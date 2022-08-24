ФРГ поставит для САУ PzH 2000 на Украине снаряды Vulcano, бьющие на 70 км

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Германия собирается испытать на Украине новейшие дальнобойные боеприпасы. Как сообщает известный российский блог bmpd, всего ВСУ должны получить 255 дальнобойных управляемых артиллерийских 155-мм снарядов Vulcano GLR.

Изготовителем этих средств поражения, способных поражать цели на дистанциях до 70000 метров, является итальянская компания Leonardo. Для точного наведения используется инерциально-спутниковая система.

Снаряды поставляются с 2021 года и введены в состав вооружения самоходок PzH 2000, правда сами германские вооруженные силы намерены их получать только с 2025 года, причем полигонная отработка планируется лишь с конца текущего года. Получается, что наряду с испытательными стрельбами у себя немцы собирался проверить их и в реальных боевых действиях, по настоящим целям.

К тому же известно, что данные снаряды уже успешно используются итальянскими 155-мм буксируемыми гаубицами FH-70 и французскими колесными самоходками CAESAR, при этом последние смогли устойчиво стрелять на 70 км. Обе эти артсистемы уже поставлены украинским националистическим формированиям.