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ТАСС

WSJ сообщила, что Минобороны США ищет способы ускорить поставки вооружений союзникам

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Источник изображения: AP Photo/Efrem Lukatsky

Издание подчеркивает, что "американские законодатели, представители правительства и оборонной отрасли давно считают программу продаж военного оборудования за рубеж медленной и нацеленной на снижение рисков"

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Минобороны США создало рабочую группу в целях ускорения поставок вооружений американским союзникам на фоне напряженности в отношениях с Китаем и ситуации вокруг Украины. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Пентагоне.

По его данным, высокопоставленным чиновникам Пентагона в рамках созданной в прошлом месяце рабочей группы предстоит выявить изъяны в том, как осуществляется программа поставок американских вооружений союзникам, а также найти способы ускорить этот процесс. Особенную актуальность эти усилия приобрели "на фоне нарастающего напряжения в отношениях [США] с Китаем" и российской военной спецоперации на Украине, отмечает The Wall Street Journal. Как пишет издание, сопредседателями рабочей группы стали помощник заместителя американского министра обороны по политическим делам Саша Бейкер и замглавы Пентагона по вопросам закупок и технического обеспечения Билл Лаплант.

Издание подчеркивает, что "американские законодатели, представители правительства и оборонной отрасли давно считают программу продаж военного оборудования за рубеж медленной и нацеленной на снижение рисков". Сейчас процесс продажи американских вооружений тому или иному союзнику в силу ряда причин "может растянуться на несколько лет". "Но нарастающее соперничество с такими странами, как Китай и Россия, которые разрабатывают продвинутые вооружения по более низкой цене, грозит снижением преимущества США, стремящихся вооружить дружественные страны по всему миру", - констатирует газета.

В понедельник The Wall Street Journal сообщила, что поставки вооружений Украине могут поставить под угрозу боеготовность США. В частности, со ссылкой на источники издание отметило, что значительно снизились запасы снарядов для 155-миллиметровых гаубиц, которые поставляются Киеву.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц и активизировали поставки вооружений Киеву. 

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