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Вестник Мордовии

ФРГ поставит для САУ PzH 2000 на Украине снаряды Vulcano, бьющие на 70 км

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Источник изображения: Фото: bmpd

Германия собирается испытать на Украине новейшие дальнобойные боеприпасы. Как сообщает известный российский блог bmpd, всего ВСУ должны получить 255 дальнобойных управляемых артиллерийских 155-мм снарядов Vulcano GLR.

Изготовителем этих средств поражения, способных поражать цели на дистанциях до 70000 метров, является итальянская компания Leonardo. Для точного наведения используется инерциально-спутниковая система.

Снаряды поставляются с 2021 года и введены в состав вооружения самоходок PzH 2000, правда сами германские вооруженные силы намерены их получать только с 2025 года, причем полигонная отработка планируется лишь с конца текущего года. Получается, что наряду с испытательными стрельбами у себя немцы собирался проверить их и в реальных боевых действиях, по настоящим целям.

К тому же известно, что данные снаряды уже успешно используются итальянскими 155-мм буксируемыми гаубицами FH-70 и французскими колесными самоходками CAESAR, при этом последние смогли устойчиво стрелять на 70 км. Обе эти артсистемы уже поставлены украинским националистическим формированиям.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Продукция
PzH 2000
Компании
Leonardo
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