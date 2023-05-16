Россия успешно уничтожает "большие пушки" НАТО на Украине

Forbes: Россия уничтожила более трети переданной Украине артиллерии НАТО

Россия уничтожила более трети переданных Украине иностранных гаубиц, пишет Forbes. Под массированные удары чаще всего попадает буксируемая артиллерия. Поскольку орудия не могут передвигаться самостоятельно, они становятся легкой добычей для российских войск.

На сегодня Украина получила по меньшей мере 390 буксируемых артиллерийских орудий и 440 самоходных. "Большие пушки" НАТО в руках украинцев работают весьма эффективно, но они несут тяжелые потери от ударов русских. Появляются все новые кадры успешных российских ударов по западной технике, и это говорит о том, что Украина должна все время перемещать свою артиллерию, избегая предсказуемых действий.

Данные из открытых источников, которые собирают неутомимые аналитики с вебсайта Oryx, говорят о том, что чаще всего русские поражают самые тяжелые артиллерийские орудия буксируемой артиллерии, как называют гаубицы, неспособные передвигаться самостоятельно и имеющие большой вес, что негативно сказывается на их мобильности. У Украины огромные потери. Из 152 больших буксируемых 155-мм гаубиц М777, которые "официально" поставлены на Украину, более трети повреждено или уничтожено.

Видеокадры российских ударов по натовским гаубицам калибра 155 миллиметров указывают на то, что чаще всего удары наносятся по неподвижной боевой технике, которая занимает хорошо оборудованные в инженерном отношении стационарные позиции. Об этом свидетельствуют многочисленные воронки и скопившийся вокруг них хлам. То есть, эти орудия не меняют позиции настолько долго, что даже медлительная российская система управления успевает отреагировать и отдать приказ на их поражение.

Но мобильность — это еще не все. Россия также поражает старые самоходные артиллерийские системы, которые передвигаются на собственной тяге. Польские самоходные гаубицы "Краб" с башней британской и шасси южнокорейской конструкции, а также их американский эквивалент рабочая лошадка M-109, тоже несут тяжелые потери — от 18 до 21 процента. Всего было поставлено 180 таких орудий. 36 из них повреждены или уничтожены.

Кадры успешных российских ударов указывают на то, что примерно половина самоходных гаубиц была уничтожена на стационарных огневых позициях или во время предсказуемых действий, когда огневые позиции легко можно вычислить.

В отличие от них, более мобильная артиллерия меньшего калибра вообще не несет серьезных потерь.

Выживают мобильные системы меньших размеров

На сегодня Украина получила как минимум 166 буксируемых артиллерийских орудий калибра 105 миллиметров. Они самых разных моделей. Среди них есть британские L118/119, американские М101 и М119, и итальянские Mod 56 компании OTO Melara. Аналитики, изучающие открытые источники, подтвердили, что повреждение получило только одно 105-мм орудие.

Объясняется это большей мобильностью таких орудий и тем, что они находятся ближе к линии фронта.

В целом 105-мм орудия весят в два с лишним раза меньше, чем М777 калибра 155 мм. У них меньше снаряды и убойная сила, чем у дальнобойных 155-мм гаубиц. Кроме того, маленькие гаубицы применяются ближе к линии фронта, а там обороняющиеся войска и постановщики помех затрудняют действия российских дронов, ведущих охоту на артиллерию. Ситуация на поле боя быстро меняется, и это заставляет расчеты таких орудий чаще менять свои позиции. Эти расчеты, действующие на удалении 15 километров от целей, знают, что русские могут нанести по ним удары самыми разными типами боеприпасов, и поэтому у них есть все стимулы побыстрее отстреляться и сменить позицию.

Установленное на шасси грузовика французское 155-мм орудие "Цезарь" тоже хорошо показало себя на Украине. Сегодня у нее на вооружении имеется 49 таких самоходных артиллерийских установок. Эти гаубицы используются весьма интенсивно, но обнаружить их русским очень трудно. Аналитики сообщают всего о двух попаданиях.

Кроме того, у экипажа этой самоходной небронированной установки есть все основания действовать по принципу "выстрелил – беги". В отличие от украинских гусеничных самоходок, эти французские гаубицы установлены на колесных автомобилях. И хотя они не столь "мобильны", как гусеничные машины, российским разведчикам труднее их засечь.

Немецкая 155-мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze (PzH) 2000 также избегает повреждений и потерь. Эта гаубица имеет самую большую дальность из всех поставленных на Украину. Она не очень надежна, и периодически ее приходится отправлять с поля боя в тыл на ремонт. Но и применяется она очень активно. Несмотря на интенсивное использование, всего 20 орудий были уничтожены в результате российских ударов. Опять же, такие незначительные потери объясняются специализированным характером данных орудий и их дальностью. Украинцы стараются свести к минимуму риск уничтожения этих мощных и дальнобойных платформ.

Мобильность — это жизнь

Конечно, данные из открытых источников не дают исчерпывающую картину. Однако имеющиеся визуальные данные весьма убедительно объясняют, почему одни артиллерийские системы Украина теряет часто, а другие реже.

Учитывая большие потери буксируемых 155-мм орудий, следует отметить, что в будущем на Украину следует поставлять достаточно мобильные системы. А расчеты 155-мм гаубиц должны действовать весьма расторопно, перемещая эти очень ценные системы по полю боя. Если данные из открытых источников отражают реальную тенденцию, важно понять, отчего такая большая разница в потерях между небольшими 105-мм орудиями и гаубицами крупного калибра. Иностранные обозреватели способны помочь украинцам быстрее выявить эксплуатационные недостатки. В этом случае расчеты смогут больше экономить боеприпасы, быстрее проводить заправку и менять огневые позиции. А Россия лишится возможности воспользоваться ошибками украинских военных.

Украине трудно прятать 155-мм гусеничные самоходки в своих черноземных степях. Но стоит оценить, как украинские военные обращаются с высокоэффективными и сложными в эксплуатации орудиями "Краб" и М-109 и сравнить это с тем, как армия эксплуатирует свои очень ценные PzH-2000.

Потери также указывают на то, что Украине сложно освоить арсенал натовских стандартов. "Крабы", М-109 и М777 во многом похожи на свои аналоги из советской эпохи, но это совершенно другие орудия, и использовать их тоже надо по-другому. Новые привычки и навыки быстрее появятся у тех артиллеристов, которые ведут стрельбу из орудий, не имеющих простых российских аналогов.

Безусловно, мобильность — это еще не все. В перспективе будут исключительно важны необычные и передовые образцы техники, а также оборудование для блокирования и постановки помех российским разведывательным и ударным беспилотникам. Но фундаментальные основы тоже имеют немалое значение. И здесь уже прослеживаются вполне конкретные закономерности. Чем больше высокоценная украинская артиллерия будет перемещаться, и чем более непредсказуемо она будет действовать, тем труднее будет русским уничтожать ее.

Автор статьи: Крейг Хупер (Craig Hooper)