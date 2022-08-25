Breaking Defense: Пора договариваться о международных нормах безопасности в околоземном космическом пространстве

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По мере увеличения количества космических объектов и все большей милитаризации околоземного пространства, растут связанные с этим угрозы, в том числе для коммерческих компаний, занятых освоением ближнего космоса. Специальное исследование по этой теме, краткий обзор которого публикует еженедельник Breaking Defense, провели эксперты Центра космической политики и стратегии компании Aerospace Corp.

Эксперты пришли к выводу, что коммерческие спутники сталкиваются с возрастающими рисками непреднамеренного или целенаправленного уничтожения в случае военных конфликтов, что требует принятия специальных норм космической безопасности на международном уровне.

Существует множество потенциальных ситуаций, в которых коммерческие объекты могут столкнуться с проблемами безопасности в условиях кризиса или конфликта

— считает автор исследования Робин Дики, подчеркивая, что уже сейчас существуют некоторые нормы международного права, «которые могли бы помочь смягчить эту проблему».

По мнению эксперта, актуальность проблемы обеспечения безопасности коммерческих спутников и необходимость юридического регулирования этого вопроса на международном уровне показал конфликт на Украине. Так, по ее словам, бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин не раз публично называл SpaceX, чьи спутники Starlink используются Киевом, «рукой» Пентагона. В свою очередь, владелец компании SpaceX Илон Маск сообщал, что его спутники несколько раз подвергались кибератакам.

В космосе, как и на Земле, нет гарантии, что все участники боевых действий будут различать коммерческие и военные объекты, непосредственно участвующие или не участвующих в конфликте

— подчеркивается в исследовании.

До последнего времени только правительства некоторых стран и Организация Объединенных Наций занимались обсуждением политики космической безопасности. В докладе сказано, что к данной проблематике должны подключиться и коммерческие компании, которые прямо или косвенно могут участвовать в международных переговорах и выработке норм безопасности в околоземном пространстве.

Дики считает, что в космосе нужно создать систему безопасности, аналогичную той, которая действует в наземных вооруженных конфликтах. В частности, должны быть приняты нормы, по которым некоторые гражданские спутники ни при каких обстоятельствах не подлежат уничтожению враждующими сторонами, на них должно распространяться действие Женевской конвенции. Другими нормами может быть принятие минимальных стандартов кибербезопасности для всех спутников.

Кроме того, отмечено в докладе, следует ограничить применение противоспутниковых ракет, даже по военным объектам. Ведь после уничтожения военного спутника в результате разлета обломков могут пострадать и космические объекты коммерческого назначения, в том числе выполняющие важные гражданские функции.

Эксперт призывает коммерческие компании, правительства стран, занятых освоением космоса, сесть за стол переговоров для разработки и принятия правил и норм по регулированию вопросов космической безопасности.

Даже публичная пропаганда таких норм, их обсуждение, а тем более добровольное соблюдение, будут полезны в вопросе обеспечения безопасности в космосе

— считает автор доклада.