирии, Таджикистана.